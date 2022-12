Rédaction SEO : 7 clés pour avoir un excellent contenu

La rédaction SEO représente un élément indispensable dans la mise en place d’une stratégie de web marketing efficace.

Elle permet de donner de la visibilité à votre site internet et de montrer votre expertise dans votre domaine.

Mais rédiger un contenu capable de bien se classer dans les résultats de recherche ne se veut pas à la portée de tout le monde. Il existe des règles à respecter.

Découvrez ici 7 clés pour avoir un excellent contenu SEO.

Analysez l’intention de recherche des internautes

Un bon contenu pour le web répond nécessairement à une requête des internautes. En effet, ces derniers effectuent des recherches sur internet pour un but spécifique. Ainsi, dès que vous comprenez l’intention de recherche des internautes, vous pourrez affiner votre étude de mots-clés.

Il s’agit du premier élément de votre stratégie de référencement naturel. En examinant l’intention de recherche des internautes, ciblez en priorité des requêtes avec les verbes d’action qui cadrent avec votre offre.

Trouvez un mot-clé principal et renforcez votre champ sémantique

Rédiger un article SEO friendly nécessite de trouver un bon mot-clé principal. Pour cela, vous pouvez lancer une recherche sous la forme de mot-clé sur le sujet que vous souhaitez développer.

Il existe des outils en ligne comme Keyword Planner de Google Ads qui vous permettent de trouver des mots-clés pertinents. Par ailleurs, optez pour les mots-clés longue traîne (plus de trois mots), car ils répondent à des questions ou besoins plus spécifiques.

Par conséquent, il existe moins de concurrence autour d’eux et vous pourrez plus facilement attirer l’attention de votre public cible.

Outre la recherche du mot-clé principal, vous devez trouver un champ sémantique riche autour de celui-ci afin de renforcer le référencement naturel de votre article.

Des questions ou thèmes associés doivent venir enrichir le mot-clé principal. Ensuite, des listes de mots-clés secondaires viendront enrichir votre champ sémantique.

Vous disposez ainsi d’un ensemble de mots-clés à ajouter naturellement durant la rédaction de votre article pour améliorer son SEO.

Travaillez la structure de l’article

Un excellent contenu SEO se démarque par son classement dans les résultats des moteurs de recherche. Vous devez savoir que pour classer les articles, les algorithmes des moteurs de recherche se basent sur leur compréhension du texte.

Mais, l’algorithme de Google ne peut analyser qu’un nombre limité de groupes de mots-clés. Ce qui veut dire qu’en découpant votre texte en de courts paragraphes avec des titres, vous augmentez vos chances de les faire comprendre aux robots de Google.

Sachez aussi que les internautes s’attardent plus sur la lecture d’un texte avec des titres pertinents. Vous devez donc bien travailler la structure de votre article.

Elle doit contenir :

Un titre H1 qui apparait dans les moteurs de recherche ;

Des paragraphes principaux avec des titres H2 (au moins 2 par texte) ;

Et des sous-paragraphes (de H3 à H6) qui se rangent sous les titres H2.

Ces titres et sous-titres jouent un rôle primordial dans l’optimisation de la structure de votre article et dans la hiérarchisation de l’information. Vous devez y insérer des mots-clés et vous assurer qu’ils décrivent le contenu de chaque paragraphe.

Ainsi, les internautes peuvent directement se diriger vers la partie qui les intéresse le plus et les robots de Google sauront les parties auxquelles donner plus de valeur.

Rédigez un contenu original et de qualité

Le contenu dupliqué se veut une pratique illégale et sanctionnée par Google. Un article qui ressemble à un autre et qui reprend les mêmes informations que celui-ci n’apporte aucune valeur ajoutée aux internautes.

Vous devrez miser sur la rédaction d’un contenu de qualité pour vote site afin d’améliorer votre SEO. Votre contenu doit se montrer pertinent et répondre aux attentes des lecteurs.

Par ailleurs, vous pouvez développer un sujet déjà présent sur internet tout en adoptant une approche originale. L’authenticité se révèle l’élément qui donnera envie aux lecteurs de s’intéresser davantage à votre contenu.

