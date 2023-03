Comment trouver un bon téléviseur avec le meilleur rapport qualité-prix ?

De toutes les merveilles inventées par la technologie, la télévision fait clairement partie des incontournables. Elle permet aux uns et aux autres de se tenir informés, d’apprendre ou encore de se distraire.

Ces dernières années, la télévision a énormément évolué et de nouvelles technologies (oled, Hdr, 4k) ont fait leur apparition, ce qui a provoqué une augmentation des prix chez tous les fabricants de téléviseurs.

Cependant, il est toujours possible de trouver des modèles de qualité à des prix très intéressants. Vous rêvez d’un bon téléviseur pas cher capable de vous en mettre plein la vue et de vous faire vivre les plus belles émotions ?

Ce guide vous présente les critères à prendre en compte pour acheter un bon modèle de qualité à un prix attractif.

Le prix de la TV

Un téléviseur avec le meilleur rapport qualité-prix est un téléviseur qui allie de bonnes performances (luminosité, contraste, colorimétrie…) à un coût qui reste raisonnable. Le premier critère à prendre en compte c’est donc le prix du poste téléviseur. En effet, même si celui-ci ne traduit généralement pas la qualité des téléviseurs, il permet d’établir une échelle de valeurs.

Retenez qu’il n’est plus nécessaire de dépenser des sommes folles pour s’équiper d’un grand écran performant. Toutefois, plus l’écran de la télévision sera grand, plus le poste sera cher. À prix égal, une télévision de 65 pouces sera généralement moins performante qu’une télévision 55 pouces.

Notre conseil ? Tournez-vous vers un fournisseur de téléviseurs réputé pour ses bons rapports qualité-prix. Si vous souhaitez découvrir les tv prix tunisie, il suffit de vous rendre sur le site de Electro Tounes. Par ailleurs, un téléviseur ne se change pas tous les ans. Alors, quand vous devez en acheter, attendez les soldes, les évènements sportifs ou le Black Friday de chaque mois de novembre. À ces occasions, les constructeurs et les fournisseurs n’hésitent pas à proposer d’importantes réductions sur les prix de leurs TV.

Les caractéristiques de la TV

Il ne sert à rien d’avoir une télévision à un bon prix si celle-ci ne répond pas à vos besoins et vos rêves. En dehors donc du critère prix, il est important que vous vous assuriez que les caractéristiques de la TV vous conviennent. Voici les plus importantes :

La taille

La taille d’écran TV la plus courante sur le marché est la TV 55 pouces (139 cm de diagonale). En tenant compte de la qualité d’image offerte par les dalles actuelles, la disponibilité de chaînes HD ou les contenus 4K qui sont de plus en plus nombreux, faire le choix d’un grand écran est une bonne décision. Cependant, cela demande que vous ayez de la place chez vous. Avant donc de choisir la taille de votre prochain téléviseur, tenez bien compte de votre espace.

Les technologies

Aujourd’hui, il est difficile de savoir ce que comportent nos télévisions. Principalement, en termes de technologie, il faut connaître :

la définition ;

la technologie de dalle et de rétroéclairage ;

les traitements d’images.

La définition revient au nombre de pixels (les points qui composent l’image) de la télévision. Plus il y en a, plus la TV présente une image nette et précise.

Quant à la technologie de dalle et de rétroéclairage, voici quelques-uns des termes que vous pourrez rencontrer : LCD à rétroéclairage Edge LED, QLED, OLED, Direct LED ou Full LED… L’OLED est la meilleure côté qualité d’image même si ça coûte cher. Si vous avez un budget serré, optez pour le LCD Full LED plutôt que les autres LCD. En ce qui concerne le QLED, c’est un filtre qui améliore les couleurs. Avant de choisir votre TV, vérifiez que le taux de contraste et la luminosité sont les plus élevés possible.

Enfin, pour les traitements d’image, retenez simplement que les grandes marques de télévision sont toutes assez bonnes dans le domaine.

Le son et la connectivité

De manière générale, les TV n’affichent pas une qualité audio exceptionnelle. Pour avoir du bon son, vous pouvez soit opter pour un modèle doté d’une barre de son, soit veiller à avoir la connectique nécessaire pour brancher une barre de son ou des enceintes externes.

En ce qui concerne la connectivité de votre TV, WiFi, Bluetooth, USB et HDMI sont les connectiques les plus importantes. La fonction Bluetooth sera utile pour le streaming audio ou les casques. Quant au WiFi, il servira pour la connexion à Internet et le partage avec des terminaux mobiles. L’USB est nécessaire pour connecter un disque dur et le HDMI va servir à connecter votre lecteur Blu-ray, votre console de jeu ou autre appareil.