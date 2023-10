FLOS lampadaire ARCO LED (LED - Marbre, acier et aluminium)

À presque un an de la présentation du premier prototype et à l'occasion du 50° anniversaire, 1962 -2012, de sa création Arco LED Flos. Il s'agit d'un moment important, que d'autre part, pour une splendide coïncidence, il se vérifie dans le 50° anniversaire de la naissance de Flos. Arco Flos, la lampe célèbre des frères Castiglioni devenu dans les ans vraie icône du design qui depuis toujours identifie dans le monde, il s'enrichit plus hautement aujourd'hui de la source lumineuse performante. En effet, équipée avec du multichip LED de 28 watts, une température de couleur de 2700° K et un index de rendement chromatique 93, Arco LED Flos garantit une qualité surprenante de lumière aux consommations réduites ainsi qu'un longue durée de vie du LED. Il est possible de régler l'intensité lumineuse en outre.Matériaux: base de marbre blanc de Carrara, tige télescopique en acier inoxydable. Pressé réflecteur en aluminium. Avec Arco Flos, le but des Castiglioni était d'offrir un lampadaire avec un éclairage direct. L'unicité de cette lampe reste vraiment le fait de permettre l'éclairage, par exemple sur une table, mais sans l'obligation du point de lumière fixe au plafond habituellement positionné au centre de la pièce. En effet il peut éclairer un point jusqu'à 2 m de sa base avec une hauteur à partir du sol de 2,5. Grâce à cet innovant système inchangé au fil des ans sauf pour son système électrique, il sera en effet possible positionner la base de Arco Flos dans un angle de la pièce mais de diffuser la lumière directement au centre de la pièce. Arco Flos possède une base en marbre de Carrare blanc rectangulaire avec des angles arrondis. Cette base a un trou dans le point central qui permet de déplacer la base de 65 kg aisément, par exemple en enfilant un bâton rigide ou un manche à balai. Ce trou est de plus nécessaire, pour fixer la tige verticale de support de l'Arco. Et c'est justement cette barre recourbée à caractériser l'objet. Elle est faite de trois unités en acier Inox avec possibilité de réglage grâce à son système unique d'encastrement, qui permet en outre de dissimuler les câbles en les cachant à son intérieur. Cette structure attribue ainsi à Arco Flos une grande étendue, avec la possibilité de placer le diffuseur à trois positions différentes. Connu aussi pour son dôme caractéristique formé par deux parties différentes, Arco Flos se distingue aussi pour son diffuseur à forme de cloche perforée, qui permettra le refroidissement de ce dernier, soutenu par un anneau amovible en aluminium chromé qui donnera la possibilité de rectifier la position selon la hauteur choisie. Tout autre qu'au hasard, chaque partie d'Arco Flos occupe une fonction précise qui va au delà de la simple beauté esthétique. Avec l'utilisation de matériaux de qualité et son unicité décorative, Arco Flos reste parmi les éléments cultes du Design italien et il s'adapte parfaitement à tous les styles de maisons, se fondant dans le décor de vos pièces préférées.Materials: White...