L’équipement informatique dont vous avez besoin pour travailler à domicile

Vous n’avez pas besoin de vous ruiner pour acheter du matériel si vous comptez travailler à domicile, mais il y a quelques équipements informatiques dont vous aurez certainement besoin. La chose à garder à l’esprit en parcourant cette liste, ce sont les exigences de votre travail.

Le travail à domicile est nouveau pour vous ? Nous vous proposons quelques conseils utiles pour faciliter la transition. Votre entreprise peut avoir des exigences supplémentaires en matière d’équipement.

Assurez-vous de bien comprendre la politique de votre entreprise en matière de travail à domicile avant d’acheter quoi que ce soit.

Exigences informatiques pour les emplois à domicile

L’équipement le plus important dont vous aurez besoin est probablement un ordinateur. À moins que l’entreprise avec laquelle vous travaillez ne vous fournisse un système, vous devez garder à l’esprit les spécifications informatiques dont vous aurez besoin pour répondre aux exigences spécifiques de votre emploi.

Par exemple, si votre entreprise exige que les travailleurs à distance utilisent un ordinateur Windows et que vous achetez un Mac, vous risquez de ne pas pouvoir travailler comme vous le souhaitez.

Vous pouvez utiliser une option telle que Boot Camp pour installer Windows sur votre ordinateur Mac, mais n’oubliez pas que cela peut consommer une grande partie des ressources nécessaires à l’exécution de votre travail. Cette information a été confirmé par AMJ74 Informatique suite à une série de test.

Demandez-vous également si un ordinateur portable ne peut pas faire le travail tout aussi bien. Si vous n’êtes pas sur une tonne d’appels, cela vous donne la liberté de sortir ou même de vous rendre dans un café local pour un changement de décor occasionnel.

Cependant, tous les ordinateurs portables ne peuvent pas supporter de lourdes charges, et vous devez donc examiner attentivement vos besoins spécifiques avant de débourser de l’argent. Les Chromebooks, par exemple, sont des ordinateurs portables de base, basés sur le cloud, tandis qu’un HP ZBook Firefly offre des tonnes de stockage interne, le dernier processeur, et peut être connecté à un réseau 5G.

Internet haut débit avec une vitesse suffisante pour répondre à vos besoins

Vous ne pensez peut-être pas que l’Internet haut débit est un équipement nécessaire, mais c’est pourtant le cas. Vous devrez probablement disposer d’un modem et d’un routeur (ou acheter un appareil qui combine les deux) qui répondent aux spécifications définies par votre entreprise.

Certaines entreprises préfèrent que les employés à domicile disposent d’une connexion Internet câblée plutôt que Wi-Fi. Cela nécessite un équipement très différent de l’internet sans fil. Prenez le temps de faire des recherches et de choisir le meilleur fournisseur d’accès à Internet de votre région afin d’éviter les coupures de courant pendant les appels vidéo ou les pertes de connexion à des moments critiques.

Certaines entreprises peuvent également avoir des exigences en matière de sécurité, comme un pare-feu matériel. Ces appareils de sécurité constituent une couche supplémentaire du réseau domestique que vous créerez lorsque vous vous installerez pour travailler à domicile.

Vous pourriez avoir besoin d’un téléphone fixe

La plupart des emplois n’exigent plus que les employés travaillant à domicile disposent d’un téléphone fixe, mais il y en a qui le font. Si vous faites partie d’une équipe d’assistance technique ou d’assistance à la clientèle, par exemple, vous aurez probablement besoin d’un téléphone fixe, mais ce ne sont pas les seuls emplois pour lesquels cela peut être une exigence.

Si vous êtes tenu d’avoir une ligne fixe, n’oubliez pas que vous ne pourrez probablement pas utiliser un téléphone logiciel comme Skype ou Google Voice.

Bien que la technologie se soit considérablement améliorée, certaines entreprises ne croient toujours pas qu’elle fonctionnera comme elle le devrait.

