Comment faire pour exercer le métier de créateur de site Internet ?

Dans un monde qui a construit ses fondations sur les nouvelles technologies et les recherches de pointe, les sites Internet sont devenus une norme.

En tant que vitrine de l’entreprise, ces plateformes mettent en avant ses produits et services sur Internet afin d’augmenter sa notoriété. Voici l’essentiel à retenir sur l’un des professionnels à qui les entreprises doivent la conception de leurs sites Web !

Un expert tapi derrière son écran

Créer un site Internet complet et intuitif demande des capacités et des compétences particulières. La plupart des particuliers et des entreprises ont donc tendance à se tourner vers des spécialistes pour bénéficier d'un service impeccable et d'une vitrine virtuelle irréprochable.

Le concepteur Web est un professionnel dont la mission consiste à créer de bout en bout un site Internet pour ses clients. L’interface conçue doit raconter de manière précise et originale l’histoire de la marque avec des algorithmes et des outils informatiques. Pour y arriver, ce spécialiste de l’informatique doit suivre une formation spécifique, acquérir les bonnes compétences et maîtriser quelques prérequis.

La formation au métier de création de sites Internet

Il ne suffit pas de maîtriser les arcanes de l’informatique pour pouvoir créer un site Internet attractif qui se positionne en première page sur les moteurs de recherche. Le concepteur Web doit baser son savoir-faire sur plusieurs années de formation. Il doit par ailleurs se distinguer par sa maîtrise de la maintenance Internet et avoir des qualités spécifiques au domaine informatique.

Il n’existe pas de chemin tout tracé pour exercer le métier de créateur de site Internet avec succès. Le futur concepteur Web doit toutefois avoir un niveau Bac+3 et suivre une formation adéquate en informatique et en programmation.

Pour devenir un créateur de site Internet, il est possible de suivre un BTS Services informatiques aux organisations option solutions logicielles et applications métiers (SLAM). D’autres concepteurs passent par un DUT services et réseaux de communication pour se former efficacement.

Le créateur de site Internet peut exercer son métier sur la base d’un diplôme universitaire comme le DUT Informatique. Une fois qu’il obtient son diplôme de fin d’études, le futur concepteur peut peaufiner son talent dans une école spécialisée dans les métiers du numérique ou dans un institut d’ingénieur.

De nombreuses autres options mènent au monde de la création de sites Internet. Il est possible de suivre une formation de courte durée pour acquérir les notions indispensables à la conception et concrétiser les attentes de ses clients. Ces cursus sont généralement proposés par les startups et les instituts spécialisés dans le Web.

Des missions bien précises

La principale mission du créateur de site Web consiste à concevoir un site joliment élaboré, bien référencé et dont l’interface met en valeur les produits ou services de ses bénéficiaires.

À ce titre, il doit avoir une discussion franche avec son client pour comprendre son projet. Cet échange lui permet par ailleurs de comprendre l’objectif du site. Le créateur de site Internet doit ensuite définir un cahier de charge en tenant compte des informations obtenues lors des échanges tenus avec ses clients.

Après cette étape primordiale dans l’exercice de son métier, le créateur de site conçoit la maquette de la plateforme qu’il doit créer. Il développe par la suite cette ébauche en utilisant des techniques de codage et en respectant les bonnes pratiques du référencement naturel (SEO). Le site Internet est alors optimisé pour les moteurs de recherche et pertinent pour les internautes.

Les autres missions consistent à corriger les éventuels bugs et à assurer la maintenance du site Internet. Le créateur de site doit en outre s’assurer de mettre à jour le contenu présent sur la plateforme qu’il crée et de surveiller de près son évolution.

Le spécialiste expert de la conception de site doit respecter les délais émis avec l’accord de ses clients. Il est ainsi sûr de satisfaire ses clients et de se créer une bonne réputation en ligne. La coordination du travail des autres professionnels qui travaillent à la conception du site fait partie des missions du concepteur Web. Il collabore ainsi avec les graphistes, les développeurs et les rédacteurs Web.

Des compétences et des qualités diverses requises

Le concepteur Web doit avoir une excellente maîtrise des différents logiciels graphiques et des logiciels d’intégration. Il doit par ailleurs avoir un sens artistique développé pour élaborer des sites attractifs et visuellement intéressants. L’objectif est de susciter l’intérêt des internautes.

Le métier de créateur de site Internet demande également d’autres qualités. Les professionnels qui s’engagent dans cette voie doivent être disponibles et curieux. Ils doivent aussi avoir une bonne capacité d’écoute.

Véritable papillon social, le concepteur Web doit aussi pouvoir communiquer avec ses clients et ses collègues pour mener à bien ses missions. Il doit aussi se tenir informé des dernières actualités en matière de marketing, de CMS et de référencement naturel. Le concepteur Web est donc un professionnel de la veille informationnelle qui se renouvelle sans cesse !