Tout savoir sur l’entretien des fontaines à eau en entreprise  : obligations légales et bonnes pratiques

La maintenance des fontaines à eau est un élément crucial pour garantir la qualité de vie au travail (QVT) dans une entreprise.

Que vous utilisiez une fontaine à bonbonne, une fontaine réseau ou encore une fontaine reconditionnée.

Il existe des obligations légales strictes à respecter.

Comment assurer une qualité optimale de vos fontaines à eau

Dans cet article, nous explorerons les différentes facettes de l’entretien des fontaines à eau ainsi que les meilleures pratiques pour assurer un environnement sain et agréable.

Obligations légales liées aux fontaines à eau

L’entretien d’une fontaine à eau ne se limite pas à un simple nettoyage superficiel. En France, plusieurs normes et règlements encadrent la maintenance de ces dispositifs afin d’assurer une hygiène irréprochable.

Normes sanitaires

Les normes sanitaires stipulent que l’eau distribuée par les fontaines doit être potable et exempte de toute contamination bactérienne. Il est donc impératif de suivre rigoureusement les directives fournies par le fabricant concernant la fréquence et la méthode de nettoyage.

Fréquence de maintenance

En règle générale, les entreprises doivent effectuer la maintenance d’une fontaine à eau préventive tous les six mois. Cette maintenance inclut le remplacement des filtres, la désinfection des circuits internes et le contrôle de la qualité de l’eau.

Documentation obligatoire

Il est également nécessaire de tenir un registre de toutes les interventions de maintenance effectuées sur chaque fontaine à eau. Ce document sert de preuve que l’entreprise respecte ses obligations légales en matière d’hygiène et de sécurité.

Types de fontaines à eau et leurs particularités

Il existe divers types de fontaines à eau, chacune ayant ses propres caractéristiques et exigences en termes de maintenance. Chaque modèle présente des avantages et des inconvénients qu’il est essentiel de comprendre pour faire un choix éclairé.

Fontaine à bonbonne

La fontaine à bonbonne est couramment utilisée dans les PME. Elle utilise des bonbonnes d’eau de grande capacité qui sont installées au sommet de la fontaine. Voici certains points clés à considérer :

Stockage : Les bonbonnes doivent être stockées dans un endroit propre et frais pour éviter toute contamination.

Remplacement : Le remplacement des bonbonnes doit être fait régulièrement pour garantir une fourniture continue d'eau fraîche.

Maintenance : La fontaine elle-même doit être nettoyée fréquemment, notamment les buses et les réservoirs.

Fontaine réseau

La fontaine réseau est directement raccordée au réseau d’eau potable de l’immeuble, ce qui élimine le besoin de bonbonnes de stockage. Voici quelques aspects importants de cette solution :

Aucune gestion de bonbonnes : L'absence de bonbonnes facilite la gestion et assure une fourniture constante d'eau.

Filtration : La présence de filtres intégrés garantit une eau de haute qualité, mais ceux-ci nécessitent un remplacement régulier.

Entretien simplifié : Malgré tout, des vérifications régulières du système de filtration et des tuyaux s'imposent.

Fontaine reconditionnée

Opter pour une fontaine reconditionnée peut être une manière écologique et économique de répondre aux besoins hydriques de votre entreprise. Mais cela requiert une vigilance particulière :

Vérification de l'état général : S'assurer que toutes les pièces ont été correctement révisées et remplacées si nécessaire.

Garantie : Choisir des modèles proposés avec une garantie pour pallier les éventuels défauts.

Maintenance similaire aux neuves : Suivre les mêmes procédures de nettoyage et de remplacement des filtres que pour une fontaine neuve.

Fontaine d’occasion

Comme son nom l’indique, une fontaine d’occasion n’est pas neuve, mais peut offrir un excellent rapport qualité-prix. Néanmoins, il faut considérer plusieurs facteurs pour maximiser ses avantages :

État de fonctionnement : Vérifier l'état mécanique et électronique avant l'achat.

Historique de maintenance : Connaître son historique d'entretien pour prévoir d'éventuelles réparations futures.

Facilité d'intégration : Choisir un modèle compatible avec vos installations existantes.

Impact sur la qualité de vie au travail (QVT)

Une bonne gestion de l’eau en entreprise joue un rôle clé dans la QVT. Des employés satisfaits et en bonne santé sont souvent plus productifs et investis dans leur travail. Voici comment une fontaine bien entretenue contribue à cet objectif.

Confort pour les employés

Offrir une eau fraîche et propre à tout moment est perçu comme une marque de considération pour le bien-être des employés. Cela évite aux collaborateurs de devoir apporter leurs propres bouteilles et encourage une consommation régulière d’eau.

Diminution des absences

Des équipements bien entretenus réduisent les risques de maladies liées à la contamination de l’eau, diminuant ainsi les arrêts maladies et augmentant la présence au travail.

Efficacité et satisfaction

L’accès facile à une eau de qualité améliore la concentration et réduit la fatigue, contribuant ainsi directement à une meilleure efficacité au travail.

Choisir entre neuf, reconditionné et occasion

La décision entre une fontaine neuve, reconditionnée ou d’occasion dépend de plusieurs facteurs tels que le budget, la taille de l’entreprise et les objectifs écologiques.

Critères financiers

Le choix d’une fontaine doit prendre en compte non seulement le coût initial d’acquisition mais aussi les coûts de maintenance. Une fontaine d’occasion ou reconditionnée coûtera moins cher au départ, mais pourrait nécessiter plus d’attention à long terme.

Objectifs environnementaux

Adopter une approche durable pourrait incliner l’entreprise vers des options reconditionnées pour réduire l’empreinte carbone. Utiliser des fontaines réseau limite également l’usage de plastiques liés aux bonbonnes.

Besoins spécifiques de l’entreprise

Selon la taille de l’entreprise et le nombre d’utilisateurs, certaines options seront plus adéquates que d’autres. Une entreprise de grande taille préférera probablement une fontaine raccordée au réseau pour éviter les problématiques de stockage et de changement de bonbonnes.

Pour synthétiser

le choix et la maintenance d’une fontaine à eau dépendent de nombreux facteurs allant des obligations légales à la recherche d’une meilleure qualité de vie au travail. Les options varient, mais le but ultime reste le même : fournir une eau de qualité, en toute sécurité, pour le bien-être des employés. Un entretien rigoureux et respectueux des normes établies est la clé pour atteindre cet objectif.