Vous pourrez ainsi générer des backlinks qui mettent en avant la qualité de votre contenu. Cela devrait améliorer votre taux de rebond ainsi que votre classement par la même occasion.

Respectez le nombre de mots

Google considère que les contenus plus longs apportent potentiellement une information pertinente et plus de détails et leur offre donc un meilleur référencement. Par conséquent, les articles qui tournent autour de 880 mots se veulent ceux qui se démarquent le mieux devant Google.

Un article de 1200 mots se voit considéré comme une réelle source d’information pertinente. Dès les 2000 mots, un article gagne plus de chances d’être bien référencé. Vous devez absolument éviter de rédiger un article de moins de 300 mots si vous espérez obtenir du contenu SEO friendly.

Cependant, il convient de rappeler qu’il ne suffit pas d’écrire des articles longs juste pour le besoin. Un petit article, mais qui apporte des informations ou réponses pertinentes à la recherche des internautes vaut mieux qu’un article long, mais vide de sens ou rempli de répétition d’idées.

Simplifiez la lecture

Même s’il n’intègre pas les règles du SEO à proprement parler, la facilité de lecture d’un contenu influe sur l’expérience des lecteurs et donc sur son classement au niveau des moteurs de recherche. Lorsque votre contenu s’adresse à une audience générale, utilisez un vocabulaire simple qui permet aux lecteurs de facilement vous lire et vous comprendre.

Restez le plus naturel possible surtout au moment de placer les mots-clés pertinents dans votre article. Misez sur des phrases courtes (20 mots au maximum) permettant aux lecteurs de marquer des pauses et de lire plus facilement votre texte. Tout cela aidera à créer un contenu fluide. Prêtez aussi une attention particulière au respect des règles de grammaires et d’orthographes. Un contenu émaillé de fautes risque de repousser les lecteurs et de renvoyer une image peu professionnelle.

Soignez la méta description

La méta description se révèle l’un des éléments clés à prendre en compte pour obtenir un bon contenu SEO. Elle prend la forme d’un petit texte qui s’affiche sous le titre de l’article dans les résultats de recherche. Elle doit attirer l’attention du lecteur et l’emmener à cliquer sur votre article pour le lire.

Une bonne méta description doit contenir des phrases accrocheuses avec une information clé. Utilisez-y aussi des termes liés au champ lexical du mot-clé principal. Vous pouvez écrire un texte de 300 caractères pour la méta description, mais sachez que seuls 155 caractères s’afficheront sous le titre de l’article. Veillez donc à bien utiliser ces caractères.

Ajoutez des images et des vidéos

Google apprécie les articles bien illustrés et la lecture de ces derniers se veut agréable pour les internautes. Le rajout d’images et de vidéos dans votre contenu représente donc un excellent moyen d’améliorer son référencement naturel. L’ajout d’images permet aussi de bénéficier d’un référencement dans Google Images, ce qui peut vous ramener du trafic.

Évitez cependant d’ajouter des visuels trop lourds. Autrement, ils risquent de ralentir le temps de chargement de vos pages. Il convient de préciser que Google n’arrive à repérer les images que grâce aux descriptions qui accompagnent ces dernières. Vous devrez donc utiliser la balise image pour décrire brièvement l’image.

Utilisez le maillage interne

Le maillage interne se veut une pratique qui permet d’améliorer la qualité de votre contenu et de le rendre SEO friendly. Il s’agit de relier plusieurs articles qui traitent de la même thématique et plusieurs pages d’un même site. Cela permet à Google et à ses robots d’identifier un ensemble d’articles et de reconnaitre votre expertise sur un sujet. Le maillage interne permet aussi aux internautes de naviguer facilement entre les différentes pages d’un site et d’obtenir plus d’informations sur un sujet.

Sachez aussi que les sites web généreux attirent aussi les moteurs de recherche. N’hésitez pas à créer des liens dirigeants vers d’autres sites internet pour permettre aux lecteurs de se renseigner davantage sur le sujet que vous développez dans votre contenu.