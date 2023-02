Reverso le traducteur en ligne : Dictionnaire des langues étrangères

Parmi les nombreuses solutions de traduction gratuites qui existent en ligne, Reverso se démarque grandement même en face des géants comme Google.

C’est une plateforme qui propose plus de 20 langues dans lesquelles vous pouvez traduire vos textes et vos documents Word, PDF, PowerPoint, etc.

Grâce à cette plateforme, plusieurs personnes peuvent réduire les coûts de traduction de leurs textes et documents. C’est aussi une solution qui facilite la tâche et permet de trouver des solutions rapides de traduction.

La plateforme évolue et continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à sa palette de paramètres. Dans cet article, nous vous proposons de mieux connaitre Reverso, ce dictionnaire des langues étrangères.

1. Avantages Reverso le traducteur en ligne

Reverso figure parmi les outils de traduction en ligne les plus anciens. Il a été créé en 1998 et il fonctionnait uniquement sur web jusqu’en 2018 où sa version application a vu le jour. Aujourd’hui, vous pouvez utiliser Reverso sur vos Smartphones, en version application ou en format site internet.

C’est un dictionnaire qui propose la traduction bilingue de plusieurs langues étrangères. Ainsi, si vous parlez le français et que vos textes sont produits dans cette langue, vous pouvez élargir votre champ de communication en traduisant dans d’autres langues comme le japonais, le chinois, l’anglais, l’allemand, l’italien, l’ukrainien et dans une autre vingtaine de langues.

Comment traduire vos textes ?

Grâce à Reverso, vous disposez jusqu’à 26 langues aujourd’hui pour traduire vos textes. L’utilisation de la plateforme reste très simple. Pour traduire vos textes, il suffit de sélectionner la langue d’origine dans une première case et d’y coller le texte dedans. Ensuite, vous sélectionnez la langue de destination et vous attendez que la traduction se charge.

Comment traduire vos documents ?

Vous disposez également de la possibilité de traduire directement vos documents PDF, Word, PowerPoint sur Reverso. Il suffit de sélectionner cette fonctionnalité à l’accueil de la plateforme et de charger votre document en sélectionnant les langues d’origine et de destination.

Autres points forts Reverso

Reverso vous permet de reformuler vos phrases et d’écouter les traductions en direct. Ces paramètres constituent de réels avantages et permettent à la solution de se démarquer. En outre, vous pouvez corriger vos phrases sur Reverso, trouver des synonymes, conjuguer dans plusieurs langues, traduire depuis n’importe quel site ou application, profiter d’un dictionnaire, créer un dictionnaire collaboratif et profiter d’autres solutions innovantes.

2.Inconvénients Reverso

Comparé à des plateformes concurrentes, Reverso ne présente pas que des avantages. Malheureusement, on peut lui reprocher plusieurs insuffisances parmi lesquelles le coût de facturation et la limite des caractères traduisibles en mode rapide. En effet, Reverso ne permet que la traduction rapide d’extraits dans une limite de 2000 caractères maximum. Cela parait peu surtout quand on considère la limite offerte par les autres plateformes concurrentes.

Pour ses traductions et les corrections, la plateforme ne propose pas toujours des phrases correctes grammaticalement. Cela induit pour l’utilisateur une relecture minutieuse afin de déceler les erreurs et de reformuler quand il le faut.

Reverso coûte cher pour certains services et les concurrents proposent des tarifs de plus en plus compétitifs. Pour 50 000 mots par an, Reverso facture 4,99 euros mensuellement et pour 200 000 mots par an, il faut débourser 19,99 euros par mois. Ces inconvénients n’enlèvent pas le fait que Reverso reste une plateforme puissante de traduction même si d’autres alternatives peuvent être envisagées.

3.Applications concurrentes

Plusieurs plateformes et applications concurrentes existent pour essayer les mêmes services que propose Reverso. Selon les services que vous désirez, vous pouvez les trier afin d’utiliser la plateforme qui vous convient. Entre autres, vous pouvez choisir :

Google Translate

C’est une solution entièrement gratuite qui vous permet de traduire des phrases dans plusieurs langues. L’avantage, c’est l’IA mise en place par Google qui prend en compte tous les champs possibles de traduction et fournit des dizaines de langues. 20 milliards de pages sont traduites chaque mois par l’outil de traduction Google intégrée directement aux pages.

Traducteur DeepL

Comme Reverso, DeepL propose 26 langues traduisibles sur sa plateforme. C’est le premier outil utilisé en Allemagne et aux USA pour la traduction automatique et rapide avec un double « CTRL C » sur un texte sélectionné. C’est une solution gratuite avec des fonctionnalités et extensions payantes.

Outre ces deux géants, vous pouvez explorer d’autres outils comme Traducteur Weglot, Linguee, MemoQ, SDL, bablic, Langify, Localizer, etc.