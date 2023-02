Quelles sont les solutions d’hébergement destinées aux seniors ?

La prise en charge des personnes âgées est une tâche particulière qui implique l’accès à un logement adéquat en plus de la disponibilité à répondre à leurs besoins quotidiens.

À cet effet, de nombreuses propositions sont offertes aux seniors pour loger dans un cadre approprié.

Ces solutions diffèrent les unes des autres selon leur mode de fonctionnement, les services proposés et les tarifs fixés.

Les solutions de logements dédiés aux séniors

Les solutions d’hébergement sont réservées aux personnes âgées autonomes et dépendantes. Parmi elles, on retrouve les résidences seniors et les Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) qui sont des options les plus prisées.

La résidence pour les seniors

La résidence pour senior est une solution très adaptée aux personnes retraitées autonomes. Généralement assisté par un aidant familial, le senior peut choisir une résidence pour combler le vide de la solitude pendant l’absence de celui-ci. Cette solution de logement octroie un appartement privé ou une chambre privée au résident.

Le salon, la cuisine ou la cour de cette maison sont des espaces communs à tous les retraités qui y vivent. Cela favorise une ambiance conviviale et la création des liens.

Les EHPAD

L’hébergement dans un EHPAD est une option appréciée par les seniors dépendants sur https://www.logement-seniors.com/. Ces derniers souffrent généralement de divers troubles et sont soumis à des traitements médicaux. Ils ont donc besoin de l’assistance permanente d’un professionnel, capable de surveiller leur alimentation, leur administrer le traitement médical adéquat et aussi de les assister pour leurs loisirs. Les EHPAD disposent d’un cadre approprié pour la prise en charge de ces retraités.

L’hébergement familial

Cette option est une alternative à une intégration dans les maisons de retraite. Ici, c’est un accueillant familial qui prend soin de la personne âgée. Il devra disposer d’un cadre approprié pour répondre à l’ensemble des besoins du senior.

En dehors du logement adapté à l’hébergement du retraité, l’accueillant doit assurer la sécurité, ainsi que le confort physique et moral de ce dernier. Cependant, l’hébergement familial est soumis à une procédure administrative. L’accueillant adresse une demande aux autorités compétentes afin d’obtenir l’autorisation requise pour s’occuper du sénior.

La colocation senior

Solution de plus en plus appréciée, la colocation senior implique la cohabitation d’une personne âgée avec un étudiant. Elle permet au retraité d’être en compagnie d’une personne apte et capable de l’assister dans l’exécution de ses tâches quotidiennes. Ayant besoin de cette assistance, le senior réduit considérablement le loyer à payer par l’étudiant colocataire. Ce dernier est donc considéré comme le locataire, et la personne âgée est le bailleur.

Service à domicile

Le service à domicile est une solution d’hébergement pour senior adoptée par les retraités qui n’adhèrent pas à l’intégration dans une maison de retraite. Au lieu du déplacement vers une EHPAD, le retraité procède à l’installation des équipements médicaux à son domicile. Il recrute ensuite un professionnel de la santé qui devra lui administrer des soins adéquats à son domicile. Cette solution favorise le confort du retraité.

Les tarifs des logements pour seniors

Bien qu’ils répondent tous aux besoins des personnes âgées, les logements pour seniors ne sont pas accessibles à un tarif identique. En fonction des services offerts, le prix diffère d’un logement à un autre. Logiquement, la colocation senior reste une meilleure option sur le plan économique. Le service à domicile ou l’hébergement familial sont aussi des solutions moins onéreuses.

Cependant, si vous appréciez le service des EHPAD, sachez que le tarif proposé ne convient pas à toutes les situations financières. En effet, ces établissements offrent plusieurs services aux personnes âgées. Il s’agit notamment :

des soins médicaux ;

la restauration ;

l’assistance permanente d’un professionnel ;

les divertissements pour l’épanouissement des résidents, etc.

Bien d’autres services sont considérés par ces établissements, à l’instar du type de logement choisi. Tous ces paramètres sont pris en compte dans la fixation de la somme à payer. Néanmoins, la qualité du service est irréprochable et très appréciée par les résidents.

Trouver une résidence senior : comment procéder ?

Pour trouver facilement une résidence destinée aux seniors, les annuaires font partie des moyens les plus pratiques à utiliser. Vous pouvez notamment avoir accès à cette solution depuis votre smartphone grâce au Logement-seniors.com. Sur cette plateforme, vous verrez les différentes propositions d’hébergement qui s’offrent aux personnes âgées. Cela vous facilite la tâche, car vous n’aurez qu’à choisir le type de logement qui vous convient.

Fournissez les informations demandées par le site pour une recherche rapide et précise. Il s’agit notamment de la ville, du code postal et du département dans lequel vous souhaitez loger.