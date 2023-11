Ambiance-sticker Sticker Ignore a bad day Des stickers muraux citations pour la déco ! Avec les stickers citation et ce sticker Ignorer mauvaise journée, vous pourrez enfin décorer l'intérieur de votre cuisine à votre guise avec leur aide ! Du tonus pour toute la journée à chaque fois que vous lisez ce sticker Ignorer mauvaise journée sur

Banggood Caméra de surveillance à double objectif Wifi 3MP + 3MP extérieure à double écran avec suivi automatique de l'IA PTZ IR Décrire:Surveillance synchrone en temps réel avec double objectif et double écranCaméra à objectif fixe 3,6 mm : vue panoramiqueCaméra PTZ à objectif 6 mm : voir à longue distance et plus de détailsContrôle de Pan Tilt Rotate dans l'applicationGrâce à l'horizontal 355° et au vertical 90 °, vous pouvez contrôler à distance la caméra extérieure wifi pour voir chaque coin via votre téléphone portable.Détection et alerte d'humanoïdes à double écranDeux écrans vidéo s'affichent dans l'application, permettant une surveillance synchrone en double écran. Lorsque quelqu'un entre dans la zone de surveillance, la caméra verrouille automatiquement les cibles rapidement et envoie des alertes par e-mail ou des notifications sur votre téléphone à temps.Double écran Suivi des personnes Zoom automatiqueDeux écrans vidéo s'affichent dans l'application, permettant une surveillance synchronisée sur deux écrans.Lorsque la caméra détecte des personnes en mouvement, la caméra PTZ se verrouille et ajuste automatiquement la rotation panoramique et l'inclinaison pour zoomer ou dézoomer afin de suivre la personne en mouvement, et la caméra fixe vous aide à réaliser une surveillance grand angle.Lecture sur écran doublePour parvenir réellement à une visualisation en temps réel des deux écrans, vous pouvez faire tourner la caméra PTZ avec une lentille de 12mm qui se déplacera vers la position spécifiée.Amélioré 6MP Haute Résolution HD Appareil photo de 6MP, ce qui signifie qu'une seule lentille est de 3MP

Turboair Filtre à graisse en métal 320x320mm d'origine TurboAir GF02IA Filtre à graisse en métal 320x320mm d'origine TurboAir GF02IA Ce filtre métallique filtre efficacement la graisse et l'huile. Il résiste également à la température, vous permettant ainsi d'utiliser de manière optimale votre hotte aspirante. Les odeurs désagréables et les vapeurs grasses qui se dégagent lors de la cuisson peuvent éventuellement obstruer vos filtres métalliques. Pour éviter cela, il est recommandé de nettoyer vos filtres métalliques une fois par mois: * Vaporisez vos filtres avec un dégraissant pour métaux, tel que notre Collo-010 (https://www.filtre-de-hotte.fr/degraissant-concentre-pour-les-filtres-de-hottes-a-graisse-en-metal-collo-010-collo-010). * Laissez agir le dégraissant pour métaux pendant quelques minutes. * Frottez les filtres avec un chiffon humide ou une brosse, rincez-les sous le robinet et essuyez les. * Si le nettoyage échoue, vous pouvez également mettre les filtres au lave-vaisselle. Cependant, les filtres métalliques peuvent se décolorer au lave-vaisselle. Cela n'affecte pas le fonctionnement des filtres. * Placez les filtres avec le côté huileux vers le bas puis nettoyez les filtres à une température maximale de 50°C et avec une pastille pour lave-vaisselle normale. Faites attention! Il ne devrait y avoir rien d'autre dans le lave-vaisselle que les filtres. Sinon, des taches ou d'autres résidus pourraient pénétrer dans les filtres. * Remplacez vos filtres métalliques si leur état se détériore et que le nettoyage ne vous aide plus.Ce filtre peut être emballé dans du papier d'aluminium bleu. Cette feuille de protection doit être retirée du filtre avant utilisation!

L’intelligence artificielle a pendant longtemps été considérée comme une folie de la science-fiction qui n’allait jamais éclore. Pourtant, ce pur produit du génie informatique qui permet aux systèmes d’apprendre et d’exécuter des tâches destinées à l’intelligence humaine est plus que jamais réalité.

L’IA s’est non seulement réveillée, mais surtout, elle évolue à une vitesse incroyable. Pour de nombreuses entreprises aujourd’hui, il s’agit d’une priorité stratégique pour l’avenir. Alors, que vous soyez d’accord ou pas avec le déploiement de cette intelligence, il est nécessaire que vous prêtiez attention à son actualité. Découvrons ensemble pourquoi.

