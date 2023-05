Logiciel de trading : Des avantages pour trouver des opportunités

Basés sur des technologies de pointe, ces logiciels peuvent être implémentés sans aucune connaissance technique. Surtout, ils offrent un taux de réussite et de rentabilité particulièrement élevé. En revanche, tous les robots de trading ne se valent pas. Il faut en effet savoir choisir sa plateforme de trading.

Pourquoi alors adopter la plateforme de trading Immediate Edge ? Aussi, quels sont les avantages de son logiciel de trading ?

Pourquoi choisir la plateforme de trading Immediate Edge ?

Immediate Edge est un site de trading automatique de cryptomonnaies. Basée sur des technologies de pointe, cette plateforme met à la disposition de ses utilisateurs un outil de trading automatisé. Selon un immediate edge avis, l’objectif de cette plateforme est de permettre à ses utilisateurs de dénicher rapidement des opportunités de trading pour réaliser des gains sûrs.

À cet effet, voici quelques chiffres qui confirment la rentabilité offerte par Immediate Edge :

Des profits quotidiens allant jusqu’à 1 500 £ ;

Un taux de gain de transaction pouvant atteindre les 99 %.

Par ailleurs, Immediate Edge offre une interface facile d’utilisation avec des méthodes de paiement multiples et un retrait rapide. De plus, le service client est réactif. 24/7, un courtier en ligne est toujours disponible pour assister les utilisateurs durant tout le processus. Plus intéressant encore, vous bénéficiez d’une grande base d’opérations avec cette plateforme.

En effet, il vous est possible de trader dans plus de 150 pays de par le monde, notamment des pays africains et asiatiques. Par ailleurs, la plateforme est sécurisée et n’impose pas de frais de retrait !

Quels sont les avantages du logiciel de trading Immediate Edge ?

La plupart des logiciels de trading automatisés ne sont que capables de négocier le bitcoin. L’outil offert par Immediate Edge se démarque de ceux-ci par la possibilité de négocier un large panel de cryptomonnaies ! La chance de trouver des opportunités de trading sur les marchés est donc particulièrement élevée.

Le deuxième avantage de cet outil de trading est la facilité et la rapidité du processus d’enregistrement. Le compte de l’utilisateur est activé aussitôt après l’ouverture et il peut commencer à trader très vite.

Le troisième atout est la facilité d’utilisation du logiciel. En effet, cela ne nécessite aucune connaissance ou capacité technique de la part de l’utilisateur. De façon automatique, le robot se charge de la recherche commerciale au profit de l’utilisateur.

Cela représente un réel gain de temps pour le trader. Tout ce que vous avez à faire en tant qu’investisseur est d’activer le logiciel. Votre activité de trading n’a donc réellement aucun impact sur vos activités habituelles.

D’un autre côté, les traders débutants courent beaucoup moins de risques ! De plus, cet outil de trading est personnalisable.

Comment fonctionne le logiciel de trading ?

Le logiciel de trading Immediate Edge permet à l’utilisateur d’avoir des prédictions en ce qui concerne les transactions lucratives sur le marché des cryptomonnaies.

Pour estimer les transactions rentables, différents aspects sont évalués, notamment :

Des signaux de marché ;

Des graphiques de trading ;

Les statistiques ;

Des techniques de reconnaissance de modèles…

Le système exploite ensuite toutes ces informations pour négocier au nom de l’utilisateur. Notez que cette étape ne requiert aucune intervention de ce dernier.

Un logiciel de trading personnalisable

Le logiciel de trading Immediate Edge est un outil automatique qui réalise pratiquement les mêmes analyses de marché qu’un investisseur humain. Par exemple, il est possible de :

Programmer un algorithme pour utiliser des indicateurs techniques tels que le RSI (l’objectif dans ce cas est d’identifier où le marché est survendu ou suracheté) ;

Définir la stratégie qu’on veut employer, ce, parmi une panoplie de stratégies préintégrées au logiciel ;

Sélectionner les marchés qu’on désire négocier ;

Choisir son profil de risque afin de protéger son capital…

En fonction de vos objectifs, vous pouvez donc personnaliser le logiciel de trading Immediate Edge, et il s’accordera à vos besoins !