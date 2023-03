Pourquoi faut-il créer votre boutique en ligne sur Shopify ? 

Avec l’évolution du marketing digital et d’internet, le commerce en ligne est devenu une nécessité pour tous les commerçants qui veulent atteindre un public plus large ou qui envisagent de réaliser plus de ventes dans leur secteur.

C’est ce qui justifie la présence d’un nombre de plus en plus élevé de vendeurs sur le web aujourd’hui par rapport aux années antérieures.

En plus de leurs boutiques physiques, beaucoup de ces commerçants lancent leurs vitrines en ligne, et pour de multiples raisons, ils préfèrent les créer sur Shopify.

Cet article vous explique les avantages à gagner en optant pour Shopify lors de la création de votre site vitrine plutôt que de choisir les outils du marché comme WordPress, Prestahop, Dropizi ou Dropizi.

Shopify offre ses plans à des tarifs abordables et compétitifs

La plateforme Shopify a rendu accessible à un prix relativement bas la création des sites vitrine ainsi que des boutiques en ligne.

Normalement, Shopify vous accorde 14 jours d’essai pour essayer gratuitement sa plateforme, pour découvrir les différentes rubriques, pour créer votre propre site web, pour vendre vos produits ou ceux d’autrui et ainsi attirer vos premiers clients.

Passé ce délai, vous devez souscrire selon vos besoins à l’un des trois forfaits de Shopify, détaillé ci-dessous. Toutefois, sachez qu’il est possible depuis le 6 mars 2023 d’avoir n’importe quel plan à seulement 1$ pour 3 mois d’essai Shopify, soit environ 90 jours.

Le plan Basic Shopify

À seulement 29 $ le mois, le plan basic de Shopify vous donne droit aux fonctionnalités basiques de Shopify. Il est adapté aux débutants qui veulent se familiariser avec la plateforme et tester l’intérêt de leurs cibles pour un nouveau produit ou une nouvelle niche sur lequel ils veulent se positionner.

Il donne droit à l’application PDV pour la vente de vos produits en boutique physique et de 2 comptes utilisateurs en plus de votre compte administrateur pour la gestion collective de votre boutique.

La commission prélevée par Shopify sur chaque vente achevée sur votre boutique est de 2 % du prix de vente du produit.

Le plan Shopify à 79 $ par mois

Ce plan convient aux commerçants ou chefs d’entreprise qui se sont déjà assurés que leur produit a du potentiel et qu’il sera facile à écouler. Ceux-ci peuvent se permettre de souscrire à ce plan, de concevoir une boutique digne de ce nom et de lancer leurs différentes entreprises ou marques sur le web.

La commission par vente déduite par Shopify pour ce plan est de 1 %. En plus de votre compte propriétaire, elle vous donne 5 comptes collaborateurs pour la gestion de votre boutique. En ce qui concerne ce plan, Shopify met à votre disposition des outils de “reporting” pour le suivi en temps réels de vos ventes.

Le plan Advanced Shopify à 299 $ par mois

Cet abonnement est réservé aux commerçants qui maîtrisent un peu déjà Shopify, qui ont testé le plan précédent et qui veulent amener leur business à un niveau supérieur. Il s’agit d’un plan qui vous donne accès à 15 comptes collaborateurs en plus de votre compte administrateur.

La commission de Shopify par vente s’élève à 0,5 %. Le plan vous donne accès à une multitude d’outils et de fonctionnalités plus avancées pour améliorer les résultats sur votre boutique.

Shopify est la solution miracle des e-commerçants

Pour parvenir à vendre vos produits sur internet, vous aurez besoin de créer un site web qui inspire confiance à vos potentiels clients puis de mettre en œuvre des actions avisées pour les y attirer. Votre site internet doit présenter le catalogue de vos produits avec pour chaque produit des images pertinentes, un descriptif, le stock disponible, son prix de vente, les frais de douane voire une vidéo explicative et captivante si possible.

Dans cette logique, la plateforme Shopify vous simplifie l’existence lors de la création de votre site web, car elle constitue une solution CMS comme WordPress, mais elle est de type « SAAS ». Pour faire simple, en raison de sa nature, Shopify vous permet de créer par vous-même votre vitrine en ligne sans aucune maîtrise des langages du web HTML ou CSS.

Vous n’avez donc pas besoin de payer les prestations d’un développeur web pour vous aider à structurer, organiser ou embellir votre boutique en ligne. Vous n’avez rien à installer au préalable sur votre ordinateur, tablette ou “Smartphone”. Il vous suffit de vous connecter à votre compte Shopify via votre navigateur préféré pour prendre en main la totalité de votre boutique en ligne ainsi que ses paramètres.

Si vous êtes assez bon en codage, ou si vous avez la maîtrise des langages liés au développement web, Shopify vous donne accès aux codes-source “HTML et CSS” pour que vous puissiez personnaliser votre site à votre guise.

Shopify pense en premier à ses utilisateurs

Les utilisateurs de Shopify l’apprécient particulièrement pour le fait qu’elle leur procure une expérience utilisateur inégalée comparativement aux autres plateformes : WooCommerce, Prestashop, WordPress, Magento et autres.

Ses créateurs ne cessent de concentrer leurs actions dans ce sens pour améliorer davantage l’expérience UX des utilisateurs Shopify au fil du temps et c’est l’une des particularités qui fait de Shopify un incontournable sur le marché. La plateforme dispose d’un service client proactif composé de spécialistes avisés qui pourront répondre à toutes les préoccupations sur votre boutique par mail, par téléphone ou par messagerie instantanée.

Vous pouvez également leur adresser une demande de renseignements via leur page Facebook ou directement sur leur site internet. Ils répondent généralement assez vite.

Shopify propose à ses utilisateurs beaucoup de possibilités

Modernes et travaillés, les thèmes ou “templates” proposés par Shopify pour chaque niveau d’abonnement (basic, intermédiaire et avancé) sont tous optimisés pour les moteurs de recherche en matière de SEO. Les responsables du site veillent à sécuriser les informations confidentielles de vos clients, de vos partenaires et de votre marque avec des solutions de paiement 100 % sécurisé.

Pour mieux communiquer avec vos cibles, vous pouvez connecter votre boutique en ligne avec d’autres plateformes qui sont directement intégrées à Shopify comme Facebook, Amazon. Il est même possible de piloter votre boutique grâce à l’application Shopify Mobile depuis votre Smartphone.

Pratique, car facile à utiliser, elle offre une grande flexibilité en matière de choix d’outils marketing, d’options et de fonctionnalités. Depuis votre espace d’administration organisé en des sections, vous pouvez la personnaliser à votre aise, paramétrer votre menu, mettre en place tout ce dont vous aurez besoin pour améliorer votre référencement naturel.

Vous avez aussi la main pour :

installer un thème qui correspond à votre activité ;

trier vos produits ou articles par catégorie ;

mettre en œuvre vos campagnes marketing ;

gérer les paramètres de livraison, les commandes ainsi que les expéditions.

Shopify vous permet aussi de mieux gérer le stock de votre magasin, de constituer une base de données de vos clients et de procéder en quelques clics à la gestion commerciale de votre vitrine en ligne.

Comparé à d’autres outils de création de boutiques en ligne nécessitant l’usage et la maîtrise des langages ou codes du web, Shopify est adapté à toutes les catégories d’entreprise (aussi bien aux e-commerçants qu’aux dropshippers).