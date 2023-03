Pourquoi ouvrir une boîte d’intérim franchisée ?

Ouvrir une boîte d’intérim franchisée : quels sont les avantages ?

Quelle que soit l’entreprise que vous souhaitez ouvrir, vous devez mettre tous les atouts de votre côté pour favoriser son développement. Si vous souhaitez ouvrir une agence d’intérim, vous avez le choix entre l’option sans franchise (agence indépendante) ou celle avec franchise (agence franchisée).

Comparativement à la première option, la deuxième vous offre de nombreux avantages très intéressants. En la choisissant, vous permettez à votre boîte d’évoluer plus rapidement et plus sûrement dans un environnement adéquat. On vous explique pourquoi dans cet article.

Quels sont les avantages liés à l’ouverture d’une agence d’intérim franchisée ?

Depuis son intégration dans le domaine de la franchise, le marché de l’intérim connaît un franc succès. Les entreprises qui souhaitent se positionner sur ce marché ont donc un grand intérêt à se franchiser. Voici pourquoi.

Pour bénéficier de la force d’une marque

Par définition, une franchise est un accord commercial et juridique entre un franchisé et un franchiseur. En tant que franchisé, votre premier avantage est de bénéficier de l’influence de la marque dont vous héritez.

Vous pouvez donc optimiser le succès de votre boîte d’intérim en choisissant une franchise interim avec une grande notoriété. Cela permet de réduire vos efforts pour attirer de la clientèle. Il suffit donc d’exploiter le fruit du travail de communication déjà réalisé par votre marque.

Profiter du savoir-faire et l’accompagnement des professionnels de l’intérim

Un autre avantage important dont bénéficie un franchisé est le savoir-faire du franchiseur. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les boîtes d’intérim franchisées sont plus efficaces que les boîtes d’intérim indépendantes.

Lorsque vous choisissez d’ouvrir une agence d’intérim franchisée, vous aurez accès aux orientations de votre franchiseur pour rentabiliser votre affaire dès le début. Pour ce faire, une formation initiale est organisée afin de vous apprendre toutes les spécificités de votre secteur d’activité.

On vous transmet également les connaissances requises en matière de gestion d’entreprise, de communication, de vente, de management… Toutefois, notez que le rôle des franchiseurs ne se limite pas à la formation.

En effet, grâce à un réseau bien établi, vous pouvez bénéficier d’un suivi particulier après la création de votre agence d’intérim. N’hésitez pas à recueillir les expériences des autres membres du réseau pour éviter certaines erreurs.

Pourquoi créer une entreprise d’intérim franchisée est moins coûteux ?

Les agences d’intérim ont pour objectif de répondre aux besoins spontanés et occasionnels en main d’œuvre de nombreuses entreprises. Elles doivent alors collaborer avec des travailleurs intérimaires qualifiés pour conserver leurs clients.

Dans ce contexte, une agence indépendante a non seulement besoin de trouver des travailleurs qualifiés, mais aussi de tout mettre en œuvre pour attirer la clientèle. Par contre, les agences d’intérim franchisées peuvent réduire les postes de dépenses liées à la recherche de nouveaux clients et de bons intérimaires.

En effet, la plupart des franchises du secteur de l’intérim partagent avec elles leurs bases de données nationales d’intérimaires et d’employeurs. Vous accédez alors à une solution moins risquée et plus économique.

Faire le choix de la franchise, c’est opter pour un modèle économique stable et fiable. Toutefois, il faut préciser que la franchise ne garantit pas à 100 % à la réussite de votre boîte d’intérim.

Quelques limites relatives à l’ouverture d’une agence d’intérim franchisée

Le choix de la franchise présente quelques limites. Vous ne serez pas totalement libre de gérer votre boîte comme bon vous semble. Vous devez respecter un certain nombre d’obligations pour ne pas entacher l’image du franchiseur.

En premier, il s’agit de respecter les méthodes du franchiseur. Celles-ci sont explicitement présentées lors de la formation initiale. Il est aussi important de respecter le concept proposé par le franchiseur et de suivre son évolution.

Enfin, la franchise est un accord juridique qu’il faut impérativement respecter pour éviter les punitions prévues par la loi