Quel est le meilleur cabinet de conseil pour optimiser sa stratégie ?

Dans le domaine public de même que dans le privé, les cabinets de conseil occupent désormais une place stratégique.

Il en existe évidemment une bonne diversité sur le marché, mais certains se distinguent particulièrement, sur la base de critères de performance. Quel est le meilleur cabinet de conseil ?

Découvrez le dans la suite de cet article.

Ce qu’il faut savoir sur les cabinets de conseil

Un cabinet spécialisé en conseil se charge d’assister les entreprises dans le déploiement de leurs initiatives de transformation et de développement.

Pour accomplir sa mission, le cabinet de conseil recrute en son sein des experts qui ont pour fonction principale d’accompagner l’entreprise.

Ces experts sont des conseillers avec de nombreuses années d’expérience, et sont généralement issus des meilleures écoles de commerce.

Celencia, un cabinet de conseil qui se démarque

Créé en 2008, Celencia est un cabinet de conseil qui a pour mission principale l’accompagnement durable des entreprises du secteur tertiaire financier, dans le management de leurs organisations et l’évolution de leurs systèmes d’information.

Ce cabinet met à la disposition de sa clientèle des experts en conseil, pour les orienter durant tout le processus.

Deux catégories de cabinets à prendre en compte

Même si les cabinets de conseil ont en général les mêmes objectifs, ils possèdent chacun leurs propres spécificités. On retient en général deux formes très connues de cabinets de conseil.

Dans un premier temps, il faut citer les cabinets spécialisés en stratégie et management. Ils ont la particularité de proposer des stratégies qui fonctionnent sur le long terme et qui favorisent le développement de l’entreprise sur des marchés en pleine progression.

Dans un second temps, il faut mettre en exergue les cabinets de conseil en organisation. Ils s’occupent non seulement de faire surgir les problématiques des entreprises, mais également de leur proposer des stratégies opérationnelles.

Les critères de classement des meilleurs cabinets

Pour établir le classement des meilleurs cabinets de conseil, il faut nécessairement prendre en considération certains facteurs. Dans la majeure partie des cas, la culture des cabinets est d’une importance capitale dans l’établissement du classement.

S’il existe d’autres paramètres qui sont eux aussi d’une importance capitale, c’est bien la notoriété, le salaire ou encore la capacité à séparer la vie privée de celle professionnelle.

Quelques données essentielles pour le classement

Pour faire un classement des meilleurs cabinets de conseil, les consultants partent généralement sur la base des proportions suivantes :

5 % pour les politiques promotionnelles ;

5 % pour les perspectives de business ;

10 % pour l’équilibre dans la gestion vie professionnelle / privée ;

10 % pour la rémunération ;

10 % pour le niveau de challenge ;

15 % de satisfaction des collaborateurs ;

15 % en ce qui concerne la culture de l’entreprise ;

30 % pour le prestige de la boîte.

Outre cela, il faut préciser que la plupart des consultants, avant d’établir un classement, font parvenir un questionnaire complet à tous les collaborateurs des cabinets présélectionnés.

Sur certains paramètres comme le niveau de challenge, la rémunération et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, les collaborateurs sont autorisés à donner des avis seulement sur leur entreprise. Par contre, pour d’autres critères plus larges comme les questions liées au prestige de l’entreprise, ils peuvent aussi noter des concurrents.

Pour établir un classement intéressant, il peut également être recommandé d’évaluer les cabinets durant toute l’année. Il s’agira notamment de recueillir au fur et à mesure des avis des collaborateurs qui permettront de mettre en valeur non seulement les forces, mais également les lacunes de la boîte.

Enfin, établir un classement objectif exige également de solliciter l’intervention de divers experts consultants. Il ne faut surtout pas que le résultat obtenu ne soit que le produit de la spéculation d’une poignée de personnes sans expérience