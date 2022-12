Les enjeux indispensables des entreprises en 2023

Le monde du travail a été bouleversé depuis les dernières années. La crise sanitaire, l’inflation, les pénuries de matières premières ou encore les nouvelles conditions climatiques.

Tous ces éléments viennent bouleverser la vie des Français, et cela, a aussi un impact sur le monde du travail.

Conséquence de ces évolutions, les entreprises font face à de nouveaux enjeux pour maintenir de leur bonne activité.

La mutation du travail

L’un des effets les plus visibles du changement de mentalité des travailleurs et en particulier des jeunes générations est la mutation du travail.

Conséquence de la crise sanitaire ou simple changement de mentalité, on a pu observer aux États-Unis la grande démission, phénomène de départ massif des employés, qui s’est aussi produit de manière moins significative en France.

D’après une étude d’Opinion Way pour Indeed en 2022, 42 % des moins de 35 ans n’ont jamais eu autant envie de changer d’emploi et 58 % des cadres étaient prêts à démissionner.

Cela symbolise bien les nouvelles attentes des travailleurs en termes de motivation, par rapport à la place du travail dans leur vie. C’est ainsi que l’on perçoit la demande plus générale pour le télétravail, un nouveau mode de fonctionnement ayant certes ses limites, mais qui permet pour certains de trouver un meilleur équilibre.

Les ressources humaines en pleine évolution

La mutation du travail impose des changements du côté des entreprises pour s’adapter. Ainsi, ce sont surtout les ressources humaines qui sont concernées et transforment leur manière de fonctionner.

La culture de l’entreprise et la gestion des employés est un point essentiel. Il y a un besoin de rétention des employés de la part des entreprises qui est possible en appliquant de nouvelles méthodes de management.

C’est important puisque la principale raison à quitter une entreprise est liée aux faiblesses managériales de celle-ci d’après une enquête BVA / Club Media RH.

Ainsi, les managers peuvent mettre en avant la transparence, le sens, la reconnaissance ou encore la confiance en leurs employés pour favoriser leur développement professionnel et les motiver.

Au-delà de ce changement de vision, les ressources humaines peuvent aussi avoir besoin d’une évolution technologique pour réorganiser leurs processus. Cela peut passer par une transformation digitale complète ou en lien avec une transformation du système d’information.

Cependant, ce genre de transformations impliquent une période de transition qui peut être difficile à gérer pour les entreprises.

Le management de transition par Adequancy pour accompagner les entreprises

Que ce soit pour mieux s’adapter à la mutation du travail ou pour trouver un accompagnement adéquat lors d’une période de transition, il existe une solution de recrutement alternative particulièrement efficace.

Cette solution, c’est le management de transition à Paris ou dans n’importe quelle entreprise en France. C’est une alternative au recrutement classique qui permet d’engager un profil expert pour une période donnée.

Concrètement, Adequancy est une plateforme qui permet aux entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs d’activité de trouver un profil de manager ou de directeur pour les accompagner dans une période de transition.

Cela concerne de nombreux domaines, que ce soit la direction des ressources humaines, la direction financière ou même des systèmes d’information.

L’entreprise peut directement sélectionner des profils adaptés à ses besoins ou faire confiance aux équipes d’Adequancy afin de trouver les meilleurs profils en seulement 48 à 72h. C’est une solution qui permet à un manager qualifié et expert dans son domaine de trouver des missions qui le captivent.

De l’autre côté, c’est une solution efficace et rentable pour des entreprises qui recherchent un profil d’expert pour répondre à une situation spécifique. Il peut s’agir d’une transformation digitale, d’une transformation en but d’amélioration des performances ou même d’une restructuration d’entreprise.

La cybersécurité comme enjeu majeur

Autre enjeu qui est devenu majeur pour les entreprises, c’est la cybersécurité. Pendant longtemps trop négligée, elle est aujourd’hui une véritable nécessité pour de nombreuses entreprises, qu’elles soient petites ou grandes.

On observe d’après le baromètre de la cybersécurité 2022 mc2i et IDC que près de 90 % des entreprises considèrent que le risque informatique a augmenté depuis deux ans. Pour répondre à cette problématique, les dépenses en cybersécurité ont augmenté pour de nombreuses entreprises (75%).

C’est un risque important, qu’il s’agisse d’une attaque informatique ou d’une arnaque, les conséquences peuvent être nombreuses pour les entreprises : pertes d’argent, demande de rançon, fuite de données, perte de base de données, etc.

Ainsi, certaines entreprises prennent le parti d’augmenter la sensibilisation auprès des collaborateurs qui est considérée comme une priorité par la majorité des entreprises (64%).

La numérisation de la supply chain

La digitalisation apporte également son lot de changement au niveau de la supply chain. C’est un levier d’amélioration pour bon nombre d’entreprises de production puisque cela peut les aider à améliorer leurs processus.

Il apparaît que 68 % des directions Supply chain ont prévu des plans de transformation digitale selon l’étude Supply Chain 2022 de PWC. C’est donc un enjeu majeur jugé nécessaire en raison des difficultés d’approvisionnement en matière première, de la volatilité des commandes clients, mais aussi à cause des hausses des coûts de l’énergie.