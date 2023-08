MONTRE ORIENT BAMBINO IV COLLECTION - comme de l’intérieur. Mouvement Nippon Finition Germanique Le mouvement Miyota 82S5 - Size: vient ici contrastée les nuances sombres du boitier afin d’offrir un design unique à cette montre à la fois magnifique de l’extérieur

La collection Bambino de la maison Orient n’est plus à présenter. Incontournable par son style, son élégance et sa simplicité, elle est aujourd’hui sur le podium des montres préférées par les clients de la marque. C’est dans la continuité des succès des deux dernières versions que la manufacture nippone nous présente sa dernière-née : l’ Orient Bambino AC08002F, aussi connue sous le nom FAC08002F0. Orient Bambino 4ème Version FAC08002F0 PRÉSENTATION Cadran épuré, presque minimaliste, effet miroir unique dû au traitement spécial de la couleur du cadran, dôme en verre minéral rendant la Collection Bambino si reconnaissable, le look de cette automatique est sûrement l’un des plus réussis de la gamme « Classique » d’Orient Watch… Ici, les index aux extrémités arrondies remplacent les chiffres romains de la seconde version, les index triangulaires de la première ainsi que les bâtonnets de la troisième édition. La teinte du cadran caractérise à elle seule le charme de la V4 : un vert brut, rappelant une table de billard, tendant progressivement vers du noir mettant en valeur le doré du boitier. La note sur la pointe de l’aiguille des secondes, capte l’attention et apporte une dernière touche de romance à ce garde-temps unique en son genre… POINT FAIBLE CORRIGÉ Un des principaux points faibles des montres de qualité à moins de 300 euros reste leurs bracelets. Souvent négligés, ils représentent pour les marques horlogères une source de dépenses coûteuses, pouvant facilement être réduite en proposant un cuir de piètre qualité. Dans cette 4ème version, l’Orient Bambino FAC08002F0 fait figure d’exception. Ce garde-temps est en effet monté sur un bracelet en cuir marron d’une qualité exemplaire. Surpiqué sur ses côtés et enrobé d’un cuir vert sombre que l’on retrouve au dos, il répond à une exigence importante des passionnés d’horlogerie recherchant un bracelet agréable à porter, élégant et pouvant tenir sur la durée… REMONTAGE MANUEL ET AUTOMATIQUE PRÉSENCE D’UN STOP SECONDE Cette Bambino ne serait à l’image de sa Maison sans un mouvement hautement qualitatif, démontrant une forte attention pour le cœur du produit. Orient Watch a naturellement implémentée son nouveau mouvement « In-house », le Calibre F67, dans le but de monter en gamme ses dernières collections. Ce mouvement bénéficie de fonctions très appréciées en horlogerie, le remontage manuel et le stop-seconde. Le remontage manuel effectué en tournant la couronne recharge le mouvement de la montre bénéficiant de 40 heures de réserve de marche. Le stop-seconde quant à lui, permet une mesure précise du rapport gain-perte de la montre en provoquant l’arrêt total de la seconde lors de la mise à l’heure de la montre. Ces améliorations ont certainement placé l’ Orient Bambino 4 comme l’une des meilleures montres au style classique du marché horloger compris entre 100 € et 250 €, en n’effectuant aucune concession sur l’esthétique de son modèle le plus connu !