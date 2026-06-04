IA, semi-conducteurs, cloud : Bruxelles dévoile sa feuille de route pour bâtir une autonomie technologique européenne

L’Europe dévoile un plan stratégique pour réduire sa dépendance numérique envers les États-Unis et la Chine. Cette initiative vise à renforcer l’autonomie technologique du continent dans un contexte géopolitique tendu.

Face à la mainmise américaine et chinoise sur les technologies numériques, l’Union européenne engage une offensive pour reconquérir sa souveraineté technologique. Le plan présenté s’articule autour de plusieurs axes stratégiques destinés à réduire la dépendance du continent aux géants du numérique extra-européens.

Une dépendance numérique qui fragilise l’Europe

La situation actuelle révèle une asymétrie technologique préoccupante. Les infrastructures cloud européennes reposent massivement sur Amazon Web Services et Microsoft Azure, tandis que les smartphones dépendent des systèmes d’exploitation iOS et Android. En clair : l’Europe consomme du numérique mais n’en contrôle pas les rouages essentiels.

Cette dépendance pose des questions de sécurité stratégique. Quand une entreprise européenne stocke ses données sur des serveurs américains, elle s’expose aux législations extraterritoriales comme le Cloud Act, qui permet aux autorités américaines d’accéder à ces informations. Traduction : la souveraineté numérique européenne reste largement théorique.

Les axes prioritaires du plan européen

Le plan européen cible plusieurs secteurs clés. Premier volet : le cloud computing, avec l’ambition de créer des alternatives européennes crédibles aux géants américains. L’initiative Gaia-X, lancée en 2019, constitue déjà un premier pas dans cette direction, mais son déploiement reste limité.

Second axe : les semi-conducteurs. Sur le papier, l’Europe veut reconstituer une filière complète de production de puces. En pratique, c’est autre chose : rattraper l’avance de TSMC ou Samsung nécessite des investissements colossaux et une expertise que le continent a laissé s’éroder depuis les années 1990.

Troisième priorité : l’intelligence artificielle. Ici, l’Europe mise sur une approche réglementaire avec l’AI Act, tout en tentant de développer des champions technologiques capables de rivaliser avec OpenAI ou les modèles chinois.

Un défi d’investissement et de coordination

Un défi d’investissement et de coordination

La réussite de ce plan se heurte à plusieurs obstacles structurels. D’abord, le financement : créer des géants technologiques européens nécessite des capitaux que le continent peine à mobiliser. Contrairement aux États-Unis ou à la Chine, l’Europe ne dispose pas d’un marché unifié du capital-risque suffisamment développé.

Ensuite, la coordination entre les 27 États membres. Chaque pays défend ses champions nationaux, rendant difficile l’émergence de solutions véritablement européennes. C’est comme vouloir construire un ordinateur avec 27 processeurs différents : techniquement possible, mais peu efficace.

Le temps joue contre l’Europe. Pendant que le continent élabore ses stratégies, les États-Unis et la Chine consolident leur avance technologique. La fenêtre d’opportunité pour rattraper ce retard se rétrécit, particulièrement dans l’IA générative où les positions se cristallisent rapidement.

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