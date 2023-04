Que faut-il savoir sur les tatouages ?

BD FUGUE ANNECY Affiche Il Faut Flinguer Ramirez II (40x60cm) - n&s Affiche Il Faut Flinguer Ramirez II. 250 ex N° et Signés. 40x60cm.Disponible à partir du 4 décembre !

Le tatouage est une pratique ancienne qui consiste à se faire graver un dessin ou un texte sur la peau.

Les raisons derrière cette pratique sont multiples et peuvent aller d’une représentation symbolique à une gravure religieuse ou un simple désir de se faire plaisir.

Dès lors, que ce soit une fleur, un nom ou un texte, vous pouvez vous le faire graver en quelques minutes seulement.

De quoi s’agit-il en réalité ? Chez qui pouvez-vous vous faire tatouer ? Quels sont les risques que vous encourez ? Quelles sont les précautions à prendre ? Des éléments de réponses à ces diverses préoccupations dans la suite de cet article.

C’est quoi le tatouage ?

Contrairement aux idées reçues, le tatouage ne résulte pas d’un effet de mode comme pour le décolleté par exemple. Bien au contraire, cette pratique était déjà présente à l’ère des anciennes civilisations. Cela était alors plus un signe d’appartenance à un groupe ethnique ou une localité ou encore une région précise. Encore aujourd’hui, vous pouvez vous faire tatouer de très belles fresques par un tatoueur professionnel à Lyon.

Dans les faits, se faire tatouer est loin d’être une partie de plaisir, encore que cela dépend fortement de l’endroit où vous souhaitez apposer votre gravure. Pour des endroits comme la plante des pieds, vous serez partagé entre une envie de rire et une envie de pleurer, car oui, vous ressentirez de la douleur. Les tatoueurs utilisent généralement un instrument électrique qui injecte une substance noire, s’apparentant à de l’encre, sous votre peau.

À l’origine, le tatouage était propre à une région donnée ou une zone, mais à présent, il se fait un peu partout dans le monde. Autrement, quel que soit le pays ou la région dans laquelle vous êtes, vous pouvez très facilement solliciter les compétences d’un tatoueur professionnel.

Différents types de tatouage

Il faut noter qu’il existe deux catégories différentes de tatouages. Il s’agit notamment du tatouage temporaire et l’indélébile. Pour ce qui est du premier type, comme son nom le souligne, c’est une marque qui n’est apposée que pour une durée donnée. C’est le cas par exemple du « henné ». Par contre, vous l’aurez sans doute compris, le tatouage indélébile ne s’efface pas.

Une fois qu’il est réalisé, le texte ou le dessin restera à sa place pour toujours ou presque. Vous aurez tout de même la possibilité de le recouvrir d’un autre tatouage ou de l’arranger au cas où il serait mal fait. Avec les récentes avancées, il est à présent possible d’ôter un tatouage en se servant d’un laser. Néanmoins, le processus est assez long et relativement onéreux.

Par ailleurs, il existe dans ces deux catégories, d’autres types de tatouages.

Les formes de tatouage les plus répandues sont :

Le dot art pour de magnifiques effets ;

Le tatouage tribal ou ethnique propre à une culture, une religion ou même un groupe social ;

Le tatoo traditionnel pratiqué en Asie, notamment par les yakuzas japonais ou les membres de la mafia du même pays. Il s’agit généralement de nombreux motifs de fleurs, de dragon ou de symboles japonais ;

Le tatoo de l’illusion qui se pratique plus pour donner une représentation en perspective ou emprunt d’un grand réalisme ;

Le tatoo Celtes qui représente des motifs celtiques ;

Le tatoo spécial horreur ou fantaisiste ;

Le tatoo hyper réaliste ;

Le tatouage en style ancienne école ou old school.

Bien sûr, il existe bien d’autres types de tatouages qui ne sont pas forcément cités ici. Vous pouvez vous renseigner auprès des tatoueurs professionnels et choisir celui qui vous convient le mieux.

