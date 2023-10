Notre partenaire pédagogique Je Retiens, site éducatif de vulgarisation et d'apprentissage En plus de notre guide sur les nouvelles technologies, et ou toute autres "comment ou Savoir Faire" nous vous invitons à découvrir le site en cliquant sur le lien ci dessous . Site entièrement gratuit dédié à l'explication des choses, à leur compréhension et à leur apprentissage. De plus, JeRetiens propose d'apprendre à apprendre grâce à des méthodes de mémorisation et des moyens mnémotechniques