Trixie Spot On Pipette 3 Units Clair 3 x 5 ml

Ces articles sont des produits biocides enregistrés en Allemagne, en Autriche et en France. Les importateurs doivent vérifier les réglementations avant que les ventes dans d`autres pays ne soient effectuées. Les ventes au Royaume-Uni ne sont pas possibles en raison d`un manque d`enregistrement. Protection ciblée contre les puces et les tiques pour votre chat avec la protection contre les puces et les tiques. Vous protégez votre chat des puces, des tiques, des mouches et des moustiques grâce à l`effet répulsif du géraniol, de la lavande et de l`icaridine. Dès l`âge de 8 mois, la protection Spot-On peut être utilisée sur votre chat. L`application est simple - Coupez un tube et appliquez le liquide sur la peau de l`animal. L`effet commence immédiatement après le traitement et protège pendant 3 à 6 semaines. Dès que de nouveaux parasites apparaissent, l`application doit être répétée.Caractéristiques:- Ingrédients Actifs : Géraniol, Lavande, Icaridine- Effet répulsif contre les puces, les tiques, les mouches et les moustiques- À appliquer directement sur l`animal- Efficace par application pendant 3 à 6 semaines