Où se faire tatouer ?

Lorsque vous cherchez à vous faire tatouer, différentes options s’offrent à vous. Vous pouvez soit vous faire tatouer auprès d’un professionnel du domaine ou le faire par vous-même. Cette dernière alternative n’est pas vraiment conseillée et encore moins pratique pour des endroits inaccessibles par exemple. À moins que vous soyez un expert de la chose, ne cherchez pas à le faire vous-même.

De ce fait, la première option est la plus plébiscitée. En effet, le tatouage a traversé les âges et est devenu un art à part entière qui s’enseigne. Il est alors mieux de se rapprocher des professionnels qui ont suivi une formation en bonne et en dure forme pour obtenir un meilleur résultat. Vous trouverez de nombreuses agences de tatouages à Lyon par exemple ou en faisant une recherche sur internet.

3 choses à savoir avant de se faire tatouer

Qui dit tatouage dit certaines précautions à prendre. Étant donné que le tatouage demande à ce que la peau soit percée, il y a des risques d’infections, d’allergies. Vous devez veiller à avoir une certaine hygiène de vie et surtout, vérifier celle de votre tatoueur. Avant donc tout tatouage, l’hygiène du salon de tatouage et certaines contre-indications doivent être prises en compte.

Choisir un bon salon de tatouage

Commençons avec le salon de tatouage. Il est préférable de se fier aux expériences des clients, de se renseigner pour obtenir le tatouage des mains d’un professionnel. Il est toujours mieux de se diriger vers un professionnel dès le début, notamment si c’est votre première fois. Cela vous évitera de mauvaises surprises. Certains points doivent quand même être vérifiés, essentiellement les conditions de travail et d’hygiène.

Cela implique que le matériel utilisé par le tatoueur doit être stérilisé. Le port des gants et de masques doit être privilégié afin d’éviter toutes transmissions. Un dernier point à souligner, la vérification des différentes encres utilisées. Elles doivent être conformes aux normes appliquées dans la situation géographique de la boutique de tatouage. Prenez aussi en compte vos différents allergies ou problèmes de santé et veillez à les communiquer à votre tatoueur.

Les contre-indications

Concernant les contre-indications, le tatouage est interdit aux femmes enceintes et/ou allaitantes. Cette interdiction est à titre de précaution, vu que les spécialistes ignorent la migration des encres au sein de l’organisme. Viennent ensuite les maladies de la peau et les allergies. Parmi celles-ci, les plus connues sont celles à l’encre, mais les allergies aux métaux doivent également être prises en compte.

Les maladies inflammatoires aussi se retrouvent sur cette liste, compte tenu du risque d’infections. De même, les maladies auto-immunes et certains troubles de la coagulation peuvent entraîner une mauvaise cicatrisation. Le mieux en cas de doute est de faire recours à son médecin et d’obtenir son accord avant de se faire tatouer.

Emplacements possibles du tatouage

Un aspect du tatouage indispensable dont il faut tenir compte est son emplacement. Les zones du corps qui ne devraient pas être tatouées sont la colonne vertébrale et les grains de beauté. En effet, le risque avec la première zone est d’injecter du pigment dans la moelle épinière. Par rapport aux grains de beauté, certains sont les signes proéminents d’un cancer de la peau. Le recouvrir d’un tatouage ralentira la détection de la maladie.

Ceci dit, vous pouvez vous permettre de tatouer toutes les zones de votre corps en fonction des compétences du tatoueur. Prenez également en compte votre résistance à la douleur. En effet, certaines zones du corps sont plus sensibles que d’autres. Si vous décidez de vous faire tatouer la langue par exemple, vous aurez plus mal que si le tatouage était sur votre cuisse. Vous pouvez vous renseigner auprès du tatoueur pour en savoir plus et éviter une douleur désagréable.