Pomax So Cute - Console avec tiroir en fer - Couleur - Noir

La console en fer So Cute est un atout décoratif au même titre qu'allié praticité : on la dépose dans une entrée, dans un couloir ou dans un grand salon pour y ranger quelques objets. Ce meuble Pomax est conçu avec une étagère et un tiroir pour pouvoir y déposer des clés, des bougies ou du courrier. Afin de compléter ce style indus' et moderne, on aime décorer la console Pomax avec un zeste de verdure comme avec des cactus artificiels ou un bouquet de fleurs. Pour agrandir la pièce on dispose un miroir design au-dessus. Sa couleur noire et son design miniamliste en fait un meuble de rangement facile à intégrer. Distance entre le sol et l'étagère : 47,5cm Distance entre le tiroir et l'étagère : 19,8cm