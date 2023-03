Connexion Hotmail Messagerie : se connecter à la boîte Mail Hotmail/Outlook

Lancée dans les années 90, Hotmail est un webmail, c’est-à-dire un service de messagerie en ligne très populaire depuis de nombreuses années.

Il a été rebaptisé Outlook en 2012 par Microsoft qui n’a cessé de travailler pour améliorer sa capacité et son système d’exploitation au fil des années.

Dans ce billet, nous vous invitons à découvrir tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement de cette interface.

Messagerie : comment se connecter à la boîte Mail Hotmail/Outlook ?

Pour se connecter à sa boîte Mail Hotmail/Outlook, il suffit de :

Se rendre sur la page de connexion Outlook.com, et sélectionner « Se connecter » ;

Saisir ensuite votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail et sélectionner « suivant » ;

Saisir votre mot de passe et sélectionner « Se connecter » sur la page suivante.

Comment accéder à Hotmail Messagerie ?

Pour accéder à Hotmail Messagerie, vous devez dans un premier temps télécharger et installer l’application Outlook sur votre téléphone, ou votre ordinateur portable.

Ensuite, il suffit de lancer cette application, et renseigner les informations telles que votre identifiant Skype, votre e-mail, votre numéro de téléphone, et votre mot de passe.

Après cela, vous retrouverez tous vos contacts et messages dans une interface moderne qui offre l’accès à de nombreuses fonctions.

Comment retrouver ma boîte de réception Outlook ?

Lorsqu’une activité inhabituelle est remarquée sur un compte Hotmail, il peut être bloqué temporairement. Même si cela peut être frustrant pour l’utilisateur, c’est une mesure qui vise à sécuriser ses données. Si vous vous retrouvez dans cette situation, tout ce que vous avez à faire pour récupérer votre compte est de :

Réinitialiser votre mot de passe ;

Entrer l’adresse e-mail du compte bloqué ;

Entrer les caractères qui s’afficheront à l’écran, et sélectionner « Suivant » ;

Entrer le code d’authentification généré ;

Changer de mot de passe pour finaliser le processus.

Par ailleurs, il convient de préciser que vous n’avez pas besoin de disposer d’un Smartphone pour recevoir le code de sécurité, car il est envoyé à travers un SMS. Toutefois, si vous n’avez pas un numéro de téléphone ou une adresse mail de remplacement, ou si vous n’êtes plus en mesure d’y accéder, veuillez tout simplement sélectionner l’option « je n’ai pas reçu de code », et suivre les instructions.

Enfin, pour la sécurité de votre compte, veuillez opter pour un mot de passe fort et unique en combinant des chiffres, des symboles, et des lettres majuscules.

Pourquoi devrais-je me connecter à une boîte de réception Hotmail/Outlook ?

Se connecter à une boîte de réception Hotmail/Outlook est avantageux à de nombreux égards. En effet, c’est une interface intuitive qui facilite la gestion des messages.

Elle offre la possibilité d’effectuer le tri des mails reçus, et de les classer dans des dossiers personnalisés.

De ce fait, les opérations de recherche et de traitement des courriers électroniques sont beaucoup plus simples à réaliser.

Comment se connecter à une boîte de réception Hotmail/Outlook ?

Plusieurs adresses permettent de se connecter à la boîte de réception Hotmail/Outlook. En effet, vous pouvez entrer dans votre navigateur l’une des adresses suivantes : outlook.com, outlook.fr, hotmail.com, msn.com, ou encore live.com. Ensuite, vous devrez renseigner sur l’interface de connexion affichée sur votre écran les données personnelles, à savoir : l’identifiant qui peut être votre nom Skype, votre numéro de téléphone, ou votre adresse électronique et le mot de passe.

Configurer votre boîte de réception Hotmail/Outlook ?

Une boîte de réception Hotmail/Outlook peut être configurée dans un logiciel Outlook. Cette procédure dépend de la version du logiciel utilisée. Dans Outlook 2013 par exemple, il suffit de :

Afficher le ruban « Fichier » ;

Sélectionner « Informations » ;

Cliquer sur le bouton « Ajouter un compte » ;

Taper votre nom, votre adresse e-mail Outlook, et votre mot de passe, puis cliquer sur « Suivant » ;

Confirmer votre mot de passe ;

Cocher la case « Mémoriser ces informations », et cliquer sur « OK » ;

Cliquer sur « Terminer » après avoir reçu le message de configuration de votre compte Outlook.

Par ailleurs, contrairement aux versions Outlook 2003, 2007, et 2010 dont la configuration se fait en suivant le protocole IMPA, la configuration de la messagerie Outlook 2013 s’effectue selon le protocole Exchange.

J’ai oublié le mot de passe de mon compte Hotmail/Outlook

En cas d’oubli du mot de passe de votre compte Hotmail, vous devez procéder à sa réinitialisation. Pour cela, veuillez saisir le nom d’utilisateur, et cocher la case qui permet de confirmer l’oubli du mot de passe. Après cela, Microsoft procédera à la vérification de votre identité, et vous demandera de choisir votre e-mail ou votre numéro de téléphone pour recevoir le code de vérification. Dès la réception de ce dernier, vous pourrez le saisir, et réinitialiser votre mot de passe en suivant les différentes consignes.

Comment puis-je récupérer mon compte Hotmail/Outlook ?

Si vous avez perdu accidentellement votre compte Outlook, il est tout à fait possible de le récupérer. Pour cela, il suffit de :

Vous rendre sur http://account.live.com/acsr et fournir les informations telles que votre nom d’utilisateur, votre adresse e-mail, et votre numéro de téléphone ;

Renseigner une adresse électronique valide à laquelle Microsoft vous contactera

Recopier le code qui s’affichera à l’écran ;

Noter le code à 4 chiffres que vous recevrez dans votre boîte mail ;

Renseigner ce code dans le champ indiqué sur la page ;

Remplir avec exactitude le formulaire affiché à l’écran.

