Vente-unique.com Cave à vin de service - 18 bouteilles - Thermoélectrique - MAGON

Afin d'obtenir les meilleurs arômes possible, exigez la qualité pour vos vins. Conservés à bonne température, ils vont se bonifier au fil du temps. Avec cette cave à vin MAGON faîtes le choix d'un produit de haut standing au meilleur prix.Caractéristiques Couleur (nuance) : Noir Matière : Verre trempé, Métal Température minimum : 11 °C Température maximum : 18 °C Niveau(x) de conservation : 1 Nombre (Clayettes) : 5 Système Antivibrations : Oui Degivrage automatique : Oui Niveau sonore (décibels) : 26 Alimentation (hertz) : 50 Alimentation (volt) : 220, 240 Consommation annuelle (kWH) : 146 Equipement inclus : Pavé tactile de commande Type de pose : A poser au sol Classe énergétique : G Capacité de stockage : 18 bouteilles ; jusqu'à 50L Thermostat ajustable pour contrôler la température Classe climatique : SN, N (tempérée), Cet appareil est concu pour fonctionner sous une température entre 16°C et 32°CDimensions Longueur (cm) : 34.8 cm Hauteur : 67 cm Profondeur : 48.5 cmJETFROSTForte de son expertise dans la conservation du vin, la marque JETFROST s'engage à simplifier votre quotidien en vous proposant des produits performants au meilleur prix. Venez découvrir dès à présent notre sélection de caves à vin et trouvez le modèle qui comblera vos attentes ! Pratiques et modernes, nos caves à vin n'en sont pas moins performantes ! Nous vous proposons divers modèles : de la cave à vin de service compacte au grand modèle de cave de conservation, nous avons à coup sûr celle qu'il vous faut !SpécificitésVerre cinq fois plus résistant qu'un verre traditionnel. Il est donc parfaitement adapté à son utilisation dans le mobilier : vous pourrez apprécier sa solidité et sa facilité à nettoyer.LivraisonLe délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier.ColisColis n°1 : Longueur 68 cm, Largeur 52 cm, Hauteur 38 cm, Poids 15 kg,