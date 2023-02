Comment choisir la tablette qui vous convient

Avec l’engouement pour les tablettes en pleine expansion, de plus en plus de gens sont confrontés à la tâche délicate de choisir le produit qui correspondra le mieux à leurs besoins, ou plus difficile encore, aux besoins du proche à qui ils prévoient d’offrir la tablette.

Faut-il opter pour une tablette haut de gamme avec une capacité importante ? Ou est-ce qu’une taille d’écran inférieure suffira à vos besoins quotidiens ? Avec autant d’options disponibles sur le marché, il peut être difficile de prendre la bonne décision.

Heureusement, nous sommes aujourd’hui là pour vous aider à y voir plus clair et à répondre à la question : comment sélectionner une tablette qui conviendra à vos besoins ?

Définir ses besoins

Avant de choisir une tablette, il est important de déterminer vos besoins avec précision. Les principaux critères à prendre en compte sont la taille de l’écran, la capacité de stockage et la connectivité.

Taille de l’écran

Les tablettes tactiles sont disponibles dans les tailles 8, 10 et 12 pouces. Une plus grande taille offre un affichage plus clair et plus net, mais elles peuvent être difficiles à transporter partout avec vous.

Le choix de la taille idéale dépend donc des usages que vous souhaitez faire : si vous souhaitez regarder des films ou jouer à des jeux sur votre tablette, optez pour un modèle plus grand ; par contre, si vous voulez emporter votre tablette avec vous en voyage, un modèle plus petit restera pratique.

Capacité de stockage

Une capacité de stockage minimale de 32 Go est recommandée pour conserver les applications, les photos et la musique que vous souhaitez garder sur votre appareil. Cependant, certains modèles proposent un port pour carte mémoire qui permet d’étendre cette capacité si nécessaire.

Connectivité

La plupart des tablettes fonctionnent avec le Wi-Fi pour se connecter à Internet. Certaines tablettes haut de gamme intègrent également une connexion 4G pour une utilisation sans fil en déplacement.

Quelle tablette choisir ?

Une fois que les critères importants ont été identifiés, il est temps de passer aux différents types et marques de tablettes disponibles sur le marché.

Tablette classique

Il existe différents fabricants et systèmes d’exploitation proposés par les tablettes classiques telles qu’Android (Google) et iOS (Apple). Android propose généralement plus d’options pour personnaliser l’appareil tandis qu’iOS offre une interface intuitive et fiable.

Tablette hybride

Une tablette hybride, ou « 2-en-1 » comme on les appelle aussi, combine les caractéristiques d’un ordinateur portable et celles d’une tablette tactile – une combinaison attendue par ceux qui recherchent un appareil compact capable à la fois d’être transportable comme une tablette mais puissant en tant que PC. Les hybrides sont très populaires car ils offrent une bonne alternative pour ceux qui ont un budget limité et recherchent un appareil capable de remplacer à la fois leur tablette et leur ordinateur.

Quels sont les avantages et les inconvénients des tablettes ?

Tout comme les autres appareils, les tablettes mobiles présentent à la fois des avantages et des inconvénients par rapport aux ordinateurs portables ou aux PC fixes.

Avantages

Plus léger : moins de 500 grammes ; plus facile à transporter partout avec vous.

Connectivité Wi-Fi/4G : se connecter n’importe où, n’importe quand.

Autonomie longue durée : jusqu’à 10 heures d’utilisation continue.

Ecrans tactiles et intuitifs : navigateur Web intuitif et application améliorées (vidéo, photo, etc.).

Inconvénients

Pas adapté à tous les usages : pas assez puissant pour travailler sur certains logiciels complexes.

Stockage limité : pas extensible via un disque dur externe.

Pas de clavier physique : peut être difficile de saisir du texte sans clavier matériel.

Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir sa tablette ?

Une fois que vous avez défini vos besoins et comparé les avantages et les inconvénients des tablettes, voici quelques critères à considérer lors du choix de votre modèle :

Prix

Le prix est bien entendu toujours un facteur important à prendre en compte avant d’acheter une tablette. Avec une grande variété de produits disponibles sur le marché, trouver celui qui convient le mieux à votre budget ne devrait pas être trop difficile.

Fonctionnalités

Les fonctionnalités offertes par chaque tablette varient d’un fabricant à l’autre et certaines offrent des options supplémentaires telles qu’une résolution élevée, une technologie tactile améliorée, une capacité accrue, etc., ce qui peut influencer votre décision finale quant au modèle approprié.

Design

Lorsque vous achetez une tablette, vous voulez probablement qu’elle corresponde à vos préférences esthétiques. Il existe différents designs et couleurs disponibles afin de trouver celui qui conviendra le mieux à votre style personnel.

Quelles sont les marques et les modèles de tablettes disponibles ?

Il existe plusieurs marques et modèles de tablettes sur le marché pour répondre à tous les besoins. Voici quelques-unes des principales marques et modèles :

Marques populaires

Apple : iPad, iPad Pro, iPad Air 2

Samsung : Galaxy Tab S4, Galaxy Tab A, Galaxy Tab E

Google : Nexus 7, Pixel C Tablette

Modèles populaires

Lenovo Yoga Book

Microsoft Surface Pro 4

Amazon Fire HD 8

Pour trouver des avis détaillés, n’hésitez pas à consulter nanoblog.com qui présente en détail ces différents appareils.

Ces marques et modèles offrent une grande variété de caractéristiques et d’options pour tous les types d’utilisation – que ce soit pour la navigation Web ou pour un usage professionnel.

On constate que choisir une tablette qui conviendra à ses besoins nécessite un certain nombre de critères à prendre en compte. Tout d’abord, il faut penser à la taille de l’écran (de 10 à 12 pouces), à sa capacité de stockage (32 Go minimum) et à sa connectivité (4G).

De plus, face aux possibilités offertes par les tablettes hybrides, il est important de garder à l’esprit qu’aucune ne peut remplacer un ordinateur. Après avoir pris conscience des caractéristiques essentielles d’une tablette adaptée à ses besoins, il sera possible de procéder au bon choix pour répondre aux exigences spécifiques.