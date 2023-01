Quels sont les avantages d’une carte sim multiopérateur ?

Grâce au développement de la technologie, on assiste à de nombreuses innovations dans la téléphonie mobile.

Ainsi, la carte puce qui, jadis, n’était qu’une simple mémoire portative intègre de nos jours la plupart des dispositifs mobiles.

Il est désormais possible d’intégrer la gestion de plusieurs opérateurs dans une seule carte SIM. On parle de carte SIM multiopérateur.

Cette dernière permet de souscrire à des abonnements téléphoniques chez des opérateurs différents.

Zoom sur cette nouvelle puce permettant un roaming sur tous les réseaux des différents opérateurs.

Comment fonctionne la carte SIM multi-opérateur ?

Le fonctionnement des cartes SIM multi-opérateurs semble ressembler à celui des cartes SIM classiques, mais à une différence. Elles seront installées dans des machines dont leur but est de communiquer uniquement entre elles. De manière plus précise, c’est grâce aux cartes SIM multi-opérateurs que les objets et machines connectées vont pouvoir recevoir et transmettre des données entre elles.

En effet, cette solution va permettre aux machines qui sont dotées de puces M2M de communiquer entre elles grâce aux réseaux des différents opérateurs de leur zone. Ainsi, votre connexion ne dépend plus d’un seul réseau, et donc, d’un opérateur unique, comme c’est le cas avec les cartes SIM traditionnelles.

Pourquoi opter pour une carte SIM multi-opérateur ?

Découlant directement de l’Internet des Objets (IoT), la carte SIM multi-opérateurs est plébiscitée aujourd’hui en raison des nombreux atouts qu’elle offre aux utilisateurs. On vous les détaille dans cette section.

Bénéficier d’une transmission de données fiable

La particularité de la carte sim multi opérateur réside dans sa capacité de se connecter aux différents opérateurs qui existent. De ce fait, elle met à l’abri des dysfonctionnements et corrige les limites de la carte SIM classique. Cette puce se connecte automatiquement au réseau qui ne présente aucune défaillance à l’instant T, ce qui fait qu’elle confère une transmission efficace des données.

L’utilisation d’une carte SIM multi-opérateur permet de renforcer la continuité de service. Elle répond ainsi aux problématiques de connectivité auxquelles sont confrontées les organisations et entreprises industrielles.

Bénéficier d’une couverture réseau de qualité

Avec une carte sim multi opérateurs, vous avez l’assurance de bénéficier de la meilleure couverture réseau sans frais d’itinérance. Elle se connecte de manière automatique à l’opérateur qui propose la meilleure couverture réseau au niveau du lieu où l’appareil opère. Et cela est valable tant au niveau national qu’international.

Fini les problèmes de connexion dus par exemple à une couverture restreinte ou de défaillance, voire de coupure d’un réseau. Par ailleurs, la tarification est aussi un autre avantage de ce type de carte. Vous n’aurez à payer aucun frais d’itinérance. Notons qu’il est bien possible de recevoir et émettre les SMS, données et même appel avec cette carte sim.

Profiter d’une compatibilité à l’international

Pour utiliser des objets connectés sur le plan international, la carte sim m2m multiopérateur est la meilleure alternative. En effet, cette technologie conçue pour les objets connectés fonctionne pour un réseau international en raison des nombreux partenariats qui ont été passés avec près de 500 opérateurs dans le monde, dans plus de 180 pays.

Avec une carte sim multiopérateur, vous pouvez commercialiser des objets connectés dans différents pays sans vous inquiéter du réseau. Il s’agit d’une excellente opportunité pour développer vos projets à l’international.

Bénéficier d’une centralisation de la plateforme de gestion

Pour un meilleur pilotage de leur réseau M2M, les entreprises ont besoin d’une solution fiable. En utilisant une carte sim multiopérateur, il est possible d’avoir une plateforme de gestion centralisée sur laquelle tout se pilote depuis une interface web. En plus de mettre à votre disposition des cartes, les fournisseurs vous proposent également des plateformes de gestion centralisée qui vous permettront de recueillir les données issues de tous les objets connectés. Il s’agit d’un atout considérable, car cela permet de :

piloter tous les objets à distance ;

mettre facilement à jour leur logiciel ;

résoudre un éventuel problème.

Quels sont les différents usages de la carte SIM multi-opérateur ?

La carte sim multiopérateur convient aux entreprises pour lesquelles il est capital de communiquer en permanence avec leurs objets connectés. Ainsi, l’usage de ce type de sim concerne plusieurs domaines à savoir :

le domaine de la santé : cette sim est indispensable dans la télé assistance médicale ;

le domaine du sport : l’usage de cette sim est importante dans les applications dédiées au bien-être, et celles dédiées au sport ;

le domaine de la sécurité : cette carte va rendre le travail plus facile dans le déclenchement des alarmes, la vidéosurveillance, les appels d’urgence ;

le domaine du transport : cette sim se charge de la géolocalisation de l’automobile, quel que soit l’endroit où il se trouve ;