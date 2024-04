Que retenir de l’entreprise Advens, un leader de la cybersécurité en Europe ?

Acteur de premier plan dans le domaine de la cybersécurité en Europe, Advens se distingue à la fois par son expertise technique pointue et son engagement sociétal résolu. En effet, cette entreprise française s’est donné pour noble mission de protéger, de façon pérenne, les organisations publiques et privées face à toutes les cyberattaques.

Mieux, elle soutient et accélère des projets à fort impact social et environnemental à travers un fonds de dotation. Explorez ici l’univers d’Advens et appréciez comment cette entreprise concilie performance économique et impact positif sur la société.

Ce que vous devez retenir :

Advens se distingue par son expertise en cybersécurité et son engagement envers les enjeux sociétaux et environnementaux.

L’entreprise redistribue jusqu’à 50% de sa valeur via le fonds “Advens for People and Planet” pour soutenir des projets sociaux et environnementaux.

Elle s’engage dans l’insertion professionnelle avec LinkedOut, démocratise l’accès à la cybersécurité et favorise la diversification des profils dans ce secteur.

Advens offre une expertise cyber à 360°, intégrant des services de sécurité adaptés et des outils avancés comme la plateforme XDR mySOC.

La raison d’être de l’entreprise Advens est de rester en phase avec les enjeux sociétaux

Protéger une organisation et renforcer sa résilience face aux cybermenaces, c’est lui permettre de remplir pleinement sa mission qui est souvent vitale. Cette vision noble de la sécurité des données est en effet ce qui anime passionnément Advens au quotidien. De plus, l’entreprise est également convaincue que les organisations ont un rôle crucial à jouer pour relever les défis sociaux et environnementaux. À ce sujet, elle s’est donné pour mission de contribuer activement à changer le monde d’une manière particulière.

En effet, l’équipe d’Advens met en place un ambitieux fonds de dotation « Advens for People and Planet » à travers lequel elle entend redistribuer jusqu’à 50 % de sa valeur financière. Pour précision, ce pourcentage représente le triple du chiffre d’affaires annuel de cette organisation.

3 engagements concrets pour un impact positif

En dehors de son fonds de dotation, Advens s’engage résolument sur 3 axes forts pour faire évoluer son secteur et contribuer à un monde plus juste et durable. À travers ces initiatives, elle démontre son souci constant d’avoir un impact bénéfique sur la société.

L’accélération de l’insertion professionnelle avec LinkedOut

C’est depuis les débuts de l’année 2020 qu’Advens offre le naming et la visibilité de son bateau à LinkedOut, un écosystème créé par l’association Entourage. Grâce à cet engagement concret, l’entreprise accélère ainsi avec succès la mission de son dispositif dont la portée est de favoriser l’inclusion professionnelle de plus d’un.

Pour preuve, au moins 300 candidats en situation de précarité ont déjà été accompagnés en vue de leur retour à l’emploi. Mieux, l’objectif est d’en aider encore plus les années à venir.

La facilitation de l’accès à la cybersécurité

L’entreprise Advens est fermement convaincue que la sécurité des données doit être un bien fondamental à toutes les organisations, quels que soient leur taille ou leurs secteurs d’activité. Elle souhaite ainsi mettre son expertise cyber au service du plus grand nombre, y compris les structures les plus sensibles ou les plus fragiles, afin que chacun puisse bénéficier de cette protection essentielle.

La diversification des profils cyber à travers un programme d’inclusion novateur

Deux millions de jeunes Français se trouvent confrontés à des difficultés d’emploi, de logement ou de poursuite de leurs études. Assurément, plusieurs talents potentiels pour la cybersécurité se retrouvent au sein de cet effectif. L’entreprise Advens en est d’ailleurs convaincue et elle estime que ces profils représentent une solution face à la pénurie de talents qui frappe actuellement son secteur.

C’est pourquoi elle a créé le tout premier programme d’inclusion dédié à la cybersécurité. Son ambition à cet effet est de sensibiliser, de former et d’intégrer ces jeunes pour leur assurer un avenir prometteur.

Advens propose une expertise cyber à 360° au service de ses clients

Advens rassemble avec soin l’ensemble des compétences indispensables, de la définition de la feuille de route cyber jusqu’à la mise en place de services de sécurité adaptés à chaque besoin. Cette approche d’une expertise complète et de la formule « Security-as-a-Service » permet à l’entreprise de vous garantir une protection efficace et durable comme mentionné ici.

Notez par ailleurs qu’Advens a également développé la plateforme XDR mySOC qui est enrichie par l’intelligence artificielle et le machine learning. Cet outil unique vous aide à visualiser, collecter et analyser avec précision l’ensemble de vos informations de sécurité afin de vous prémunir efficacement contre toute forme d’attaque. Quant aux domaines d’expertise d’Advens, vous pouvez retenir :

les risques & stratégies ;

la conformité NIS 2 ;

la sécurité opérationnelle ;

la conformité cyber ;

les technologies de sécurité ;

la sécurité offensive ;

la réponse à incidents ;

CISO Office

mySOC.

En outre, il faut mentionner que ces différents domaines se rapportent essentiellement aux secteurs de l’industrie 4.0, de la santé et du service public.