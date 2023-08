NV GALLERY Canapé 2 places OMNYA - Canapé 2 places, Blanc bouclette & métal noir, L170 Blanc bouclette / Acier noir

Retro sofa Porté par ses lignes courbes et un design arrondi très enveloppant, le canapé retro OMNYA se distingue avant tout par sa forme singulière en hommage aux créations designs inspirantes des années 60. Non content d'occuper le rôle du traditionnel canapé 2 places, il se révèle être un véritable élément décoratif pour l'intérieur de la maison. Et que vous soyez plutôt du genre à siroter votre thé avec un bon bouquin, vous affaler devant la télé ou organiser des soirées endiablées, votre canapé retro est la pièce idéale pour apporter du cachet à votre intérieur. Affichant des tonalités claires, apaisantes et des belles matières, il sera facile à associer avec du mobilier ou une déco plus contemporaine tout en accordant une vraie personnalité à votre séjour. D'ailleurs notre collection OMNYA s’adapte à votre chez-vous et vos envies déco en proposant des modèles allant du classique canapé 2 ou 3 places à la méridienne super cosy. Tissu anti-tâches On aime tout particulièrement les lignes douces mais affirmées de notre collection OMNYA ! Son design et ses finition travaillées lui permettent d'installer facilement une identité dans votre salon, sans pour autant étouffer votre atmosphère déco générale. Son assise d’une haute densité offre un confort suffisant pour les moments autant de détente que de partage - 32g/cm3. OMNYA se déplie sous des tissus doux, chic et cosy : le très tendance blanc bouclette accompagné de teintes reposantes sous des matières tout autant texturées - dont l' entretien ne sera pas plus compliqué qu'un tissu dit "classique", et même encore plus simple (!). Le tissu bouclette a été traité anti-tâches, soit si votre tasse de café vous échappe des mains, il vous suffira de vous munir d'une éponge propre et de savon pour faire disparaitre instantanément une quelconque tâche. Rincer à l'eau puis laisser sécher. *Il est préférable de retirer la housse avant le nettoyage. Les coussins du dossier, les accoudoirs, et l'assise sont déhoussables. Chacune des pièces de notre collection OMNYA présente une structure en bois d'eucalyptus, réputé pour sa haute résistance. Car défendre un design intérieur qui reflète des valeurs durables et responsables autant dans leurs conceptions que dans leur apparence, c'est aujourd'hui complètement envisageable. Apprenez à mieux connaître nos bois et autres fibres naturelles.