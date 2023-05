Faut-il suivre une formation VTC pour devenir chauffeur privé ?

Ma Chambre d'Enfant Lit adulte avec sommier Dune Bois naturel 160x200 cm

Vous souhaitez remplacer votre vieux lit par un modèle plus moderne et plus confortable ? Il existe plusieurs types de lit. Vous aimez les couchages bas, empreints de naturel ? Le lit adulte Dune est celui qu'il vous faut. Il va devenir l'élément phare de votre chambre à coucher et de votre décoration. Lit 2 places avec sommier et rangements intégrésLe lit adulte avec sommier Dune est inspiré du style asiatique : un couchage bas au style minimaliste, qui crée une ambiance zen, naturelle et agréable. Il est livré avec un sommier à lattes massives (14) ainsi qu'un pan intermédiaire et un renfort central. Le cadre de lit intègre également différents espaces de rangement, positionnés de part et d'autre du couchage : vous disposez en effet de 3 compartiments de rangement. Vous pouvez y glisser des livres, des magazines, des petits objets de décoration. Un travail du bois du cadre du lit vous permet également de disposer d'un espace pour poser votre téléphone portable, votre montre ou encore votre paire de lunettes. Couchage bas 140x190 ou 160x200 cm en bois massif pour sublimer la décorationSans vis apparentes, le couchage peut être placé au centre de votre chambre à coucher, pour mettre en valeur la pièce. Le couchage est proposé en 2 dimensions : 140x190 cm ou 160x200 cm, de quoi permettre à 1 ou 2 personnes de dormir confortablement.Le lit adulte avec sommier Dune est un couchage robuste, fabriqué intégralement en bois massif : la structure du couchage est en hêtre massif naturel, une essence de bois particulièrement noble et durable. Proposé sans vernis ni peinture, le lit Dune vous fait bénéficier du bois dans son aspect le plus naturel. Le sommier intégré est aussi en bois massif, il s'agit de sapin. Pour compléter le couchage, il suffit d'ajouter un matelas double, de mêmes dimensions que le couchage. Ajoutez également de la literie et du linge de lit pour décorer le couchage, et donc votre chambre à coucher. Nous vous proposons par ailleurs en option la tête de lit en hêtre massif Elvy. Elle complète le couchage et apporte des rangements supplémentaires. Vous pouvez y ajouter 2 ou 4 chevets suspendus, pour garder à portée de main tous vos petits effets personnels. Le lit adulte s'associe aussi bien à une décoration aux couleurs pastels et naturelles qu'à une décoration plus vive. Côté matières, vous pouvez le marier à d'autre mobilier en bois pour une ambiance chaleureuse, ou à du mobilier en métal pour une ambiance plus industrielle. Lit double au design exclusif, de fabrication françaiseS'il trouve son inspiration dans l'univers asiatique, le lit adulte avec sommier Dune est imaginé et dessiné par nos équipes, en Charente-Maritime, à Saintes. Sa fabrication est ensuite confiée à l'une de nos usines partenaires, située également en Charente-Maritime, à quelques kilomètres de nos bureaux. Cette collaboration étroite entre nos équipes et les ateliers de nos usines partenaires vous garantit un mobilier au design exclusif.La fabrication française...