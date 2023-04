Astuces : comment localiser facilement un numéro de téléphone ?

MOBIHO ESSENTIEL Le Basic Sympa 2 Rose – Un Vrai téléphone Portable GSM avec Appels Entrant et Sortant en Main Libre – Son Fort – SOS – Localisation GPS – Telephone DEBLOQUE

📞 𝑳𝒆 𝑺𝑷𝑬𝑪𝑰𝑨𝑳𝑰𝑺𝑻𝑬 𝑭𝑹𝑨𝑵𝑪̧𝑨𝑰𝑺 𝒅𝒆𝒔 𝑺𝑬𝑵𝑰𝑶𝑹𝑺, 𝒂̀ 𝒄𝒐𝒕𝒆́ 𝒅𝒆 𝑳𝒀𝑶𝑵 𝒅𝒆𝒑𝒖𝒊𝒔 25 𝒂𝒏𝒔 : 👉 MOBIHO ESSENTIEL : Téléphones, smartphones, tablettes, NE PLUS RESTER SEUL FACE A LA TECHNOLOGIE : Accompagnement continu et aide d’une équipe bienveillante à taille humaine. Toujours des N° normaux en France, Garantie 2 ans avec SAV rapide en cas de besoin. Toujours de grands guides d’utilisations tout en français. ✅ 𝑴𝑶𝑫𝑬𝑳𝑬 𝑨𝑫𝑨𝑷𝑻𝑬 𝑷𝑶𝑼𝑹 𝑸𝑼𝑬𝑳 𝑺𝑬𝑵𝑰𝑶𝑹 ? 👉 Conviendra à : Quelqu'un qui a besoin d'un téléphone simplifiable au maximum et Quelqu'un qui doit pouvoir être localisé en cas d'urgence. Ne conviendra pas à : Quelqu'un qui a besoin de fonctions au-delà du strict minimum.______ Tour du cou et pochette montre poignet sont fournis ✅ 𝑨𝑼 𝑵𝑰𝑽𝑬𝑨𝑼 𝑫𝑼 𝑺𝑶𝑵 : 👉 Haut-parleur en automatique en appel entrant et sortant - Son fort - Décrochage automatique sans appuyer à aucun bouton - Compatible tout appareil auditif numériques (Sauf rare exception la totalité des appareils auditifs vendus depuis 10 ans sont numériques). - Paramétrage complet par de simples SMS à envoyer à l'appareil : tout se paramètre à distance et à tout moment. ✅ 𝑨𝑼 𝑵𝑰𝑽𝑬𝑨𝑼 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑽𝑰𝑺𝑰𝑩𝑰𝑳𝑰𝑻𝑬 : 👉 Touche SOS très visible - 1 contact : touche sur le côté, vous pouvez mettre 1 contact qui peut être appelé, ce contact est le même que le 2èm contact de la touche SOS. Et sur la touche SOS vous pouvez rajouter 2 contacts de plus (soit 3 contacts pour la touche SOS) - Alerte batterie faible possible par SMS - possibilité d'éteindre le téléphone - Pas de verrouillage clavier - Base de chargement ✅ 𝑨𝑼 𝑵𝑰𝑽𝑬𝑨𝑼 𝑫𝑬 𝑳𝑨 𝑷𝑹𝑰𝑺𝑬 𝑬𝑵 𝑴𝑨𝑰𝑵 𝒆𝒕 𝑨𝑼𝑻𝑹𝑬𝑺 𝑭𝑶𝑵𝑪𝑻𝑰𝑶𝑵𝑺 : 👉 Emplacement pour attacher un tour du cou (fourni) - surface peau de pêche - Demande de la position GPS par un simple envoie d'un message ___ IP 56 (protection contre les jets d’eau) : attention cela ne veut pas dire une utilisation tous les jours sous la douche. 📌 𝑻𝑬𝑳𝑬𝑷𝑯𝑶𝑵𝑬 𝑫𝑬𝑩𝑳𝑶𝑸𝑼𝑬 : 𝒊𝒏𝒇𝒐 𝑭𝑹𝑬𝑬 𝑴𝒐𝒃𝒊𝒍𝒆 𝑴𝑰𝑺𝑬 𝑨 𝑱𝑶𝑼𝑹 18 𝑵𝒐𝒗 2022 ⛗ Finalement FREE vient de signer la prolongation de son contrat avec Orange et peut continuer à utiliser les antennes 2G et 3G d’Orange. Donc, tous les appareils quels que soit leur marque ou leur modèle CONTINUERONT À FONCTIONNER NORMALEMENT avec FREE MOBILE. ⚠ 𝑫𝑶𝑵𝑪 𝑨𝑻𝑻𝑬𝑵𝑻𝑰𝑶𝑵 : 𝑵𝑬 𝑷𝑨𝑺 𝑻𝑬𝑵𝑰𝑹 𝑪𝑶𝑴𝑷𝑻𝑬 𝒅𝒖 𝒅𝒐𝒄 𝒊𝒏𝒔é𝒓é 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒂 𝒃𝒐𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒖 𝒕𝒆𝒍𝒆𝒑𝒉𝒐𝒏𝒆 𝒆𝒕 𝒒𝒖𝒊 𝒑𝒂𝒓𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝑭𝑹𝑬𝑬 𝑴𝑶𝑩𝑰𝑳𝑬.