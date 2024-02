Quels sont les meilleurs outils SEO gratuits pour améliorer le classement de votre site sur les moteurs de recherche

Outils SEO pour analyser son positionnement sur les moteurs de recherche?

Le SEO est l’ensemble des stratégies mises en place pour augmenter la visibilité d’un site web sur les moteurs de recherches. Il est désormais indispensable pour faire valoriser sa plateforme. Il nécessite l’utilisation d’un certain nombre d’outils, qui peuvent s’avérer coûteux. Fort heureusement, il en existe qui sont gratuits et efficaces. Vous pouvez donc utiliser ces derniers pour améliorer le classement de votre site sur les moteurs de recherche.

Découvrez-les à travers cet article.

Ce que vous devez retenir des meilleurs outils SEO gratuits :

Google Keyword Planner : Utilisez cet outil gratuit pour sélectionner les mots-clés pertinents en fournissant des données sur le volume de recherche, la concurrence et les enchères.

Utilisez cet outil gratuit pour sélectionner les mots-clés pertinents en fournissant des données sur le volume de recherche, la concurrence et les enchères. Google Analytics : Analysez le comportement des visiteurs de votre site pour ajuster votre stratégie numérique et améliorer l’expérience utilisateur.

Analysez le comportement des visiteurs de votre site pour ajuster votre stratégie numérique et améliorer l’expérience utilisateur. Answer the public : Identifiez les termes recherchés par le public pour créer des contenus de qualité répondant à leurs besoins.

Identifiez les termes recherchés par le public pour créer des contenus de qualité répondant à leurs besoins. Backlink Checker d’Ahrefs : Examinez les liens entrants vers votre site ou ceux de vos concurrents pour évaluer la popularité et la qualité des liens.

Google Keyword Planner

La clé d’une optimisation réussie pour le référencement naturel réside principalement dans la sélection appropriée des mots clés. Google Keyword Planner représente l’outil de planification de mots-clés associé à Google Adwords. Entièrement gratuit, il se révèle essentiel pour déterminer les termes les plus adéquats pour votre site web.

Son rôle est de vous aider à déterminer les mots clés pertinents pour les contenus à publier sur la plateforme. Pour cela, il fournit des données sur le volume de recherche, la concurrence et les enchères. Cependant, il est important de savoir l’utiliser pour en tirer le maximum de profit. C’est pourquoi il est préférable de confier la gestion de son site à des professionnels comme l’agence PW Consulting, qui maîtrisent parfaitement son fonctionnement.

Google Analytics

Google Analytics fait partie des outils les plus prisés en matière de référencement. Il permet d’analyser et de comprendre le comportement des visiteurs d’un site web. Il fournit de précieuses informations comme :

Les pages les plus consultées ;

Le nombre de visiteurs sur une période donnée ;

Le type d’appareil utilisé pour la connexion, etc.

Ainsi, acquérir une meilleure connaissance de votre audience vous permet d’ajuster votre stratégie numérique, de fournir des contenus adaptés à leurs besoins et attentes, et d’améliorer l’expérience de l’utilisateur.

Answer the public

Les contenus de qualité sont primordiaux pour augmenter la visibilité d’un site. Ils doivent pouvoir répondre de manière utile aux interrogations des visiteurs. Answer the public représente un outil SEO gratuit qui permet d’identifier les termes ou expressions fréquemment recherchés par le public sur les moteurs de recherche.

Il représente une véritable mine d’informations pour les rédacteurs de contenu. Il leur fournit des idées de sujets pour leurs articles de blog, une première liste de mots-clés et une compréhension des centres d’intérêt des utilisateurs.

Backlink Checker d’Ahrefs

Cet outil SEO est doté d’une remarquable puissance. Il représente la référence absolue en termes de base de données de liens. Ses informations sont actualisées toutes les quinze minutes. Tel que son nom l’indique, le Backlink Checker permet d’examiner les liens entrants vers votre site web ou ceux de vos concurrents, de découvrir leur origine et d’identifier les liens cassés. Il est possible de filtrer les résultats afin d’obtenir des rapports très approfondis et d’évaluer la popularité du site web grâce à des estimations de trafic organique.

Dareboost

Dareboost est un outil français qui vous propose d’effectuer un examen de votre site web en ce qui concerne le référencement naturel, la sécurité, l’accessibilité et la vitesse. Grâce à Dareboost, vous avez la possibilité de tester les performances de votre site, repérer les problèmes de rapidité et comparer la qualité de votre page avec celle de vos concurrents. Votre site est évalué selon des critères et reçoit un score global ainsi que des analyses détaillées pour vous aider à identifier les aspects à optimiser et à améliorer.

Yoast SEO

Yoast SEO est un outil de référencement naturel particulièrement utilisé pour les sites WordPress. Il propose des fonctionnalités essentielles pour optimiser le positionnement de votre plateforme sur les moteurs de recherche. Une fois intégré, Yoast SEO procède à une analyse régulière de votre site et donne des recommandations visant à améliorer son référencement. Parmi les fonctionnalités offertes figurent l’amélioration des titres et métadescriptions des articles, la définition de mots-clés pertinents, la vérification de leur positionnement adéquat et l’optimisation du contenu.

Woorank

Woorank est un outil qui analyse votre site web et fournit instantanément des données cruciales concernant votre référencement, vos réseaux sociaux et d’autres facteurs essentiels pour votre SEO. Il identifie les problèmes techniques et de contenu et s’assure de l’absence de tout élément bloquant. Il examine vos liens internes, surveille le volume de recherche des mots-clés et analyse ceux utilisés par vos concurrents. En outre, il garantit la lisibilité de vos pages et l’optimisation de votre site pour les appareils mobiles.

Plus d’information