Si c’est le cas, vérifiez auprès de votre fournisseur d’accès à Internet, car il sera probablement responsable de votre téléphone fixe également. La plupart des fournisseurs d’accès proposent des offres groupées qui permettent de réduire le prix de l’ajout d’un numéro de téléphone fixe. Vous devrez toujours acheter le téléphone, mais vous pouvez acheter des téléphones sans fil bon marché en ligne ou chez un détaillant local.

Un téléphone à réduction de bruit ou un casque d’ordinateur avec un microphone

Il y a de fortes chances que vous ayez à faire face à l’une des deux situations suivantes, qui vous obligent à utiliser un bon casque avec microphone. Vous allez devoir passer et recevoir des appels, que ce soit par téléphone ou par le biais d’un service de communication Internet.

Vous pouvez également vous trouver dans une situation où vous avez besoin de vous isoler du monde. C’est pourquoi l’investissement dans un bon casque antibruit peut être essentiel pour accomplir votre travail. Les casques Bluetooth sont très faciles à installer, alors ne laissez pas cette excuse vous empêcher de les essayer.

Vous pouvez utiliser des casques filaires ou Bluetooth, mais si vous disposez d’une bonne paire d’oreillettes antibruit avec un microphone, celles-ci se connecteront généralement à votre ordinateur (et parfois même à un téléphone ordinaire), soit sans fil, soit en utilisant la prise casque.

Vous aurez peut-être besoin d’une webcam externe

Certains ordinateurs n’ont pas de webcam intégrée ou vous avez peut-être une webcam qui ne fonctionne pas. Dans tous les cas, vous pouvez acheter une webcam externe qui se branche sur un port USB de votre ordinateur.

Il y a différentes caractéristiques importantes à rechercher dans une webcam, de sorte qu’elle peut être bon marché ou très coûteuse, selon les caractéristiques que vous choisissez. Dans la plupart des cas, une webcam de milieu de gamme fera tout ce dont vous avez besoin.

Le papier est toujours la règle : Vous aurez besoin d’une imprimante et d’un scanner

Nous vivons encore dans un monde où le papier est souvent roi, ce qui signifie que vous devrez probablement investir dans une imprimante ou un combiné imprimante/scanner si l’entreprise pour laquelle vous travaillez ne vous en fournit pas.

Il existe aujourd’hui de nombreux modèles bon marché, et si vous n’avez pas besoin d’imprimer en couleur, l’achat d’une imprimante noir et blanc peut réduire encore plus le coût.

Lorsque vous envisagez d’acheter une imprimante, tenez compte du coût de l’encre ou du toner nécessaire au fonctionnement de l’appareil. Pour certains modèles, il est moins cher d’acheter une nouvelle imprimante que d’acheter l’encre ou le toner nécessaire à son fonctionnement.

Périphériques tels que le hub USB, le clavier et la souris sans fil (et plus encore)

Les périphériques sont parfois difficiles à choisir, mais si vous souhaitez améliorer les capacités de votre installation, un clavier et une souris sans fil sont un bon investissement. Ils offrent une plus grande liberté de mouvement et sont souvent bien plus pratiques à utiliser que leurs homologues filaires. N’oubliez pas que les modèles sans fil utilisent des piles, dont vous devez vous débarrasser correctement.

En outre, il existe quelques autres périphériques qui peuvent s’avérer utiles dans le cadre de votre travail quotidien :

Un onduleur à batteries lithium pour pouvoir continuer à travailler en cas de panne de courant.

Un hub USB pour vous aider à gérer les différents périphériques que vous utilisez avec votre ordinateur.

Un disque dur externe pour disposer d’une grande capacité de stockage pour tout votre travail.

Une clé USB pour un stockage portable si vous vous déplacez entre votre bureau à domicile et un lieu de travail plus traditionnel.

Un deuxième écran pour vous aider à gagner jusqu’à 50 % de productivité en plus.

Une fois que vous aurez tout mis en place, vous pourrez travailler en toute confiance et efficacement depuis chez vous. Vous avez tout ce qu’il faut !