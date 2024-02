Vente-unique Pack bidet blanc en céramique avec bâti-support - AMARUM

Vous recherchez un bidet discret et extrêmement pratique ? Découvrez notre modèle AMARUM ! Il vous offrira de multiples utilisations et s'adaptera parfaitement à tous types de décoration. Vous apprécierez l'utilisation du bidet dans différentes situations, notamment lors de la toilette de vos petits enfants, pour vous laver les cheveux, les pieds ou encore pour prendre soin de votre animal de compagnie.1 x Bâti-support pour bidet - GLABRACaractéristiques Couleur (nuance) : Bleu Matière : Acier Finition : Acier inoxydable Aspect : Brillant Type d'évacuation : Horizontale Robinetterie incluse : NON Avec kit universel Equipement inclus : Visserie Type de pose : A fixer au murDimensions Longueur : 50 cm Hauteur : 112 cm Profondeur : 14 cm1 x Bidet AMARUMCaractéristiques Couleur (nuance) : Blanc Matière : Céramique Finition : Poli Aspect : Brillant Type d'évacuation : Verticale Robinetterie incluse : NON Type de robinetterie : Mitigeur mécanique, Mélangeur Equipement inclus : Fixations Type de pose : A fixer au mur Diamètre du trou pour le robinet : 3,5 cmDimensions Longueur : 36 cm Hauteur : 32.5 cm Profondeur : 49 cm Largeur des tuyaux d'évacuation : 10 cm : Diamètre du trou pour le robinet : 3,5 cmSpécificitésl'aussi appelé "inox", l'acier inoxydable est reconnu pour sa grande résistance aux chocs au vieillissement ainsi qu'à la corrosion. Il possède la meilleure résistance au feu de tous les matériaux métalliques. Il est aussi hygiénique et facile d'entretien. Sa résistance à la corrosion lui permet de résister aux agressions des graisses alimentaires et vous pouvez le passer au lave-vaisselle. Pour finir, l'inox est recyclable à l'infini : inaltérable, il n'a aucun impact sur l'environnement.Fabriquée à partir d'argile cuite, la céramique est un art qui est apparu il y a plus de 5 000 ans et qui n'a cessé d'évoluer avec l'histoire de l'Homme. Selon la nature de leurs composants et le procédé de fabrication, les objets en céramique ont un aspect (épaisseur du grain, teinte) et des propriétés différentes (solidité, résistance aux chocs ou aux rayures, vertues isolantes, facilité de nettoyage). Aujourd'hui, on retrouve le plus souvent la céramique dans les objets de décoration haut de gamme ou dans l'art de la table. Il existe néanmoins des meubles très design fabriqués à partir de céramique.Fabriquée à partir d'argile cuite, la céramique est un art qui est apparu il y a plus de 5 000 ans et qui n'a cessé d'évoluer avec l'histoire de l'Homme. Selon la nature de leurs composants et le procédé de fabrication, les objets en céramique ont un aspect (épaisseur du grain, teinte) et des propriétés différentes (solidité, résistance aux chocs ou aux rayures, vertues isolantes, facilité de nettoyage). Aujourd'hui, on retrouve le plus souvent la céramique dans les objets de décoration haut de gamme ou dans l'art de la table. Il existe néanmoins des meubles très design fabriqués à partir de céramique.LivraisonLe délai de livraison de ce produit vous sera...