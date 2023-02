Usage des logiciels libres : voici ces raisons pour lesquelles y songer

De plus en plus d’entreprises publiques et privées sont séduites par les logiciels libres. Elles s’en servent quotidiennement, et bénéficient ainsi de leurs atouts technologiques et de performances accrues.

Les utilisateurs de ces solutions open source sont ainsi plus libres, et peuvent exploiter tout le potentiel de ces outils innovants.

Pour ceux qui hésitent encore à adopter ces logiciels open source, voici quelques avantages dont ils font bénéficier.

Pas de coûts de licence

Pour utiliser les solutions open source disponibles sur distrib.wiki, il ne vous sera demandé aucun paiement préalable d’un montant. Il s’agit certainement de l’atout majeur des logiciels open source. Vous pourriez par contre faire un don pour participer au financement du projet s’il vous intéresse.

C’est d’ailleurs l’idéal, même si vous ne pouvez offrir que quelques euros. Ce sont ces montants offerts par les utilisateurs qui permettent de mettre à disposition des développeurs, les moyens et conditions pour travailler.

Plus loin, des éditeurs de logiciels open source fournissent une assistance et une mise à jour fréquente des outils payants. Une souscription à cette offre est conseillée, si vous avez vraiment besoin du logiciel dans votre secteur d’activité. Les sommes collectées sont utilisées pour développer de nouvelles fonctionnalités pour ces logiciels.

Une sécurité renforcée

Les logiciels open source ont la particularité d’être totalement transparents. C’est ce qui autorise les utilisateurs à bénéficier d’une sécurité adaptée. Plus loin, ces outils permettent :

De parcourir et d’analyser le code ;

De dénicher les éventuels problèmes, puis procéder à leur correction.

En misant sur des logiciels libres, vous aurez un accès complet à toutes les informations qui les concernent. Les protocoles de sécurité sont respectés, et votre entreprise en bénéficiera également. Avec les compétences nécessaires, vous pouvez même améliorer la sécurité d’un logiciel open source pour l’adapter à vos besoins.

Une durabilité appréciable

L’usage d’un logiciel libre impacte le développement de plusieurs entreprises et organisations. C’est notamment le cas de celles qui évoluent dans le BtoB. Avec l’open source, les solutions que vous utilisez au quotidien ont une meilleure durabilité. Ce n’est pas le cas avec les logiciels dont les licences sont fournies par des éditeurs. Les utilisateurs subissent de façon impuissante les modifications apportées. Elles peuvent notamment concerner :

Le code source ;

La direction.

Avec l’open source, les risques de ne pas être en mesure d’utiliser vos outils de travail sont presque inexistants. Votre entreprise conserve ses actifs, pendant tout le temps qu’elle souhaite.

Un investissement très rentable

L’acquisition d’un logiciel open source est certainement l’un des meilleurs moyens de faire des économies.

En effet, vous dépensez bien moins que ce qu’il vous faut pour le développement d’un logiciel propriétaire.

Ces économies concernent les mises à jour, mais aussi l’assistance fournie. Les retours sur investissement que vous faites avec les logiciels libres sont très importants. Ainsi, les entreprises ne dépendent plus de leurs fournisseurs, ce qui est un avantage de taille.

Plus de flexibilité

Le principe des logiciels libres est de permettre l’ouverture de leur code aux utilisateurs. Cette option permet de faire des modifications pour obtenir un logiciel open source adapté aux besoins de chaque usager. Le plus délicat dans ce contexte est de s’assurer que les concepteurs du logiciel puissent bénéficier du développement de l’outil. Il revient aussi à la communauté autour du logiciel de s’assurer que des améliorations soient apportées.

Une qualité renforcée

Le fondement d’un logiciel libre est son plus gros atout. L’ouverture du code source permet aux utilisateurs d’avoir toutes les informations à propos de l’outil. Vous n’êtes pas dépendant du code propriétaire, comme c’est le cas avec les autres types de logiciels. Il est donc plus facile d’accéder à tous les éléments qui vous intéressent. Les utilisateurs ont ainsi une meilleure connaissance du type de projet sur lequel ils opèrent.

Par ailleurs, l’open source permet de s’assurer du parfait développement du code et sa qualité. C’est donc un atout dont il ne faut pas se passer, au profit de logiciels propriétaires.

La conformité aux standards ouverts

Les données des logiciels libres sont présentées sous des formats qui correspondent aux caractéristiques de l’open source. La documentation est parfaitement claire, et ne laisse place à aucune ambiguïté binaire. Sur le long terme, vous n’aurez pas besoin d’adopter une nouvelle solution logicielle. Toutefois, il sera possible de passer à une version plus améliorée selon vos besoins. Tout dépendra de l’ergonomie recherchée, et aussi des fonctionnalités utiles.