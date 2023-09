D'addario And Co Jeux de cordes électriques 010/ XSE1052 XS NICKEL SUPER LIGHT 10-52

D'addario Cordes XS Nickel avec revêtement pour guitare électrique, 10-52 Light Top Heavy BottomLes cordes XS Nickel avec revêtement bénéficient de la durée de vie la plus longue de toute la gamme D'Addario pour guitare électrique. Ces cordes haut de gamme pour guitare électrique tirent parti de notre revêtement XS révolutionnaire, qui leur procure une durée de vie maximale et un toucher doux et rapide sans étouffer leurs sonorités remarquables. Incorporant une âme en acier NY Steel, un filet en acier plaqué nickel reformulé, ainsi que la technologie Fusion Twist, les cordes XS Nickel bénéficient d'une solidité et d'une stabilité d'accordage supérieures, avec des harmoniques plus riches, une clarté améliorée, et une définition remarquable pour chaque note, chaque glissé et chaque bend. Ce jeu de tirant 10-52 aiguës Light/graves Heavy offre des graves plus profondes qu'un jeu Regular Light, ainsi qu'une jouabilité confortable et équilibrée.XS apporte un nouveau souffle aux cordes gainées. Constituée de cordes filées recouvertes d’un revêtement ultrafin, et de cordes non-filées bénéficiant d'un traitement polymère unique, la gamme XS vous fait profiter de notre niveau de protection le plus élevé pour des cordes avec une durée de vie maximale et un toucher doux surprenant. Les cordes XS sont constituées d’une âme en acier NY Steel à haute teneur en carbone, et tirent parti de notre processus exclusif « Fusion Twist » pour une stabilité d'accordage et une résistance à la casse incomparables. XS est la corde à revêtement la plus innovante jamais créée.Les cordes XS Nickel bénéficient de la durée de vie la plus longue de toutes les cordes pour guitare électrique D'Addario, avec un toucher doux et rapide sans problème d’effilochage de la gaine au fil du temps, ou d’étouffement du son, grâce au film de revêtement XS ultrafin.Le filet en acier plaqué nickel haut de gamme produit des sonorités brillantes, avec plus de puissance, de mordant et de sustain.Grâce à leur âme en acier NY Steel et à la technologie Fusion Twist, les XS Nickel offrent une résistance supérieure à la casse, ainsi qu'une stabilité d'accordage incomparable qui leur permet de rester accordées 131 % plus longtemps que les cordes standard pour guitare électrique.Chaque jeu XS Nickel est fourni dans une pochette VCI refermable et recyclable, sur laquelle est inscrit un code que vous pouvez enregistrer pour gagner des points Players Circle.Les cordes XS Nickel avec revêtement pour guitare électrique sont fabriquées aux États-Unis, et usinées selon nos spécifications rigoureuses dans notre centre de production situé dans l'État de New York.