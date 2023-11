Toshiba NOUVEAU SEIYA climatiseur double split 9000 + 16000 BTU onduleur A ++ unité extérieure 5,2 kW

Le kit de climatisation est équipé des unités intérieures suivantes :1 x 9000 BTU - Idéal pour chambres de 15 à 25 mq avec une taille moyenne de 2,7 m1 x 16000 BTU - Idéal pour description_ideal_environment_component_16000 BTU avec une taille moyenne de 2,7 mL'UNITÉ INTÉRIEURE 9 000 BTU - Idéal pour les pièces de 15 à 25 m² avec une hauteur moyenne de 2,7 m Le climatiseur New Seiya de Toshiba est la version mise à jour du modèle Seiya très acclamé de la maison japonaise. Avec une excellente classe énergétique A++ en refroidissement comme en chauffage, un fonctionnement extrêmement silencieux , le filtre Ultra-Fresh intégré et la possibilité optionnelle de commande à distance et vocale, le climatiseur New Seiya ne décevra pas les attentes des clients les plus exigeants ! Les unités intérieures du climatiseur New Seiya de Toshiba sont utilisées avec les unités extérieures Inverter avec pompe à chaleur pour créer des combinaisons de climatiseurs mono et multisplit. MOTIF Le climatiseur New Seiya de Toshiba reprend les lignes de son prédécesseur mais avec des dimensions plus compactes (jusqu'à la taille 13) pour plus de légèreté et de facilité d'installation. Ses formes élégantes, aux bords arrondis doux, pourront embellir n'importe quel environnement, classique ou moderne, résidentiel, commercial ou hôtelier. La nouvelle et pratique télécommande fournie dissimule les touches de fonction sous une porte coulissante. RESPIRER DE L'AIR PROPRE Le filtre Ultra-Fresh intégré dans les unités internes du climatiseur New Seiya de Toshiba capture jusqu'à 85 % des PM2,5 , les particules fines provenant de la pollution atmosphérique, restituant un environnement beaucoup plus sain ; le filtre réduit également les bactéries, prévient les allergies et élimine les odeurs. L' unité intérieure est autonettoyante : après l'extinction, le ventilateur continue de fonctionner jusqu'à vingt minutes pour sécher la batterie d'échange thermique et éliminer l'humidité résiduelle éventuellement présente ; la batterie est en aluminium avec un revêtement anti-poussière qui prolonge sa durée de vie et améliore ses performances dans le temps. CLIMAT PARFAIT ET RELAX En plus des fonctions classiques, le climatiseur New Seiya de Toshiba propose une série de réglages supplémentaires utiles, accessibles depuis la télécommande, qui améliorent le bien-être de l'utilisateur : la fonction PRESET mémorise les réglages favoris pour les recycler en appuyant sur une seule bouton; le mode ECO permet le réglage automatique de la température en fonction des conditions de l'environnement extérieur permettant des économies d'énergie élevées ; la fonction HI POWER vous permet d'accélérer à la fois le refroidissement et le chauffage de la pièce ; la fonction DÉGIVRAGE SUR DEMANDE permet de régler le dégivrage de l'unité extérieure en...