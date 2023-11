Panneau incendie avec texte Ensemble d'équipements de lutte contre l'incendie Lors d'un départ d'incendie, chaque minute compte pour effectuer les bons gestes et éviter la propagation du feu.. Les équipiers d'intervention, formés dans les entreprises et ERP (Etablissements Recevant du Public), sont habilités à effectuer les premières actions déterminantes en attendant l'arrivée des pompiers.. Pour ce faire, ils disposent d'un matériel d'intervention spécifique (déclencheur manuel d'alarme, téléphone d'alarme, extincteur, RIA, échelle incendie, etc.) et d'un équipement adapté pour se protéger des flammes.. Ce panneau facilite le repérage de l'endroit où se trouve l'ensemble des équipements pour lutter contre un incendie : casque de protection, couverture anti-feu, etc.. Votre équipement incendie pourra être complété à l'aide de notre matériel spécialisé pour l'.

Google Maps est sans aucun doute un outil incontournable pour notre quotidien. Pour améliorer ses services, la firme américaine s’associe à DeepMind, une filiale d’Alphabet spécialisée dans l’intelligence artificielle, afin d’accélérer vos trajets et réduire les embouteillages.

Dans cette optique, des innovations majeures sont en cours de test.

Prediction de durée de trajet grâce à l’intelligence artificielle

Dans le but de vous faire gagner du temps lors de vos déplacements, Google Maps collabore avec DeepMind pour créer des prédictions plus précises sur la durée de vos voyages. Grâce à cette association, Google Maps sera désormais équipé d’un algorithme modifié qui prendra en compte des informations en temps réel provenant de sources fiables ainsi que les avis des utilisateurs. Ainsi, la durée du trajet pourra être prédite au plus près de la réalité et minimiser les risques d’être pris dans un embouteillage imprévu.

IA intégrée dans l’application pour une meilleure expérience utilisateur

Prise en compte de facteurs tels que la qualité des routes

Des résultats prometteurs : 97% de précision dans les prédictions des trajets

Un chatbot directement intégré à Google Maps ?

Au-delà de l’amélioration des prédictions, Google Maps semble intégrer prochainement un chatbot directement dans son application. Bien que sa présence soit pour l’instant uniquement détectée dans la version bêta du logiciel, son rôle pourrait être lié aux suggestions de lieux et destinations basées sur les avis et évaluations des utilisateurs. Cela permettrait ainsi d’améliorer les recommandations faites par Google Maps.

Système Green Light : régulation intelligente du trafic urbain

Une autre innovation majeure dans la lutte contre les embouteillages est le système “Green Light”, qui vise à réguler le trafic en évitant les temps d’arrêt inutiles. Plutôt que d’utiliser des réglages prédéterminés basés sur des observations moyennes du trafic, Green Light adopte une approche plus intelligente. Grâce à l’intelligence artificielle, il serait possible d’ajuster en permanence la durée des feux rouges et verts selon les besoins réels du trafic.

Réduction du temps d’attente aux feux de signalisation de 30%

Diminution des émissions de gaz à effet de serre de 10%

Déploiement réussi dans plusieurs villes internationales dont Manchester, Rio de Janeiro, Abu Dhabi et Jakarta

Cette technologie innovante, combinée à l’efficacité croissante de Google Maps en matière de prédictions de trajets, contribuerait grandement à atténuer les embouteillages dans nos villes. Des métropoles comme Paris, Bordeaux et Lyon pourraient tirer profit de cette intelligence artificielle afin d’améliorer leurs réseaux de transport et la qualité de vie des habitants.

Amélioration constante des services grâce à l’intelligence artificielle

Avec ces nouveautés et avancées technologiques, Google Maps promet de révolutionner notre façon de nous déplacer au quotidien. L’apport de l’intelligence artificielle de DeepMind permettra non seulement d’optimiser nos trajets mais aussi de mieux gérer le trafic urbain, réduisant ainsi les embouteillages et les impacts négatifs sur l’environnement.

Google Maps est devenu un outil indispensable dans notre quotidien et son interface ne cesse de s’améliorer pour faciliter nos déplacements. Il sera intéressant de suivre l’évolution de cette collaboration entre Google Maps et DeepMind, dont les retombées potentielles pourront transformer notre expérience du transport urbain. Avec ces avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée aux transports et à la gestion du trafic, il est permis d’espérer que l’on puisse bientôt dire adieu aux embouteillages !