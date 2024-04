Freelance : Quelques astuces pour augmenter ses revenus en portage salarial

Le portage salarial est un système particulier qui se traduit par un contrat de travail conclu entre une structure et un travailleur (indépendant ou salarié).

Ce dispositif offre plusieurs avantages aux parties prenantes. En effet, le portage salarial facilite la mise en place d’un filet de sécurité permettant de protéger les travailleurs, car la gestion de la clientèle se fait en toute autonomie.

Cependant, bien que le portage salarial soit rentable pour la plupart des travailleurs indépendants, quelles recommandations doivent appliquer ces derniers pour augmenter leurs revenus ?

Stratégies pour augmenter vos revenus en portage salarial :

Confiez vos prestations à une société de portage salarial comme CEGELEM : Cela assure une gestion encadrée de vos services, y compris les aspects tarifaires, les missions à réaliser et les modalités de paiement. De plus, cela simplifie la paperasserie administrative et vous permet de négocier vos tarifs en toute sérénité. Adaptez votre méthode de facturation : Au lieu de privilégier un seul mode de facturation, pensez à facturer en fonction de la valeur apportée à vos clients. Vous pouvez opter pour une facturation à l’heure, au forfait ou journalière selon la nature de la mission. Explorez une niche d’expert : Identifiez une niche spécifique où vous pouvez vous positionner et adapter vos compétences en conséquence. Restez réactif aux évolutions du marché et diversifiez ou spécialisez-vous au besoin pour répondre aux demandes du marché.

Confier les prestations de service à la société CEGELEM

Contacter la société CEGELEM est une solution judicieuse à privilégier par les freelances et travailleurs indépendants qui souhaitent opter pour le portage salarial. En choisissant une telle option, ils s’assurent que leurs prestations sont encadrées. En signant le contrat du portage salarial, le travailleur indépendant s’intègre dans un système particulier dans lequel les contours du service rendu sont définis à la perfection. Cela concerne notamment :

Les tarifs ;

La mission à réaliser ;

Les modalités de paiement, etc.

La société CEGELEM se charge également de la collecte des cotisations sociales, ce qui évite aux travailleurs indépendants de s’engloutir dans la paperasserie administrative. Elle leur offre la possibilité de Comprendre le fonctionnement de ce service et de simplifier au maximum la gestion des tâches. Étant soutenus par la société CEGELEM, les travailleurs indépendants pourront négocier sereinement le prix de leurs prestations.

Après avoir signé le contrat de portage salarial, la société CEGELEM se charge de toute la paperasserie concernant l’administratif du salarié porté. Plus précisément, un consultant sera à sa disposition afin de l’aider dans l’exécution de ces missions en toute sérénité. Le salarié porté par la société CEGELEM n’aura pas à s’occuper de la gestion administrative. Il sera beaucoup plus concentré sur l’essentiel, c’est-à-dire la réalisation de ses activités.

Adapter sa méthode de facturation

Outre le fait de confier la gestion des prestations du service à la société CEGELEM, plusieurs autres techniques peuvent permettre aux travailleurs indépendants d’augmenter leurs revenus en portage salarial. En effet, ils peuvent par exemple réfléchir à la manière dont ils ont tendance à facturer leurs clients.

Aujourd’hui, plusieurs travailleurs indépendants privilégient la facturation journalière. Bien que cette idée soit très intéressante, ils ont la possibilité de facturer à l’heure ou en fonction de la valeur apportée aux clients. En effet, il est judicieux que les travailleurs indépendants s’adaptent à certaines situations particulières.

En privilégiant un seul mode de facturation et en s’y tenant coûte que coûte, cela ne constitue pas forcément la meilleure solution pour rentabiliser. Bien au contraire, des dispositions doivent être prises afin de dénicher un modèle économique qui s’adapte à chaque mission à réaliser.

Lorsqu’un travailleur indépendant souhaite par exemple effectuer une mission ponctuelle, il serait plus judicieux que celui-ci opte pour un modèle de facturation à l’heure ou au forfait. En cas de gros projet, il peut donc fixer un tarif journalier moyen.

Se positionner sur une niche d’expert

Pour augmenter leurs revenus en portage salarial, les travailleurs indépendants peuvent se positionner sur une niche d’expert. En effet, l’état du marché peut parfois rendre nécessaire la réorientation des activités des travailleurs indépendants. Pour accroître leur revenu, ils peuvent adapter leur service et leurs compétences à la demande. L’objectif à ce niveau est d’identifier sereinement une niche particulière, ce qui permettra de se conformer aux besoins du marché. Il en est de même pour leurs aspirations professionnelles.

Par ailleurs, se positionner sur une niche d’expert ne signifie pas de changer de métier. Cependant, les travailleurs indépendants doivent être capables de rester souples, de se diversifier ou de se spécialiser en fonction de la période. Cela peut être réalisé à travers une veille du marché ou le suivi des formations permettant de gagner en performance et en compétence. Pour réussir à ce niveau, la réactivité doit impérativement être de mise.

Somme toute, le portage salarial offre aux freelances une structure flexible et sécurisée pour développer leurs activités. En s’associant à des partenaires comme CEGELEM et en adaptant leurs méthodes de facturation, ces travailleurs peuvent maximiser leurs revenus tout en se concentrant sur leur expertise et la satisfaction client.