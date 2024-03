Un cadre de vie attrayant et dynamique

Un emplacement stratégique

Des dispositifs de soutien et d'accompagnement

Un réseau dynamique et accessible avec un vivier de talents

Aix-Marseille, la deuxième plus grande métropole de France après Paris, est un lieu d’opportunités et d’innovations pour les entrepreneurs. En 2024, la région continue de se positionner comme un pôle économique dynamique, offrant un écosystème favorable à la création d’entreprises. La métropole d’Aix-Marseille est reconnue pour sa qualité de vie, ses locaux abordables et ses contacts facilités. Grâce à ces atouts considérables, plusieurs entrepreneurs choisissent cette région pour lancer leur entreprise.Aix-Marseille abrite une communauté entrepreneuriale diversifiée et dynamique , avec des incubateurs, des accélérateurs, des espaces de coworking et des clusters spécialisés dans différents domaines tels que la technologie, la santé, la culture et l’environnement. Ces structures offrent un soutien précieux aux startups et aux entrepreneurs en leur fournissant des ressources, des conseils et des opportunités de réseautage. Des événements réguliers tels que des salons, des conférences et des compétitions de startups animent l’écosystème entrepreneurial, favorisant ainsi l’échange d’idées et la collaboration entre les acteurs du secteur.Mais en dehors de ses avantages, Aix-Marseille offre un cadre de vie exceptionnel. Avec son climat méditerranéen agréable, ses plages, ses parcs naturels et son riche patrimoine culturel, la région attire des talents du monde entier en quête d’une meilleure qualité de vie. Cette qualité de vie élevée contribue à attirer et à retenir les travailleurs talentueux, ce qui est un avantage supplémentaire pour les entrepreneurs cherchant à constituer une équipe solide et engagée.Située au carrefour de l’Europe et de la Méditerranée, Aix-Marseille bénéficie d’une position géographique stratégique qui en fait un point de convergence pour les affaires internationales. Son port, le plus grand de France, facilite le commerce maritime avec le reste du monde. On peut également compter sur la présence de l’aéroport international Marseille-Provence qui assure une connectivité mondiale auprès de 130 villes, permettant aux entrepreneurs d’établir des liens commerciaux et de voyager facilement pour développer leur entreprise à l’échelle internationale.En ce qui concerne l’immobilier d’entreprise, Aix-Marseille offre des avantages significatifs par rapport à d’autres grandes villes comme Paris. Les prix de location des bureaux sont nettement plus abordables, ce qui représente un avantage financier important pour les entreprises en phase de démarrage ou de croissance. Comptez entre 200 et 280 euros par mois et par mètre carré pour louer un bureau à Marseille Saviez-vous que l’Agence d’urbanisme de la région marseillaise a recensé 60 structures d’aide et d’accompagnement pour les entreprises ? Ces dispositifs touchent notamment le domaine du numérique, des biotechnologies et des greentechs. Mais l’économie de la région est diversifiée : industrie lourde, services aux entreprises et aux particuliers, commerce… tous les secteurs sont représentés. Jean-Luc Chauvin, président de la chambre de commerce et d’industrie locale, affirme que « Marseille est un reflet fidèle de l’économie et tous les projets y trouveront des partenaires capables de les aider à décoller ». Pour preuve, plus de 31 000 nouvelles entreprises ont été créées dans la région l’année dernière.Les autorités régionales mettent en place des programmes de subventions pour soutenir les entrepreneurs. Par exemple, le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur propose des subventions aux entreprises innovantes dans des secteurs clés tels que la technologie, la santé et l’énergie renouvelable. Ces subventions peuvent couvrir une partie des coûts de développement, de recherche ou d’investissement en équipement, ce qui réduit le fardeau financier pour les entreprises en phase de démarrage.Bon à savoir : les prêts à taux réduit sont disponibles pour les entrepreneurs à Aix-Marseille. Par le biais de partenariats avec des institutions financières locales ou régionales, les entreprises peuvent accéder à des prêts avec des taux d’intérêt avantageux, ce qui leur permet de financer leurs opérations et leurs projets de croissance à des coûts plus abordables.Les dirigeants d’entreprises marseillaises vantent également la qualité des relations professionnelles dans la région. Réputée pour ses institutions d’enseignement supérieur de renommée mondiale, telles que l’Université d’Aix-Marseille et l’École Centrale Marseille, la région est un véritable joyau de futures pépites entrepreneuriales.Ces établissements attirent des étudiants et des chercheurs talentueux du monde entier, offrant aux entrepreneurs un accès à un vivier de compétences et d’expertises variées. La région bénéficie d’une main-d’œuvre qualifiée dans des domaines clés tels que les technologies de l’information, les sciences de la vie, le design et l’ingénierie, ce qui en fait un lieu idéal pour recruter des talents pour votre entreprise.Créer son entreprise dans la métropole d’Aix-Marseille en 2024 offre de nombreux avantages ( ici ). Cette région se positionne comme une destination de choix pour les entrepreneurs ambitieux cherchant à concrétiser leurs idées et à bâtir des entreprises florissantes. Entre la qualité de vie incomparable, un écosystème entrepreneurial dynamique et diversifié, des locaux abordables et des contacts professionnels facilités, il n’y a plus qu’à se lancer !