Bonvoisin Balance de Grue Numérique Industrielle avec Télécommande Balance de Pesage Électronique Portable Affichage à LED à 5 Chiffres Certifié CE (Orange, 1000KG) [CLASSE DE PRÉCISION OIML III] Cette balance à grue a une précision de 500g avec 3 gammes (300kg, 500kg, 1000kg), 2 couleurs (argent, orange) en option. Sa classe de précision OIML III garantit la fiabilité des résultats de pesée, qui peuvent être appliqués pour mesurer le poids du bétail, du bois, des machines de précision, des pièces automobiles, etc. [MULTI-FONCTIONS] La balance de grue numérique dispose de 6 fonctions utiles : conversion d'unité, maintien, zéro, mise hors tension automatique, vérification de la batterie, avertissement de surcharge. [LARGE AFFICHAGE À LED] Grand affichage à chiffres rouges, lecture claire dans différents environnements, même dans des endroits sombres ou à distance. [TÉLÉCOMMANDE] La balance de grue électronique est équipée d'une télécommande, qui vous permet d'opérer à grande distance.

Aujourd’hui, ses enjeux sont nombreux et s’inscrivent dans des processus de production de qualité et au sein d’un milieu en constante évolution.

Décryptage.

Le pesage industriel : des systèmes qui répondent aux besoins des industries

Agroalimentaire, logistique, construction navale, biotechnologie, etc. : les différentes industries ont des besoins spécifiques en termes de pesage, un procédé qui requiert une précision exemplaire. Les différents fabricants de matériaux de pesage industriel l’ont bien compris et proposent donc des systèmes qui garantissent la qualité, la sécurité, la précision, ainsi que l’efficacité du processus de fabrication et du transport au sein des entreprises.

Grâce à ses nombreux équipements (balance compteuse, bascule de circuit, pont-bascule, capteur de pesée, etc.), cette solution permet de mesurer avec exactitude la masse des objets et des matériaux qui sont en mouvement ou stockés, et ce, à n’importe quelle étape de la fabrication (production, emballage, opérations de dosage ou encore manutention des marchandises).

Le processus répond par ailleurs aux besoins spécifiques et aux exigences de chaque environnement industriel. En effet, que ce soit pour pallier la chaleur des chantiers, effectuer la manutention de poids lourds ou encore travailler dans un environnement humide, le pesage industriel apporte des solutions adaptées. Le secteur de l’agroalimentaire peut ainsi bénéficier de matériaux étanches par exemple.

En général, il existe trois types de pesage :

le pesage en continu, qui est intégré à la ligne de production ;

le pesage en poste fixe, qui reste installé au même emplacement sur le chantier ;

le pesage embarqué sur un engin ou un véhicule.

Chacun de ces types de pesage nécessite des équipements spécifiques, qui sont plus ou moins adaptés aux besoins et aux législations de chaque industrie.

Des équipements pour optimiser et augmenter la productivité

Le pesage industriel est une solution intéressante pour améliorer la performance économique et environnementale des entreprises industrielles, qui ont besoin de produits de qualité. Il joue en effet un rôle crucial dans l’optimisation de la production, notamment en améliorant l’efficacité au sein des usines.

Réduction des coûts de production, disparition des erreurs de calcul, prise de décision plus éclairée ou encore réduction des déchets : la mesure exacte de la quantité de matière première utilisée, couplée au suivi du processus de production et à la traçabilité des produits finis, contribue en effet grandement à la rentabilité des diverses industries.

Sans solution de pesage performant et en cas de mauvaise gestion des stocks, ainsi que des flux de production, l’entreprise peut rapidement être confrontée à des pertes, notamment si elle produit des volumes importants.

Avec l’évolution des technologies et la création de matériaux de pointe, les solutions de pesage industriel comme celles de la société Captels Pesage apportent par ailleurs une certaine tranquillité à leurs clients, qui cherchent à être performants dans un milieu industriel qui est de plus en plus complexe.

Le pesage industriel en milieu difficile : des solutions adaptées et des normes strictes, mais nécessaires

Le pesage industriel en milieu difficile est particulièrement exigeant et complexe, car il doit relever des défis techniques et environnementaux. Malgré ceux-ci et les contraintes qui leur sont inhérentes, son utilisation reste de rigueur, notamment au sein des zones explosives, des espaces nécessitant une dépollution des sols ou encore des industries pétrolières et chimiques. Ces milieux nécessitent en premier lieu des équipements adaptés et particulièrement robustes pour faire face à des conditions diverses et variées (poussière, températures élevées, corrosion, produits chimiques dangereux, etc.). Les capteurs de pesage utilisés sont donc dotés d’une technologie avancée afin d’assurer une précision accrue.

Prenons l’exemple des zones explosives. Celles-ci sont classées ATEX (atmosphère explosive) et nécessitent donc des précautions particulières, notamment vis-à-vis des travailleurs. La plupart des solutions de pesage destinées à cet environnement comprennent des processus automatisés, l’utilisation de multiples balances, ainsi que des équipements qui répondent aux normes ATEX (2014/34/UE).

L’existence d’une réglementation stricte dans le milieu du pesage industriel ne concerne pas seulement les zones difficiles et dangereuses, mais est obligatoire pour toutes les industries. Ces normes contribuent notamment à la confiance des clients, à la qualité des produits et par extension, à la rentabilité de l’entreprise. La directive MID s’applique par ailleurs à ces instruments de pesage (elle vise à assurer le respect des exigences de mesure et à garantir la traçabilité).

L’automatisation des systèmes de pesage : un enjeu important

À l’ère de l’industrie 4.0, le pesage industriel a évolué grâce à un élément essentiel, voire indispensable : l’automatisation des systèmes. Celle-ci est possible grâce à l’intégration de logiciels utilisés en association avec des applications de comptage industriel. Elle permet de faciliter le contrôle des activités, de diminuer les risques liés à la manipulation manuelle, d’optimiser la gestion des flux de matériaux et d’instaurer une surveillance en temps réel dans les zones dangereuses.

Les équipements automatiques disposent de capteurs électroniques permettant le transfert de données, qui sont ensuite traitées par les logiciels. Ils facilitent également la gestion des pesées sur les ponts-bascules ou encore le dosage des matières premières.

L’intégration de systèmes automatisés représente donc un enjeu important dans la quête d’efficacité et de rentabilité des industries, qui peuvent notamment effectuer des mesures en série (via un convoyeur par exemple). Enfin, l’automatisation des systèmes de pesage facilite la traçabilité des activités de mesure, ce qui est essentiel pour la gestion de la qualité.

Le pesage industriel est donc devenu indispensable pour toutes les industries. Efficacité, rapidité, précision et optimisation de la production sont ses maîtres-mots. Aujourd’hui, l’automatisation des systèmes est par ailleurs devenue inhérente à l’avenir de certaines activités industrielles, telles que la fabrication de composés pharmaceutiques.