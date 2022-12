Booster son business : comment utiliser judicieusement internet à cet effet ?

Aujourd’hui, les entrepreneurs savent qu’il est possible de mettre internet à contribution pour doper leur business.

Cela explique d’ailleurs pourquoi de nombreuses entreprises disposent de budgets colossaux à cet effet.

Ainsi, différents canaux en ligne peuvent être utilisés pour prendre contact avec les prospects, fidéliser la clientèle, etc. Vous devez utiliser ces méthodes de la meilleure façon pour obtenir des résultats satisfaisants dans votre business.

Comment faut-il s’y prendre ?

1. Publier du contenu utile

Vous n’attitrerez pas de visiteurs sur votre site web sans une bonne stratégie axée sur des contenus de valeur. Selon TCIC, il faudra jouer la carte de l’originalité pour séduire les lecteurs.

Apporter une solution aux problèmes qu’ils rencontrent permet de vous positionner en tant qu’expert.

Des contenus de ce type peuvent être inclus dans des catégories comme :

Blog ;

Mag ;

Actualités ; sur votre site internet.

N’oubliez pas d’inclure des boutons de partage sur les réseaux sociaux afin que vos visiteurs fassent la promotion du contenu. Cette stratégie qui a l’air banale vous fera gagner en visibilité.

2. Acquérir plus de prospects avec les réseaux sociaux

Mettre à contribution les réseaux sociaux vous permettra de gagner plus de trafic sur votre site internet. En général, les personnes consacrent en moyenne 3h chaque jour à la navigation sur ces plateformes comme :

Facebook ;

Instagram ;

Twitter ;

Etc.

Pour donner toutes les chances à votre business de décoller, mettez en place des stratégies pour être visible.

Il faudra par conséquent être présent sur minimum trois réseaux sociaux. Comment pousser les abonnés à découvrir vos articles de blog ?

La meilleure astuce consiste à partager un extrait sur les réseaux sociaux. Ajoutez ensuite le lien de vos articles, et vos abonnés pourront les reposter sur leurs comptes.

3. Se positionner sur les meilleurs résultats des moteurs de recherche

Lorsque les prospects ont besoin d’un prestataire, internet est mis à contribution pour le trouver. L’objectif est donc de travailler suffisamment votre référencement naturel pour que votre site soit positionné dans les meilleurs résultats de recherche.

Google est le leader des moteurs de recherche, et il doit constituer votre priorité en matière de SEO. Mettez de nombreux articles qualitatifs sur votre site, et observez les effets sur le référencement naturel.

Vos chances d’être en top résultats sur Google seront en hausse constante.

4. Miser sur des campagnes SEA

Les campagnes Ads sont d’autres outils que vous pouvez utiliser pour donner un coup d’accélérateur à votre business.

Elles peuvent s’implémenter sur la plupart des réseaux sociaux.

Ainsi, l’utilisation des campagnes Ads vous permettra d’obtenir des audiences ciblées. Vous n’aurez aucun mal à faire connaitre vos produits ou services auprès de nouvelles cibles qui en ont besoin.

Par ailleurs, ces campagnes vous permettent d’avoir une forte visibilité dans un délai assez court.

Les meilleurs exemples sont les campagnes conduites via Google, car elles vous placent en bonne position dans les résultats de recherche. L’avantage est que votre position sera assurée sur les mots-clés pour lesquels vous avez payé.

5. Créer des landing pages qui incluent des call-to-action

Vous n’êtes pas sans savoir que tout va très vite sur internet aujourd’hui. Les internautes n’ont besoin que de quelques secondes pour évaluer une offre, et aller vers la concurrence si nécessaire. Le visiteur devient un prospect dès qu’il prend contact avec vous.

Cela signifie qu’il a passé le premier cap via les contenus mis en ligne, ou les campagnes Ads. Vous devez ensuite le mettre en confiance pour passer à l’étape de l’achat.

Les landing pages ou pages d’atterrissage ont pour objectif de conduire à la prise de contact. Elles comportent donc tout ce qui constitue l’argument de vente comme :

Les témoignages et avis clients ;

Les boutons d’appels à l’action (CTA) ;

Etc.

Les prospects sont donc sûrs d’accéder à un contenu totalement en adéquation avec leurs différentes attentes. Il faut également savoir que la longueur des landing pages peut être conséquente. C’est tout à fait normal, car elles contiennent de nombreuses informations telles que :

La présentation du produit ou service ;

La présentation du porteur de projet ;

Les détails de l’offre ;

Les témoignages de clients ;

Les atouts du produit ou service ;

Les boutons d’appel à l’action ;

Les photos ;

Les vidéos ;

Etc.

6. Ajuster la stratégie digitale au client cible

Qu’est-ce que le client cible ? C’est la personne dont le profil se rapproche des produits ou services mis en vente.

Il peut également s’agir du contenu que vous publiez en ligne. La mise en place d’une solide stratégie de communication est nécessaire pour atteindre vos objectifs. Des réajustements peuvent être faits selon les périodes de l’année, ou les promotions dans vos offres.

7. Utiliser des outils pour mesurer la performance en ligne

Lorsque vous menez un business en ligne, il est important de disposer d’outils pour évaluer vos performances. Le minimum à posséder est un logiciel grâce auquel vous pourrez récupérer les adresses mail de vos prospects. L’affichage peut se faire sous deux formes à savoir :

Le pop-up ;

Le formulaire qu’il faut remplir sur la page d’accueil.

Vous aurez aussi besoin de posséder un outil grâce auquel envoyer des newsletters à vos abonnés de façon assez fréquente. Une fois que tout cela est mis en place, comment évaluer la performance des contenus publiés ?

Il est impossible d’y arriver sans définir des indicateurs clés de performance ou KPI. L’installation de Google Analytics sur le site est nécessaire dans ce cas pour avoir un aperçu :

De l’origine ;

Du genre ;

D’autres types d’information ; à propos de vos visiteurs.

Pensez aussi à analyser le plus souvent possible le taux d’engagement sur vos différents réseaux sociaux. Il est essentiellement constitué des réponses, des partages, des likes, mais aussi des ventes, etc.

Ces différentes informations permettent d’optimiser la stratégie en fonction des résultats obtenus.

8. Surfer sur le besoin de preuve sociale

Votre stratégie marketing doit également reposer sur quelques faits psychologiques. Il s’agit par exemple de la preuve sociale, facilement observable en ligne aujourd’hui. Les personnes ont tendance à prendre des décisions identiques à celles d’autres personnes de la même catégorie qu’elles. Voilà pourquoi vous avez tout à gagner en mettant en avant vos avis clients, et même des clients sur votre site. C’est le meilleur moyen de convertir des prospects encore indécis.