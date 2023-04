Tout ce que vous devez savoir sur la sécurité et la maintenance des sites internet

Avg Internet Security 2023 1 Appareil 2 Ans

AVG Internet Security 2023, une sécurité avancée sur laquelle vous pouvez compter. AVG Internet Security 2021 est plus efficace que jamais. La solution recherche désormais à la fois les malwares et les problèmes de performances, vous permet d'éviter les faux sites Internet et, grâce à sa toute nouvelle conception à la simplicité exceptionnelle, vous pouvez voir exactement comment vous êtes protégé. Antivirus avancé, protection Web, des emails et des ordinateurs La protection en temps réel vous aide à protéger votre ordinateur contre les virus, les spywares, les rootkits, les chevaux de Troie et autres malwares dangereux. Elle bloque également les liens, téléchargements et pièces jointes dangereux et vous permet d'analyser rapidement les lecteurs DVD et USB amovibles. Et le plus extraordinaire ? Elle met automatiquement votre sécurité à jour et possède une intelligence artificielle avancée ainsi qu'une fonction d'analyse en temps réel afin de bloquer les menaces les plus récentes. Protection contre les attaques de pirates, gardez les pirates à distance Notre pare-feu renforcé repousse les criminels et les espions qui essaient de s'introduire dans votre PC pour vous dérober vos mots de passe, photos et fichiers confidentiels. Protection des données privées Chiffrez et cachez vos photos et vos fichiers les plus confidentiels ou déchiquetez définitivement les éléments de votre choix. Ainsi, même si votre PC est utilisé par quelqu'un d'autre, vous pouvez empêcher les membres de votre famille, vos amis et bien évidemment les voleurs de consulter vos données privées. Protection des paiements, effectuez vos achats librement et en toute sécurité Si vous effectuez vos achats, réalisez des transactions bancaires ou même naviguez simplement sur le Web, cette protection est faite pour vous. Nous bloquons les spams et les escroqueries et vous aidons à repérer les faux sites Web afin d'éviter que vos mots de passe et numéros de carte bancaire ne tombent accidentellement entre les mains de personnes malveillantes.