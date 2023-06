Entreprise : et si vous choisissiez le totem carton en tant que PLV ?

Easyflyer Totem Carton Pyramide PLV Personnalisée 90 x 78 x 180 cm - Easyflyer Personnalisez votre totem pyramide pour une visibilité au sommet ! Mettez en valeur votre marque dans les magasins, sur les stands ou dans les espaces d'exposition intérieurs grâce au totem pyramide disponible en 3 formats ! Idéal pour véhiculer votre message, logo ou texte, ce présentoir à trois faces de forme pyramidale est fabriqué en polypropylène alvéolaire 3,5 mm. Il égayera à coup sûr vos espaces et offrira une bonne résistance même dans les endroits très fréquentés.

Vous souhaitez mettre en valeur vos produits ou votre marque dans des points de vente ou encore des salons professionnels ? Comme vous n’avez pas un budget illimité et que vous êtes sensible à l’écologie, vous cherchez une solution originale, économique et écologique pour communiquer efficacement ? Le totem carton devrait vous intéresser à plus d’un égard.

Dans cet article, on vous explique tout d’abord de quoi il s’agit puis on fait le point sur ses avantages et comment en obtenir pour son entreprise !

Qu’est-ce qu’un totem carton ?

Ici, on ne fait pas du tout appel à la technologie : comme son nom l’indique, un totem carton est une PLV qui ressemble à un totem en carton. De manière plus détaillée, il s’agit d’un support de communication vertical, généralement de forme elliptique, triangulaire ou carrée, qui affiche un visuel de votre choix sur une ou plusieurs faces. Lorsque l’on passe par une entreprise engagée à l’instar de Kontfeel, cette PLV est fabriquée en carton recyclé et recyclable, ce qui en fait un produit respectueux de l’environnement.

Comment obtenir votre totem carton personnalisé ?

Pour la création d’un totem en carton personnalisé, le plus simple est de recourir à une société spécialisée en PLV comme Kontfeel. Vous pourrez alors profiter de services sur mesure pour réaliser votre projet :

Choix de la forme, de la taille et du nombre de faces du totem. Il arrive parfois que vous puissiez même sélectionner la qualité du carton.

Aide concernant l’intégration de votre visuel ou du texte que vous souhaitez imprimer sur le totem.

Livraison dans les délais indiqués de vos totems publicitaires qui n’attendront plus que vous pour être montés !

Quels sont les avantages concrets du totem carton ?

Si on trouve autant ce type de PLV dans les boutiques et les salons professionnels, c’est pour les raisons suivantes :

Il attire l’attention des clients ou des visiteurs grâce à son format grandeur nature et à son design particulier.

Sa surface est suffisamment importante pour que vous puissiez y placer votre logo, votre slogan et même un message publicitaire. Ses différentes faces peuvent d’ailleurs être utilisées de différentes façons en fonction de vos besoins.

Il s’adapte à tous les types d’espaces et de besoins : il peut être placé dans les rayons, les vitrines, les halls d’accueil, les stands d’exposition… Pas besoin donc d’aménager un coin pour l’installer !

Il est à la fois économique et écologique puisque son coût de production est assez faible et qu’on peut recycler le carton après usage sans problème.