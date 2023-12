Olympus Occasion Olympus M.ZUIKO Digital ED 7-14mm f/2.8 PRO

Zoom grand-angle polyvalent pour les appareils Micro 4/3 sans miroir, l'objectif M.ZUIKO Digital ED 7-14mm f/2.8 PRO d'Olympus est un objectif équivalant à un 14-28mm offrant une ouverture maximale constante de f/2.8 pour des performances constantes sur toute la plage de zoom. Plusieurs éléments asphériques, à très faible dispersion et à indice de réfraction élevé sont intégrés à la conception et contribuent à minimiser les aberrations et les distorsions chromatiques pour une clarté et une netteté accrues. En outre, un traitement ZERO a été appliqué aux éléments individuels afin de réduire considérablement les reflets et les images fantômes de l'objectif, pour un contraste et une fidélité des couleurs accrus. Sa conception résistante aux intempéries permet de le manipuler dans des conditions difficiles, tandis qu'un bouton L-Fn permet un contrôle de différents réglages au niveau de l'objectif. Zoom grand-angle hautes performances et rapide, cet objectif Micro 4/3 associe une disposition optique optimisée à des détails physiques raffinés pour exceller dans de nombreuses conditions de travail. Cet objectif comporte des signes importants d'usure. Les lentilles présentent des marques et rayures. There are a few large pieces of dust within the internal elements of the lens. This may affect images in certain conditions. Le fût de l'objectif et la bague de mise au point présentent des signes d'usure manifestes. Des signes d'humidité ont été trouvés parmi les éléments internes de cet objectif.Veuillez noter que: Cet objectif n'est pas celui en monture Leica M. En effet, c'est sa version M39 avec pas de vis pour Leica.Veuillez noter que: Cet objectif présente des signes de séparation mineure des éléments internes. Cela n'affecte pas la qualité de l'image ou la fonctionnalité générale.