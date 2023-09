Lancôme - L'Absolu Rouge à Lèvres Satiné Hydratation&Confort Longue Tenue 366 Paris S'Eveille 3.4 g

L iconique L Absolu Rouge Cream se réinvente dans une formule soin enrichie en ingrédients hydratants et repulpants pour prendre soin de vos lèvres en profondeur. LE CONFORT ULTIME POUR VOS LÈVRES L Absolu Rouge Cream assure une hydratation longue durée et jusqu à 18h de confort pour les lèvres. Sa formule est composée de 30% de baume de rose hydratant, enrichie d'acide hyaluronique repulpant et infusée de 3 Grands Extraits de Roses antioxydants. Les lèvres sont ainsi protégées des agressions extérieures et hydratées tout au long de la journée. Sa texture crémeuse glisse en douceur sur les lèvres pour offrir un résultat satiné lumineux et un confort longue tenue. 39 TEINTES UNIVERSELLES&FACILES A PORTER L Absolu Rouge Cream se décline dans une palette de 39 teintes, faciles à porter. Conçues pour délivrer un résultat maquillage incomparable et adapté à toutes les carnations, ces teintes habillent les lèvres d un fini satiné idéal en toutes circonstances. UN ECRIN FABRIQUE EN FRANCE, INSPIRE DE LA HAUTE JOAILLERIE Inspirée de la haute joaillerie, la silhouette de L Absolu Rouge révèle un écrin au design moderne et luxueux, qui incarne le savoir-faire français. #MADEWITHCARE #MADEINFRANCE #MADEFORYOUTOSMILE Lancôme la marque française du bonheur depuis 1935.