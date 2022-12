Comment choisir un bon CRM pour la gestion d’entreprise ? Guide complet

Il s’agit d’un outil qui centralise toutes vos données clients et qui vous sera incontournable pour mieux définir votre stratégie d’affaires, et de ce fait, à plus long terme, maximiser vos bénéfices.

Mais comment dénicher le meilleur système de CRM pour son entreprise vu toutes les solutions proposées sur le marché ? Ne vous inquiétez pas ! Vous trouverez dans ce guide tous les conseils pratiques pour y arriver.

Tenir compte des besoins de votre entreprise en termes de CRM

Si vous vous posez souvent la question de savoir comment bien choisir son CRM pour la gestion d’entreprise, pensez d’abord à faire le point des besoins de votre entreprise. Cela est très important. En effet, le choix d’un CRM doit être fait en toute logique. Vous n’allez pas implémenter cette solution parce que d’autres organismes le font ou parce que vous avez envie d’être moderne.

Non ! Cela doit être fait parce que vous en avez vraiment besoin dans votre entreprise. Ceci peut être lié à un souci d’accroître la satisfaction de vos clients, d’augmenter l’efficacité dans les démarches commerciales, de renforcer la fidélité de votre clientèle, de faciliter les échanges avec les employés…

Pour cela, vous devez être certain que votre logiciel CRM possède toutes les fonctionnalités que vous aurez dénombrées lorsque vous voulez faire votre choix. Il est également recommandé d’organiser une séance de travail avec vos collaborateurs pour être certain de faire un choix performant.

Durant cette séance de brainstorming, vous pouvez questionner chacun d’eux afin de connaitre les besoins au niveau des différentes parties. Chaque collaborateur doit faire part de ses difficultés et solutions souhaitées. Vous devez aussi vous poser des questions sur :

le fonctionnement de votre force de vente ;

l’état de vos actions commerciales ;

la maîtrise de la clientèle et contacts.

En bref, vous aurez le meilleur CRM possible en définissant vos besoins.

Prendre en compte le marché des logiciels CRM

Il est clair que vous devez faire le choix de votre CRM en toute lucidité. Dans cette optique, il est recommandé de faire un tri entre les différentes solutions proposées sur le marché. Découvrons-les ensemble.

Le CRM externalisé ou en mode SaaS

C’est un système qui est basé sur le cloud computing, autrement dit l’enregistrement à distance (mode SaaS). Il s’agit de l’option qui est très appréciée par les collaborateurs.

En effet, ceux-ci ont la possibilité d’y accéder, peu importe leur position dans le monde du moment où ils ont une connexion internet. Ils peuvent également piloter les activités de l’entreprise à n’importe quelle heure de la journée.

Le CRM internalisé

Il s’agit d’un système qui se base sur l’achat d’une licence à télécharger en ligne. Ce n’est qu’avec cette licence que vous pouvez profiter du CRM. Cette solution vous permet d’enregistrer toutes informations commerciales de votre entreprise sur votre serveur ou votre disque dur.

Cette dernière option est très recommandée, car cela vous empêche d’être victime d’un hacking, ce qui risque de mettre en péril votre entreprise.

Cependant, il est primordial de rappeler que le CRM internalisé est plus coûteux qu’un logiciel en ligne. Mais vous allez rapidement amortir son prix en l’utilisant de manière régulière.

Tenir compte du type de votre entreprise et de votre budget

Pour choisir le meilleur CRM pour la gestion de votre entreprise, vous devez également prendre en compte le type de votre entreprise. Il ne vous sera d’aucune utilité d’opter pour un logiciel qui est destiné à une grande entreprise comme Amazon alors que vous avez une PME. En réalité, chaque CRM possède ses particularités et, compte tenu de la taille de votre structure, certaines fonctionnalités vous seront utiles et d’autres non.

Pour un meilleur fonctionnement, il est donc important d’éviter les incompatibilités. Vous devez privilégier les outils géants si vous avez une grande structure. Par contre, si vous avez une PME ou une TPE, optez plutôt pour des solutions plus légères.

Par ailleurs, le budget est aussi un facteur à ne pas négliger lors du choix de votre logiciel de gestion de relation client.

Une fois acquis, le logiciel CRM devient un allié essentiel pour votre entreprise. Il vous aidera à développer votre compétitivité en vous apportant plus de services et de conseils personnalisés. Un CRM profite en réalité à tous les services de la société. Raison pour laquelle vous ne devez pas faire d’économie sur les moyens pour son achat.

La plupart du temps, le tarif est fixé en fonction du nombre d’utilisateurs qui vont utiliser la plateforme. Que vous soyez une petite, moyenne ou grande entreprise, vous devez tenir compte de votre budget et de vos besoins pour trouver l’outil adapté.