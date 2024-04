Comment choisir une caméra de surveillance pour son domicile ?

En France, un cambriolage a lieu environ toutes les deux minutes. Protéger son domicile et ses biens des intrusions est donc devenu une priorité pour beaucoup d’entre nous.

Pour cette raison d’ailleurs, nombre d’entre nous, nous tournons vers les caméras de surveillance, qui constituent une solution fiable et économique pour la sécurité de nos foyers. Cependant, avec la multitude de modèles disponibles sur le marché, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver.

Découvrez alors quelques conseils pour bien choisir votre caméra de surveillance.

Ce que vous devez retenir :

Optez pour des caméras haute résolution pour des images claires et détaillées.

Choisissez un angle de vision large ou un zoom précis selon votre besoin de surveillance.

Assurez-vous que la caméra offre une vision nocturne efficace pour une sécurité 24/7.

Considérez l’esthétique et le mode de connexion, filaire ou sans fil, pour une intégration optimale.

La résolution d’image

L’un des premiers éléments à considérer lors du choix d’une Caméra de surveillance est la qualité de l’image qu’elle capture. Vous devez ainsi vous assurer que la résolution proposée soit suffisamment élevée pour distinguer clairement les détails.

Actuellement, les caméras IP haute définition offrent une résolution allant de 1 à 4 mégapixels, ce qui garantit une image nette et précise. Il convient donc de privilégier ces modèles par rapport aux anciennes générations de caméras analogiques dont la qualité d’image est nettement inférieure.

L’angle de vision et le zoom

L’angle de vision de la caméra de surveillance revêt également une importance capitale. Selon la configuration de votre habitation et la zone à surveiller, vous devrez opter pour un modèle disposant d’un angle plus ou moins large.

Ainsi, une caméra grand angle sera idéale pour couvrir un vaste espace comme un jardin ou une cour. À l’inverse, si vous souhaitez zoomer sur un point précis tel qu’une entrée ou un portail, une focale plus étroite sera préférable. Certaines caméras motorisées permettent même d’ajuster l’angle de vision à distance via une application mobile.

Les caméras motorisées

Grâce à leur capacité à pivoter sur 360 °, les caméras motorisées offrent une souplesse appréciable. Vous pouvez ainsi balayer une large zone sans avoir à multiplier les dispositifs de surveillance. Ces modèles sont particulièrement adaptés à la surveillance d’espaces étendus comme un entrepôt ou un grand jardin. Ils permettent également de suivre les déplacements d’un individu suspect à distance.

Le zoom optique

Pour une surveillance plus ciblée, le zoom optique s’avère un allié précieux. Cette fonctionnalité autorise en effet un grossissement de l’image sans perte de qualité. Vous pourrez ainsi obtenir une vue détaillée d’une zone spécifique, comme une plaque d’immatriculation ou un visage, même à plusieurs mètres de distance. Un zoom puissant est donc indispensable si vous devez identifier précisément un intrus.

La vision nocturne

La capacité de votre caméra de surveillance à capter des images dans l’obscurité est un autre critère primordial. La plupart des modèles actuels intègrent des LED infrarouges qui leur permettent de « voir » dans le noir.

Néanmoins, la portée de cette vision nocturne peut varier considérablement d’une référence à l’autre, de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres. Veillez donc à choisir une caméra offrant une vision nocturne suffisamment puissante et étendue en fonction de la zone à couvrir. N’oubliez pas que l’image passera en noir et blanc dans ces conditions.

L’esthétique

Si l’aspect esthétique des caméras de surveillance a longtemps été négligé, les fabricants proposent désormais des modèles au design plus travaillé. Trois grandes catégories se distinguent :

les caméras tubes à fixer au mur ou au plafond ;

les dômes plus discrets ;

et les imposantes caméras motorisées.

Le choix dépendra de vos contraintes et de vos goûts. Dans tous les cas, privilégiez un modèle qui se fondra au mieux dans le décor de votre habitation. Une caméra trop visible pourrait en effet attirer l’œil des cambrioleurs et être perçue comme une « verrue » disgracieuse.

Les caméras tubes

Avec leur forme allongée caractéristique, les caméras tubes restent les modèles les plus répandus. Elles s’installent facilement au mur ou au plafond à l’aide d’un simple support. Si elles ne brillent pas par leur discrétion, elles offrent généralement un bon rapport qualité/prix. Elles conviennent parfaitement à la surveillance d’une entrée, d’un couloir ou d’une pièce.

Les dômes

Plus compactes et discrètes, les caméras dômes s’intègrent harmonieusement dans tous les environnements. Leur forme sphérique et leurs dimensions réduites leur permettent de se fondre dans le décor. Elles sont idéales pour une surveillance intérieure où l’esthétique prime. Certains modèles sont même entièrement encastrables dans un faux plafond pour une intégration encore plus poussée.

La connexion : filaire ou sans fil ?

Le mode de connexion de votre caméra de surveillance mérite également réflexion. Si les modèles filaires sont réputés pour leur fiabilité, ils nécessitent le passage de câbles qui peut s’avérer complexe et inesthétique. Les caméras sans fil (Wi-Fi) apportent davantage de souplesse au niveau de l’installation, mais requièrent un signal suffisamment puissant pour fonctionner de manière optimale. Dans les deux cas, une alimentation électrique reste indispensable, à moins d’opter pour un modèle sur batterie à autonomie limitée.

