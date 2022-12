Calendrier photo : un cadeau de Noel 100% personnalisé

Pour ravir vos fournisseurs et vos clients, le calendrier photo est une excellente idée parmi les cadeaux personnalisés.

Photo de vos produits ou services ou encore messages publicitaires divers à diffuser pour tous les mois de l’année : le calendrier photo personnalisé est un excellent choix pour fidéliser vos clients.

Voici toutes les raisons pour lesquelles vous devriez miser sur cette idée cadeau, ainsi que quelques conseils pour réussir la création de ce cadeau de Noël original.

Les atouts du calendrier photo

L’avantage majeur de cette idée cadeau est sa dimension personnalisable. Intégrer toutes ces photos que vous aurez choisies tout spécialement pour mettre en avant votre marque, c’est valoriser votre entreprise auprès de tous les destinataires.

Dans la pratique, les possibilités sont infinies, à condition de faire preuve d’imagination et de créativité. Rien ne vous oblige à vous limiter à des photos de vos produits et services. Un calendrier photo personnalisé peut très bien être illustré sur des thèmes spécifiques qui correspondent aux prestations de votre entreprise.

Le choix des images et des photos à imprimer est vaste, et vous avez en prime la possibilité de laisser sur chaque page des messages personnalisés en plus de votre logos ou de votre slogan.

Un outil de communication pertinent

Le calendrier photo s’érige comme un cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année, pour exprimer de l’attention et de l’amour, dans la sphère privée. Pour les professionnels, ce cadeau prend encore plus de sens et devient un partenaire de poids pour souligner aux destinataires leur importance au regard de l’entreprise ou de la marque.

Les calendriers personnalisés peuvent se concevoir dans différentes gammes et dans des formats multiples à définir en fonction de la cible. Les avancées en matière de technologie d’impression permettent d’obtenir des options de personnalisation particulièrement nombreuses.

Un cadeau utile et pratique

Pour les entreprises qui souhaitent marquer leurs fournisseurs ou clients avec des cadeaux peu onéreux et durables, les calendriers photo personnalisés sont le choix parfait. Ils sont fonctionnels et d’une grande praticité.

Un bon calendrier photo personnalisé peut représenter pour votre entreprise le moyen de trouver place sur le bureau de vos clients ou fournisseurs, pour une utilisation quotidienne tout le long de l’année. Il est visible, attrayant, et participe à sublimer un espace de vie de manière élégante et unique.

Quelques conseils pour créer votre calendrier photo en ligne

Sur les plateformes spécialisées comme le site Photo.Leclerc, la création d’un calendrier personnalisé devient un véritable jeu d’enfant. La création en ligne se fait par exemple aussi bien via des applications mobiles que sur votre pc, pour des commandes faciles à passer.

Une bonne sélection des photos à mettre en avant est primordiale pour que votre calendrier soit une réussite. Un tri méticuleux vous permettra de choisir les photos les plus nettes, et vous pouvez facilement les partager via votre smartphone ou votre pc. Des suggestions de livre-photos vous seront proposées pour la création de vos calendriers personnalisés.

La création de vos produits peut se faire de manière très pratique directement sur le site, pour des commandes rapides.

Pour le rendu visuel, vous pourrez opérer un choix entre différents types de papiers. Mat, brillant, satiné ou mat premium par exemple : ces papiers se distinguent par leurs niveaux de brillance, leur texture ou leur douceur. Vous pourrez ainsi faire des choix avisés en fonction de votre charte graphique ou même du type de papier dont vous vous servez pour votre communication d’entreprise.

Pour votre projet de création de calendriers personnalisés pour des clients ou des fournisseurs, il existe plus de 25 formats, pour une qualité supérieure. Selon que vous souhaitez créer des calendriers muraux ou de bureau par exemple, les dimensions varieront pour répondre à vos besoins spécifiques.

Le calendrier personnalisé est en somme un cadeau accessible qui est des plus pratiques. Le budget à allouer à ce type de cadeaux vous permettra d’en réaliser très facilement pour vos clients ou fournisseurs, mais également pour vos proches ou amis.

Qu’il trouve sa place sur un bureau ou sur les murs d’un appartement, ce cadeau qui reste utile chaque jour aura l’avantage indéniable de vous rappeler au souvenir du destinataire tout le long de l’année.