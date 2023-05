Pourquoi les trottinettes électriques sont-elles le futur de la mobilité urbaine ?

Ducati Trottinette électrique Ducati Pro-I Evo

La trottinette électrique Ducati Pro-I Evo en détails La trottinette électrique Ducati Pro-I Evo est la première trottinette électrique de la gamme Ducati , conçue selon le cahier des charges du célèbre constructeur de moto. Voyons ensemble le résultat. GYRO-PHARE est distributeur officiel de la marque Ducati. Cette trottinette électrique Ducati Pro-I Evo est une trottinette urbaine moderne, élégante et connectée. Elle hérite de l' esprit sportif de Ducati grâce à son cadre en alliage d'aluminium , ses lignes racées et son garde-boue arrière inspiré de l'univers de la moto. Cette trottinette électrique Ducati est idéale pour vos déplacements urbains. Elle se transporte très facilement dans les transports en commun ou dans le coffre d'une voiture, grâce à sa légèreté (seulement 12 kg) et son système de pliage facile. Cette version est équipée d’un moteur de 350W et d’une batterie au lithium de 36V 7.8Ah Dans les faits cette version peut atteindre les 25 km/h et dispose d'une autonomie de 25 kilomètres, parfait pour un usage urbain. Ducati a équipé cette Pro-I Evo de pneus en 8,5" avec chambre à air, combinés à des doubles freins : disque à l'arrière et électrique à l'avant. Pour plus de confort, nous vous proposons également la Ducati Pro-II Plus qui dispose de pneus 10" tubeless anti-crevaison et d'une suspension arrière. Pour rouler en milieu urbain en toute sécurité, cette trottinette électrique Ducati dispose de feux avant et arrière à Led haute visibilité. Enfin, l' application native disponible sur l'App Store et Google Play vous tient constamment informé des principales performances de la trottinette : niveau de charge de la batterie, itinéraire, régulateur de vitesse mais également service d'assistance en temps réel via messagerie. Avantage GYRO-PHARE : les clients ayant acheté leur trottinette électrique chez nous, bénéficient de 10% de réduction sur l'achat de la batterie de remplacement quand celle d'origine doit-être changée. Enfin, une réduction de 10% s'applique également aux pièces d'usure. Ces réductions de 10% sont cumulables. La Ducati Pro-I Evo est la première trottinette électrique proposée par Ducati dotée d'une technologie connectée. Elle hérite de l'esprit sportif de Ducati grâce à son cadre en alliage d'aluminium, ses lignes racées et son garde-boue arrière inspiré de l'univers de la moto. Les roues avant et arrière de 8,5 pouces avec chambre à air offrent un très bon confort de pilotage. Une fonction de Cruise Control (régulateur) peut être activée sur l'App et permet de maintenir une vitesse constante sans avoir à appuyer constamment sur l'accélérateur. Pour assurer votre trottinette électrique en deux minutes, cliquez ici . En cas de panne ou simplement pour de la maintenance, l'atelier SAV en région parisienne est à votre disposition, du lundi au vendredi, de 10h à 17h. Garantie 24 mois : Moteur, chargeur, contrôleur, structure, display Garantie 12 mois : Batterie...