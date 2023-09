Cisco Systems Catalyst 9200l Data 48 Port Switch Argenté

Le commutateur CISCO Catalyst 9200L Data 48 Port Switch Silver est un commutateur réseau haute performance conçu pour une transmission de données efficace et fiable au sein des réseaux. Grâce à sa configuration à 48 ports, il permet une connectivité et une communication sans faille entre différents appareils d´un réseau, ce qui en fait une solution idéale pour les grands bureaux, les centres de données et les entreprises.Ce commutateur offre des fonctionnalités et des capacités avancées qui améliorent les performances, la sécurité et la gestion du réseau. Il prend en charge plusieurs protocoles réseau, notamment Ethernet, Fast Ethernet et Gigabit Ethernet, garantissant des vitesses de transfert de données rapides et une faible latence. Le commutateur prend également en charge la technologie Power over Ethernet (PoE), qui fournit de l´énergie aux appareils connectés tels que les téléphones IP, les points d´accès et les caméras, éliminant ainsi le besoin d´adaptateurs d´alimentation supplémentaires.Le commutateur CISCO Catalyst 9200L Data 48 Port Switch Silver offre des fonctionnalités de sécurité robustes, notamment des listes de contrôle d´accès (ACL), un cryptage Secure Shell (SSH) et des protocoles d´authentification utilisateur, protégeant le réseau contre les accès non autorisés et les menaces potentielles. Il comprend également des outils de gestion avancés tels que CISCO DNA Center, permettant une configuration, une configuration et un dépannage simplifiés du réseau.Le design argenté de ce commutateur le rend esthétiquement agréable et adapté à différents environnements de bureau. Il est construit avec des matériaux de haute qualité, garantissant la durabilité et la fiabilité à long terme. Le commutateur est facile à installer et peut être monté en rack pour une utilisation efficace de l´espace.En résumé, le commutateur CISCO Catalyst 9200L Data 48 Port Switch Silver est une solution réseau puissante qui combine performances, sécurité et gestion. Il offre une transmission de données rapide et fiable, des fonctionnalités de sécurité améliorées et une installation et une gestion faciles, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises qui souhaitent optimiser leur infrastructure réseau.