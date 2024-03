Avis Négatifs sur Gowork : Stratégies de suppression et d’amélioration de l’image de marque

La suppression d’une fiche Gowork peut être justifiée par des avis trompeurs, des informations incorrectes ou des avis datés qui ne reflètent plus la réalité de l’entreprise.



Les avis négatifs sur Gowork peuvent entraîner une perte de crédibilité, des difficultés de recrutement et une baisse du chiffre d’affaires pour une entreprise.



Pour supprimer une fiche Gowork, vous devez suivre un processus spécifique qui implique souvent une demande directe à Gowork, avec éventuellement des preuves à l’appui.



Supprimer une fiche Gowork ne suffit pas toujours à résoudre les problèmes de réputation en ligne. Il est important de répondre aux critiques de manière professionnelle, d’encourager les avis positifs et de surveiller activement la réputation de l’entreprise en ligne.



Les raisons de supprimer une fiche Gowork



Des avis trompeurs ou injustes : Il arrive que certains individus laissent des avis malveillants ou exagérés sur une entreprise pour nuire à sa réputation. Ces commentaires injustes sont non seulement frustrants pour l’entreprise mais nuisibles pour son image publique.

Des informations incorrectes : Une fiche peut contenir des erreurs concernant le nom, l’adresse, le domaine d’activité ou toute autre donnée clé d’une entreprise. Disposer d’informations correctes permet non seulement de présenter un profil professionnel cohérent mais également de faciliter le contact entre clients et potentiels employés.

Un ensemble d’avis trop ancien : Les impressions sur une entreprise peuvent évoluer avec le temps – tout comme ses pratiques et son personnel. Conserver une fiche avec des avis datés n’est pas toujours représentatif de la réalité actuelle d’une entreprise. Il peut alors être préférable de partir sur une nouvelle base.



Impact des avis négatifs



Perte de crédibilité : Si votre entreprise accumule les avis négatifs, cela peut entamer la confiance des clients potentiels, qui se tourneront vers d’autres options plus rassurantes. Une réputation ternie sera difficile à redorer.

Difficultés de recrutement : Les futurs employés consultent souvent Gowork avant de rejoindre une entreprise. Un profil couvert de commentaires contradictoires ou alarmants découragera les candidats talentueux.

Baisse du chiffre d’affaires : Moins de clients et un turnover élevé à cause de problèmes de recrutement pourront finir par impacter le rendement de l’entreprise comme sa rentabilité.



Comment supprimer une fiche Gowork ?



Connectez-vous à votre compte : Si vous avez déjà créé un compte professionnel sur Gowork mais avez perdu vos identifiants, vous pouvez contacter leur service client pour récupérer vos informations.

Demande de suppression : Le processus est différent selon le statut de la demande :



Avis négatifs ou diffamatoires : Si vous souhaitez supprimer des avis spécifiques et non l’intégralité de votre fiche, identifiez-les et formulez une demande en vous appuyant sur les conditions d’utilisation du site. Les commentaires injurieux, insultants ou portant atteinte à votre vie privée peuvent être immédiatement signalés comme inappropriés.

Demander le retrait de sa société : Vous pouvez choisir de contacter directement Gowork par téléphone ou en utilisant les coordonnées disponibles sur leur site pour expliquer les motivations menant cette requête. Dans certains cas, il sera possible de faire jouer un droit à l’oubli numérique pour garantir la suppression de données sensibles.





Patienter : La vérification et la validation des demandes prennent généralement quelques jours. Il faudra donc s’armer de patience avant de voir disparaître définitivement votre fiche Gowork.



Faire face aux avis negatifs



Répondre aux critiques : Rester courtois et professionnel en répondant aux avis négatifs. Commenter les motifs de mécontentement tout en présentant vos initiatives pour y remédier montre votre volonté d’améliorer vos prestations.

Encourager les avis positifs : inciter régulièrement vos clients satisfaits à partager leur expérience, que ce soit en ligne ou lors de vos interactions. Une accumulation d’avis favorables pourra annuler l’impact des commentaires négatifs.

Surveiller la réputation de l’entreprise : Créez un profil et utilisez des outils de suivi pour être alerté en cas de nouvelle publication sur Gowork et autres sites équivalents.



En tant qu'entreprise, il est essentiel de gérer activement sa réputation en ligne. Une plateforme populaire en France pour consulter et partager des avis sur les entreprises est Gowork.fr. Si vous découvrez une fiche néfaste à l'image de votre société ou comportant des informations erronées, il peut être nécessaire de la supprimer. Dans cet article, nous allons explorer les motivations derrière la suppression d'une fiche Gowork, l'impact négatif des avis et les différentes étapes pour procéder à cette suppression.

En somme, supprimer une fiche Gowork peut être bénéfique pour protéger la réputation de votre entreprise, mais il convient également d'être actif dans la gestion de son image en ligne par le biais d'une bonne communication avec ses clients et employés.