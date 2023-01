4 étapes pour assurer la transition écologique dans une entreprise

La lutte pour la transition écologique ne concerne pas que les personnes physiques. Les personnes morales constituent aussi un maillon important de la chaine. Les entreprises, petites ou moyennes sont placées au cœur des démarches en vue de limiter la pollution environnementale et la destruction de la couche d’ozone.

Les stratégies à mettre en place pour atteindre les objectifs pour une protection de l’environnement varient selon qu’on soit en face d’une personne physique ou d’une personne morale même si certaines démarches se coïncident. Dans cet article, nous proposons quelques étapes importantes pour assurer une transition écologique dans une entreprise, peu importe sa taille.

1.Choisir la démarche QSE pour créer des activités pérennes

Plusieurs sondages ont rapporté que les employés d’une entreprise respectent plus cette dernière et préfèrent y travailler si elle développe des activités qui prennent en compte la protection de l’environnement. Cela leur assure une bonne qualité de vie. En parallèle, les investisseurs préfèrent faire des partenariats avec les entreprises qui intègrent une politique QSE à leur stratégie de management intégré (SMI).

La démarche QSE en quelques phrases

La démarche QSE se définit tout simplement comme la Qualité, la Sécurité et l’Environnement. C’est une démarche qui est très bien expliquée ici et concerne en résumé la prise en compte de la sécurité des employés dans une entreprise, la qualité des produits développés par cette société et la protection de l’environnement dans la prise des décisions stratégiques.

Au total, la démarche QSE permet à votre entreprise de prendre en compte toutes les composantes qui entrent en jeu pour attester de la valeur écologique qu’attache une société à ses activités et produits. Au-delà des produits durables que vous créez, vous devez prendre en compte vos employés et la sécurité de leur cadre de travail. Aucune de vos activités ne doit mettre en danger l’environnement. C’est une méthodologie qui consiste à :

Garantir un cadre de travail et un environnement sécurisés à vos employés ;

Attester de la qualité et de la durabilité de vos produits et prestations ;

Prendre en compte la protection de l’environnement dans la définition de vos plans stratégiques.

2.Compenser l’empreinte carbone de juste manière

La réduction de l’empreinte environnementale rassure les clients d’une entreprise.

Quelques sondages ont prouvé que les consommateurs dépensent plus dans les produits dont la fabrication ne détruit pas la couche d’ozone.

En d’autres termes, une société attestée moins ou non polluante, conserve longtemps ses clients.

La compensation carbone vous permet de supprimer d’une manière ou d’une autre le taux de pollution qu’occasionnent les activités de votre entreprise. Cependant, cette compensation doit s’inscrire dans une démarche de neutralité et de franchise. Il ne sert à rien de beaucoup polluer pour planter des arbres dans le but d’une compensation.

La compensation prend en compte une démarche délibérée qu’une entreprise met en place pour lutter contre la destruction et la pollution de l’environnement. Certaines structures professionnelles disposent de ressources à mettre à votre disposition pour réussir la compensation carbone au sein de votre entreprise.

3.Utiliser des moyens et fournitures écologiques

La lutte pour la transition écologique doit se matérialiser dans une entreprise engagée pour le climat et l’environnement. Pour ce faire, vous disposez de plusieurs méthodes pour réussir.

D’abord, vous pouvez privilégier au sein de votre société les moyens de déplacement écologiques tels que les vélos pour les circuits courts. Pour les employés qui habitent presque dans la même zone, ils peuvent s’organiser pour le covoiturage ou les transports en commun.

Dans vos locaux, veuillez utiliser des fournitures durables, réutilisables et non polluantes. Cela passe par les stylos, les papiers recyclés, les objets de fabrication artisanale, responsable et durable. Pour vos achats de matériels, vous devez privilégier les magasins locaux afin de limiter les déplacements de produits et réduire ainsi l’empreinte.

4.Organiser des activités de sensibilisation

La lutte pour une transition écologique doit s’extérioriser. Vous devez dépasser les locaux de votre société afin de toucher plus de personnes. Cela vous positionne et vous aide à vous démarquer. Les sensibilisations sur les réseaux sociaux et les chaines classiques de diffusion vous aident à véhiculer les messages de sensibilisation contre la pollution environnementale.

Dans les publicités pour vos produits et prestations, vous pouvez glisser des messages contre la destruction de l’environnement et le réchauffement climatique en particulier. Ces différentes sensibilisations vous aident à informer et à atteindre un marché plus élargi de personnes qui pensent comme votre entreprise.