Après cela, vous devez pouvoir à nouveau accéder à votre compte dans un délai de 24 h. Toutefois, il convient de préciser que la procédure de récupération du compte n’est possible que dans les 60 jours suivant la fermeture du compte. Passé ce délai, vous ne pourrez plus le récupérer.

Comment maintenir la « connexion » avec Hotmail/Outlook ?

Au lieu de saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe chaque fois quand vous devez vous connecter à Outlook, vous avez la possibilité de maintenir la connexion. Pour cela, après avoir accédé à votre boîte mail, veuillez cocher la case « Maintenir la Connexion ». Toutefois, il convient de signaler que pour des raisons de sécurité, cette option n’est pas recommandée pour les ordinateurs utilisés par différentes personnes. Si vous souhaitez l’annuler, il suffit de décocher la case « Maintenir la connexion ».

Que faire si la connexion échoue ?

Si votre tentative de vous connecter à Outlook se solde par un échec, il est possible de résoudre le problème. Pour cela, vous devez télécharger et installer un Assistant Support et récupération Microsoft. Ensuite, que ce soit dans un logiciel Outlook 2010, ou Outlook 2013, vous devez :

Sélectionner « Fichier » ;

Sélectionner « Paramètres du compte » ;

Sélectionner votre profil, et « Réparer » sous l’onglet « Courrier » ;

Suivre les consignes de l’Assistant, et redémarrer votre compte.

En cas de nouvel échec, veuillez exécuter Windows Update pour vérifier si vous disposez des dernières mises à jour Outlook.

Quelles sont les différences entre hotmail.co.uk et hotmail.com et Outlook ?

Les adresses hotmail.com et hotmail.co.uk permettent de bénéficier du même service, c’est-à-dire l’envoi et la réception des courriers via Hotmail. Toutefois, il convient de préciser que hotmail.co.uk qui est spécifique au Royaume-Uni n’a été rendu disponible que plusieurs années après le lancement de hotmail.com qui a été pendant longtemps l’unique adresse Hotmail. Outlook en ce qui le concerne n’est rien d’autre que le logiciel de messagerie de Microsoft. À la différence de Hotmail qui n’est accessible qu’en ligne, il peut être téléchargé sur un ordinateur pour accéder aux messages, même sans connexion internet. Par ailleurs, signalons que Hotmail porte désormais le nom de Outlook.com.

Comment puis-je nettoyer ma boîte aux lettres Hotmail/Outlook ?

Si vous recevez des messages vous signalant que vous ne disposez plus d’espace dans votre boîte Outlook, vous pouvez procéder à son nettoyage pour libérer l’espace. Pour ce faire, il suffit de sélectionner « Outils », « fichiers », « nettoyage de boîte aux lettres ». Ensuite vous pourrez effectuer l’une des actions suivantes :

Afficher la taille totale de la boîte et des différents dossiers, afin d’identifier les éléments à supprimer ;

Cibler les éléments reçus à partir d’une certaine date, ou ayant un certain poids ;

Vérifier la taille de votre dossier « Conflits » et le supprimer s’il est considérable ;

Utiliser l’archivage automatique pour archiver les messages anciens ;

Vider le dossier des messages supprimés.

Qu’est-ce que le logiciel Microsoft Outlook ?

Le logiciel Microsoft Outlook peut être installé sur un PC, un téléphone portable, ou un Mac. Il permet d’envoyer et de recevoir des courriers, et de les classer. Par ailleurs, vous pouvez également l’utiliser pour planifier votre emploi du temps, et gérer votre carnet d’adresses.

Les avantages d’un logiciel de messagerie

L’utilisation des logiciels de messagerie est très bénéfique. En effet, contrairement aux webmails, ils offrent la possibilité de consulter les messages hors ligne, car ils les téléchargent directement sur l’ordinateur. Ainsi, vous pouvez accéder en tout temps à tous les courriers qu’il vous faut pour travailler, et préparer le prochain mail à envoyer dès que vous aurez accès à la connexion.

Les modes de connexion SMTP ou IMAP (différences)

Le serveur IMAP (Internet Message Access Protocol) est un protocole de communication bidirectionnel qui est dédié aux messages entrants. Il représente donc en quelque sorte la version virtuelle des boîtes aux lettres installées à domicile. Contrairement au serveur POP par exemple qui joue le même rôle, il copie les messages sur l’ordinateur lorsqu’il est utilisé pour des logiciels de messagerie comme Outlook. Vous devez toutefois faire attention en utilisant ce système, car le serveur est synchronisé avec logiciel. Ainsi, en cas de suppression d’un message sur ce dernier, il sera également supprimé sur le serveur lorsque la connexion sera établie.

Le serveur SMTP en ce qui le concerne n’est utilisé que pour les courriers sortants, c’est-à-dire les messages que vous envoyez. Il est donc semblable à une version virtuelle des boîtes aux lettres publiques dans lesquelles vous déposez des courriers à envoyer.

Les avantages des messageries hébergées

Encore appelée Cloud, la messagerie hébergée est un système de communication dans lequel le stockage des données est confié à un prestataire informatique. De plus en plus adoptée par les entreprises, elle présente de nombreux avantages. On peut citer entre autres la sécurité des données (protection contre les logiciels malveillants), la disponibilité permanente des données, la grande capacité de stockage, l’accès en tout temps et en tout lieu aux données, etc. Par ailleurs, c’est un outil de gestion des contacts et du calendrier qui est très utile aux entreprises