L’intelligence artificielle est partout désormais

Le saviez-vous ? L’intelligence artificielle ne s’arrête pas seulement à ChatGPT, Dall-E d’OPEN AI ou à BARD de chez Google. Elle continue son développement et devrait sérieusement progresser dans quelques années. Il serait alors dans l’intérêt de tous de rester connecter à l’actualité de l’IA. Abonnez-vous au webmagazine aforma.net pour ne rien manquer des nouveautés IA et réfléchir à la manière d’en tirer profit.

Domaines d’intervention de l’IA

Dans ce monde de plus en plus connecté, il y a probablement plus d’intelligence artificielle dans votre vie que vous ne l’imaginez. On ne l’a pas vu venir, mais l’IA est présente dans quasiment tous les domaines d’activité aujourd’hui. Elle est utilisée pour :

la reconnaissance vocale ;

pour apprendre ;

planifier ;

organiser ;

raisonner ;

déplacer des objets ;

manipuler ;

percevoir ;

et résoudre les problèmes.

De nombreuses entreprises se servent donc de l’IA et des machines dotées d’IA pour gérer leurs usines, leur personnel et leur activité. Elle est en partie responsable des produits et des services qui sont proposés sur le marché. Ainsi, que vous soyez chef d’entreprise, salarié, indépendant ou consommateur, vous avez déjà certainement eu recours à l’IA.

Exemples d’usage de l’IA

Retenez que l’IA entre en jeu quand vous sollicitez l’aide du méta pour concevoir une publicité. C’est la même chose lorsque vous échangez avec un cyber assistant sur une plateforme de e-commerce. En menant un peu plus de recherches, vous trouverez beaucoup d’autres exemples de la présence de l’IA dans votre quotidien.

L’IA suscite l’intérêt des plus grandes entreprises

Si le projet de l’intelligence artificielle a pu prospérer jusqu’à cette étape aujourd’hui, c’est surtout parce que certaines grosses entreprises y ont vu un grand atout dès le départ. Elles n’ont donc pas hésité à financer les recherches et cela ne devrait pas s’arrêter. En effet, avec les résultats qu’elle a obtenus, l’intelligence artificielle a suscité l’intérêt d’une multitude d’entreprises dans le monde. Les recherches bénéficieront encore de plus de soutiens.

Étant donné que les grandes entreprises de ce monde sont intéressées par l’intelligence artificielle, alors, elle mérite qu’on lui prête attention. Il est de plus en plus évident qu’elle jouera un grand rôle dans le futur.

L’IA : une priorité stratégique pour le futur de votre entreprise

À l’allure où avance le monde, les entreprises du futur devront être hautement connectées et dotées d’une technologie de pointe.

L’intelligence artificielle jouera sans doute un rôle majeur dans les activités et la gestion des entreprises. Elle enrichit les capacités informatiques et technologiques. Lorsque vous trouverez le moyen de l’intégrer à la vie de votre entreprise, vous pourrez profiter de nombreux avantages.

Pour commencer, l’intelligence artificielle permet d’automatiser les processus et les tâches. Elle réduit considérablement les fautes et erreurs humaines. Ainsi, elle favorise une réelle augmentation de la productivité et de l’efficacité opérationnelle de votre entreprise. L’intelligence artificielle peut aussi aider à l’amélioration des décisions commerciales de l’entreprise. Elle permet l’amélioration de l’apprentissage des données ainsi qu’une amélioration du service.

Votre entreprise pourra également compter sur l’intelligence artificielle pour la collecte et l’analyse des données du marché, le marketing, le service clientèle, la programmation, la comptabilité ou encore le recrutement.

S’informer pour dénoncer les dérives

Il est évident que l’intelligence artificielle va apporter des avantages considérables aux humains. Mais, plus elle va se développer, plus il faudra rester attentif à la manière dont elle fonctionne. En réalité, il ne faut pas oublier que l’intelligence artificielle et les machines qui fonctionnent avec celle-ci font des tâches dédiées aux humains. La révolution numérique et celle de l’intelligence artificielle en particulier ne doivent pas envoyer des millions de travailleurs au chômage et leur famille dans la misère.

En vous informant régulièrement des nouveautés IA, vous pourrez jouer un rôle de veille contre les dérives discriminatoires, les violations de droit et les crises sociales. Vous pourrez monter au créneau pour dénoncer ou saisir les autorités compétences pour votre des lois. Oui ! l’avenir de l’intelligence artificielle dans ce monde passera par une régulation forte.