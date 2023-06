ATAAY Fontaine en Bambou Cycle de caractéristique de l'eau Ornement Feng Shui Fontaine à Eau Nébuliseur en Bambou Décoration de Bureau à Domicile Sculptures Statues Décoration de la mais

【Matériau de haute qualité】: Sculptures en bambou naturel, ferme et solide, bonne décoration élégante. Le bambou est considéré comme l'un des éléments les plus propices des cultures traditionnelles asiatiques. Symboliquement, il représente , amitié et diligence. 【Décoration de fontaine】 : Notre fontaine a un récipient et une humidification par atomisation, vous pouvez donc la placer dans votre maison ou votre entreprise et la transformer en votre propre belle fontaine. 【Profitez de sons apaisants pendant des années】 : la fontaine est fabriquée à la main à partir de bambou élégant et souple, qui est plus résistant que l'acier en poids ! Cela signifie qu'il résiste mieux au fendillement ou à la fissuration que les autres bambous. Il absorbe également l'excès de bruit, ne laissant que les sons relaxants que vous voulez. (Remarque : ne contient pas de plantes). 【Beau paysage】 : Une touche de style de cette magnifique fontaine en bambou faite à la main. Cette pièce unique faite à la main ajoutera de la beauté partout où vous la placerez. 【Service à 100%】:Si vous n'êtes pas sûr de la qualité du produit ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous envoyer un e-mail et nous serons heureux de résoudre le problème pour vous. Si vous n'êtes pas satisfait ou inapproprié du produit, vous pouvez nous contacter et nous vous donnerons une réponse satisfaisante.